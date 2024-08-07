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Администратор канала Moscow Calling приговорен к колонии

Ольга Лебедева
7 августа 2024 г.

Суд в Москве назначил 6,5 года колонии администратору умеренно-патриотического канала Moscow Calling Андрею Куршину по делу о военных "фейках". Куршин несколько лет воевал на стороне "ДНР".

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Колючая проволока на заборе
Суд отправил Андрея Куршина в колониюФото: alexkich/imago images

Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор администратору Telegram‑канала Moscow Calling Андрею Куршину. Участвовавший в боевых действиях в Донбассе Куршин признан виновным в распространении "фейков" о ВС РФ и приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима, сообщила в среду, 7 августа, пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. 

Кроме того, блогеру запретили администрировать сайты в течение четырех лет. Обвинение запрашивало 7 лет лишения свободы. Куршина взяли под стражу в зале суда, пишет "Медиазона".

Повод для преследования - две публикации

Уголовное дело против Куршина возбуждено после двух публикаций в его военном блоге, насчитывающем десятки тысяч подписчиков, о российском ударе по Кривому Рогу и об атаке на родильное отделение ЦРКБ Вольнянского района Запорожской области. Он был задержан в конце августа 2023 года и отправлен под домашний арест. В январе 2024 года Андрея Куршина включили в реестр "иностранных агентов".

Андрей Куршин воевал несколько лет с 2014 года на стороне так называемой "ДНР". Позже его позиции несколько изменились, он критиковал в Telegram-канале радикальных сторонников войны против Украины и известных Z-блогеров, отмечает "Медиазона".  Русская служба BBC указывает, что весной 2022 года Moscow Calling был одним из немногих патриотически настроенных блогов, публиковавших информацию о преступлениях российских войск в Буче.

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