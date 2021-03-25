Концерн Adidas назван по имени его основателя Ади Дасслера.

Adidas - немецкий производитель спортивной обуви, одежды и инвентаря (в частности, футбольных мячей). Берет начало в 1920-х годах, когда братья Адольф (Ади) и Рудольф Дасслеры создали фирму по производству спортивной обуви "Братья Дасслер" (Gebrüder Dassler). После Второй мировой войны из-за ссоры братьев компания разделилась: Ади основал Adidas (это название составлено из его имени и первого слога фамилии), а Рудольф - другой знаменитый бренд Puma. Штаб-квартира Adidas находится в Херцогенаурахе, в Баварии.