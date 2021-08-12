 Адмирал США: Стратегическое сдерживание может оказаться несостоятельным из-за РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2021

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Мир

Адмирал США: Стратегическое сдерживание может оказаться несостоятельным из-за РФ

По словам главы СТРАТКОМа, США должны ответить на вызовы Москвы и Пекина посредством "интегрированного сдерживания" во всех областях.

Здание Пентагона

Здание Пентагона

Концепция стратегического сдерживания может оказаться несостоятельной в условиях быстрого роста угроз со стороны Китая и России. Такое мнение высказал глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама). Его слова привела в четверг, 12 августа, пресс-служба Пентагона.

По словам Ричарда, ответом может стать "интегрированное сдерживание" во всех областях - как традиционных, так и в ядерной сфере - во взаимодействии с союзниками и партнерами Вашингтона.

Адмирал заявил, что, стремясь укрепить статус великой державы, Россия использует широкий спектр возможностей, находящихся ниже конфликтного потенциала, включая кибернетические средства и принуждение других стран, финансируемое на уровне государства.

Адмирал: РФ работает над расширением возможностей доставки боеголовок

Россия проводит модернизацию своих обычных и стратегических сил, проведя рекапитализацию 80 процентов ядерного потенциала, включая расширение возможностей доставки боеголовок, указал Чарльз Ричард.

Кроме того, по его словам, РФ - наряду с Китаем - вкладывает значительные средства в разработку гиперзвукового оружия и целого ряда других ракет.

КНР, по оценкам СТРАТКОМа, также быстро совершенствует свои стратегические ядерные возможности, укрепляет ракетные силы, включая взятие на вооружение многочисленных ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

США должны инвестировать в защиту ядерных сил от кибератак

Вашингтон должен ответить путем модернизации не только своей ядерной триады, но и посредством инвестиций в систему управления ядерными силами, защищенную от кибератак, подчеркнул адмирал Ричард.

В конце июля США и РФ возобновили диалог о стратегической стабильности и контролю над ядерными вооружениями. Это произошло после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в Женеве 16 июня.

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  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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