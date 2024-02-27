Адвокат Навального Василий Дубков был задержан в Москве

Адвоката Дубкова задержали в связи с "нарушением общественного порядка", пишут "Новая газета. Европа" и Telegram-канал Sota со ссылкой на источники.

Адвокат скончавшегося 16 февраля в российской колонии оппозиционера Алексея Навального Василий Дубков был временно задержан в Москве. Об этом вечером во вторник, 27 февраля, независимо друг от друга сообщают онлайн-издание "Новая газета. Европа" и Telegram-канал Sota со ссылкой на источники.

Отмечается, что Дубков сопровождал мать Алексея Навального Людмилу Ивановну в Салехарде, когда она пыталась выяснить судьбу своего сына и добивалась выдачи его тела.

"По предварительным данным, причина задержания - "нарушение общественного порядка", - говорится в посте "Новой газеты. Европа" в Telegram. То же пишет Sota со ссылкой на собственный источник.

Между тем онлайн-издание "Важные истории" выяснило, что Дубков был доставлен в Щербинский отдел полиции в Новой Москве.

Адвоката отпустили вечером 27 февраля. Об этом он сам рассказал онлайн-изданию "Верстка". При этом Василий Дубков не стал комментировать причину и обстоятельства своего задержания, заявив лишь, что считает его воспрепятствованием адвокатской деятельности.

Преследование адвокатов Алексея Навального

Троих других адвокатов Алексея Навального - Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера - российские власти обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Своей вины они не признают. Как утверждает следствие, благодаря адвокатам Навальный поддерживал связь с неназванной экстремистской организацией.

13 октября 2023 года Кобзев, Сергунин и Липцер были арестованы в России. Эти адвокаты защищали Навального по делу об участии в экстремистском сообществе. 16 ноября 2023 года Росфинмониторинг внес всех троих в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Их банковские счета были заблокированы.

Российские власти присвоили статус "экстремистских организаций" основанному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией и сети штабов Навального.

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