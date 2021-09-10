Афганские корреспонденты DW эвакуированы из Афганистана в Пакистан

Из Афганистана в пятницу, 10 сентября, эвакуированы десять корреспондентов медиакомпании Deutsche Welle, а также члены их семей - всего 72 человека. Спустя три недели после вывода с Гиндукуша всех западных войск, им удалось благополучно пересечь границу Афганистана с Пакистаном через КПП "Торкхам".

Дирекция DW с появлением признаков скорого захвата власти в Афганистане талибами призвала всех своих сотрудников на Гиндукуше как можно скорее прибыть в аэропорт Кабула, однако по многим причинам их не удалось эвакуировать по международному воздушному мосту. Журналисты DW и их семьи провели много дней и ночей возле кабульского аэропорта в безрезультатном ожидании.

После многих неудачных попыток обеспечить эвакуацию по воздуху было решено эвакуировать сотрудников DW наземным путем через афгано-пакистанскую границу. Ситуация в пограничном регионе, однако, менялась ежедневно, и лишь 10 сентября корреспондентам и членам их семей удалось перейти на пакистанскую территорию.

Гендиректор DW поблагодарил правительство ФРГ, Пакистан и Катар

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) выразил чувство облегчения в связи с удачной эвакуацией сотрудников медиакомпании. "Я выражаю благодарность федеральному правительству, министру иностранных дел, а также германскому посольству в Пакистане и многим политическим деятелям, без которых выезд был бы невозможен. Мы также высоко ценим активную помощь со стороны правительства Катара, которое энергично вступилось за наших коллег", - заявил он.

Особую благодарность Лимбург выразил властям в Исламабаде, которые по гуманитарным причинам выдали разрешение на эвакуацию сотрудников DW и их семей через Пакистан. "Эта поддержка в условиях острой чрезвычайной ситуации имела решающее значение", - подчеркнул гендиректор DW.

По словам Лимбурга, с вывозом 72 человек из Афганистана DW выполнила лишь первую задачу. Следующей задачей станет эвакуация из Афганистана семей сотрудников афганской редакции DW в Бонне. Deutsche Welle уже ведет соответствующие переговоры с властями в Германии и других стран.

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