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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер
Бриттни ГрайнерФото: Evgenia Novozhenina/Reuters/AP/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Адвокаты: Бриттни Грайнер находится в колонии в Мордовии

Анна Неверова
1 ч. назад

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер осуждена в России по статьям о хранении и контрабанде наркотиков. Она отбывает наказание в ИК-2 в Мордовии, выяснили адвокаты.

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая приговорена в РФ к лишению свободы по статьям о хранении и контрабанде наркотиков, находится в исправительной колонии в Мордовии. Об этом сообщили в четверг, 17 ноября, адвокаты спортсменки.

"Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям", - сказали адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков.

Ранее юристы сообщали, что Грайнер этапировали из СИЗО в колонию 4 ноября. В конце октября Московский областной суд счел законным приговор баскетболистке, вынесенный Химкинским судом в августе. Грайнер приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотических средств. С учетом времени, которая спортсменка находилась под стражей, ей предстоит провести в колонии около восьми лет.

Предложение США по обмену Грайнер и Уилана на Виктора Бута

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. Как утверждало следствие, в ее багаже были найдены картриджи для вейпа с гашишным маслом. По данным СМИ, администрация президента США не раз предлагала РФ обменять спортсменку и осужденного в России за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана на гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием. Телеканал CNN  сообщал, что Москва потребовала от США добавить в сделку по обмену Грайнер и Уилана еще одного россиянина - Вадима Красикова, которого в Германии признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

В Вашингтоне детали обсуждения сделки с Москвой не разглашали. В августе в Белом доме проинформировали, что получили "вероломный" ответ российских властей по предложению об обмене заключенными, и заявили, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры с этих позиций.

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