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Аэропорт Стокгольма приостанавливал работу из-за дронов

Ольга Лебедева
9 сентября 2024 г.

Диспетчеры крупнейшего шведского аэропорта Арланда заметили четыре беспилотника и были вынуждены прекратить прием и отправку рейсов на 2,5 часа. Полиция ведет расследование по подозрению в диверсии.

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Пассажиры и сотрудники аэропорта Арланда
Аэропорт Арланда приостановил работу на 2,5 часа из-за дроновФото: ALI LORESTANI/TT/AFP/Getty Images

Стокгольмский аэропорт Арланда был вынужден временно остановить работу из-за беспилотных летательных аппаратов. В ночь на понедельник, 9 сентября, движение воздушных судов в крупнейшем аэропорту Швеции и одном из важнейших аэропортов Скандинавии было прервано на два с половиной часа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на шведскую полицию.

По данным информагентства TT, газеты Daily Aftonbladet и нескольких других шведских СМИ, диспетчеры Арланды зафиксировали около 01.00 (02.00 мск) возле аэропорта четыре дрона различного размера, после чего прибывающие рейсы были перенаправлены, в частности, в аэропорт Стокгольм-Скавста в 100 км от шведской столицы и Гётеборг. Воздушное движение было возобновлено около 03.30.

Полиция подозревает преднамеренные действия

Имеются подозрения, что инцидент был преднамеренным, заявил представитель полиции в эфире телекомпании SVT. При этом возможные мотивы злоумышленников пока неясны, добавил он. Начато расследование возможной диверсии. Задержаний в связи с этим пока не производилось.

Как отмечает dpa, шведское законодательство предполагает наказание до четырех лет тюрьмы за диверсии, представляющие угрозу для работы аэропортов и безопасности. Если при этом имеется угроза человеческой жизни, возможно даже пожизненное заключение.

В августе неизвестные дроны были неоднократно замечены над промышленными объектами на севере Германии. Беспилотники - предположительно военные - с 8 августа периодически нарушали бесполетную зону в устье реки Эльбы, где расположены плавучий терминал сжиженного природного газа и химические заводы. В органах безопасности ФРГ считают, что речь шла о российских военных дронах-разведчиках, которые могли быть запущены с гражданских судов в Северном море.

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