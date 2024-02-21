Блогер, сообщивший о потерях РФ в Авдеевке, покончил с собой

Автор Telegram-канала "Нам пишут из Янины" Андрей Морозов покончил с собой, пожаловавшись в предсмертной записке на травлю из-за поста о крупных потерях РФ в Авдеевке.

Один из популярных пророссийских военных блогеров Андрей Морозов, который вел Telegram-канал "Нам пишут из Янины", предположительно покончил с собой. Об этом в среду, 21 февраля, сообщили ряд Z-блогеров, а предсмертное обращение Морозова было опубликовано в его канале.

Самоубийство Морозова подтвердили авторы каналов "ПриZрак Новоросии", "Солдатская правда" и "Zаписки Vетерана", а также жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская и адвокат Максим Пашков. Официального подтверждения смерти Морозова не было.

В своей предсмертной записке он пожаловался на травлю со стороны "политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым". Морозов участвовал в войне в Украине в составе "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР", а затем в качестве военнослужащего 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, где был известен под позывным "Мурз".

Удаленный пост о потерях РФ в Авдеевке

Морозов 18 февраля опубликовал пост, в котором сообщил о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку. Эта публикация вызвала критику в других подобных каналах, а также среди соведущих передачи "Соловьев LIVE". Морозов удалил пост 20 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу позже в этот день доложил президенту Владимиру Путину, что Авдеевка была взята "при минимальных потерях".

В предсмертной записке Морозов утверждает, что удалить пост его заставили. "Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала "Нам пишут из Янины". А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит - не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП", - написал Морозов.

Андрей Морозов - один из создателей "Координационного центра помощи Новороссии" и бывший лидер национал-сталинистской группы "Красный блицкриг", в составе которой в 2000-е годы он, например, закидывал помидорами политика Илью Яшина и журналистку Юлию Латынину. В 2008 году Морозова после совершенного им обстрела офиса "Единой России" в Москве приговорили к трем годам колонии. В 2014 году он отправился воевать в Украину.

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