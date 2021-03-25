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Adidas AG

Концерн Adidas назван по имени его основателя Ади Дасслера.

Adidas - немецкий производитель спортивной обуви, одежды и инвентаря (в частности, футбольных мячей). Берет начало в 1920-х годах, когда братья Адольф (Ади) и Рудольф Дасслеры создали фирму по производству спортивной обуви "Братья Дасслер" (Gebrüder Dassler). После Второй мировой войны из-за ссоры братьев компания разделилась: Ади основал Adidas (это название составлено из его имени и первого слога фамилии), а Рудольф - другой знаменитый бренд Puma. Штаб-квартира Adidas находится в Херцогенаурахе, в Баварии.

A policeman tries to prevent photos being taken outside a store of Swedish clothing giant H&M in Beijing on March 25, 2021, after H&M faced calls for a boycott as a backlash brews against Western firms speaking out on human rights. (Photo by GREG BAKER / AFP)

Китай из-за санкций обрушился с критикой на западные фирмы 25.03.2021

Под огнем критики в Китае оказались спортивные марки Adidas и Nike, а также шведская фирма H&M. В КНР недовольны критическими высказываниями этих фирм по поводу нарушений прав уйгуров.

August 16, 2019, Beijing, Beijing, China: Beijing,CHINA-Adidas store in Beijing on August 15, 2019. (Credit Image: Â© SIPA Asia via ZUMA Wire |

Adidas просит у госбанка ФРГ кредит в 1-2 млрд евро 02.04.2020

По данным Bloomberg, производитель спортинвентаря Adidas ведет переговоры с немецким банком развития KfW.
Uli HOENESS (Höness,Praesident Bayern Muenchen), Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,Porträt. Pressekonferenz mit Uli HOENESS (Höness,Praesident Bayern Muenchen) FC Bayern Muenchen. Fussball 1. Bundesliga,Saison 2019/2020, am 30.08,2019 in der Allianz Arena. | Verwendung weltweit

Хёнеса на посту президента "Баварии" сменил экс-менеджер Adidas 15.11.2019

За почти 40 лет, которые Ули Хёнес руководил мюнхенской "Баварией", он превратил клуб в гранда немецкого и европейского футбола. Новым президентом клуба избран бывший топ-менеджер концерна Adidas Херберт Хайнер.
A picture shows the new Adidas-designed jersey of the Russian national football team at an official Adidas store in Moscow on November 13, 2019. - Russia's football authorities said on November 13, 2019 the national team will not be wearing new Adidas-designed shirts in upcoming Euro-2020 qualifiers after some pointed out they reverse the colours of the Russian flag. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Adidas ответил на скандал с формой сборной России по футболу 13.11.2019

Футбольная сборная РФ отказалась выступать в новой форме, разработанной Adidas к чемпионату Европы 2020 года. Немецкий концерн прокомментировал ситуацию.
HANDOUT - Das undatierte Foto zeigt einen Roboterarm bei Sohlenproduktion von Sportschuhen von Adidas in Ansbach (Bayern). Adidas hat in diesem Sommer die Serienproduktion von Sportschuhen gestartet, die zum Teil aus dem 3D-Drucker kommen sollen. (zu dpa «Adidas macht mit Speedfactory ernst - Konkurrenz schläft nicht» vom 20.08.2017 - ACHTUNG: Nutzung nur zu redaktionellen Zwecken im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und vollständiger Nennung der Quelle Foto: Hannah Hlavacek/Adidas AG/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась 13.11.2019

Эксперимент "роботы изготавливают кроссовки" не удался ни в ФРГ, ни в США. Отработанную на двух фабриках Speedfactory технологию "Индустрии 4.0" теперь будут внедрять в Азии.
ARCHIV - 14.03.2018, Bayern, Herzogenaurach: Das Logo des Sportartikelherstellers adidas AG ist während der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens auf einem Kleidungsstück abgebildet. (Zu dpa «Adidas legt Bilanz für 2018 vor» vom 13.03.2019) Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бренд Adidas: от кроссовок до гранатометов 18.08.2019

Исполнилось 70 лет знаменитому Adidas. Но тема у нас сегодня не слишком праздничная. Дело в том, что Ади Дасслер, давший имя бренду, не всегда выпускал только спорттовары.
26.06.2019, Berlin: Fünf junge Männer tragen im sommerlichen Berlin Sneaker und Badelatschen mit weißen Tennissocken. Weiße Socken in Badelatschen - was vor einigen Jahren noch als völlig geschmacklos galt, scheint nun bei jungen Männern im Trend zu liegen. (zu dpa Triumph eines früheren Tabus: Socken in Badeschlappen) Foto: Alexander Blum/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Модный приговор: стыдно ли носить сандалии с носками? 12.08.2019

Мода непредсказуема. Еще недавно носить сандалии и босоножки с носками было просто неприлично. Теперь же это стало трендом. Впрочем, немцам не привыкать: они всегда так ходили.
Adidas Originals brings back the Superstar shoe which was launched in 1969. The new Superstar Deluxe come to us in White/Green and White/Black with a gold stamped trefoil tongue. |

Европейский суд отказал Adidas в праве на три параллельные полоски 19.06.2019

Немецкий концерн Adidas пытался добиться запрета логотипа конкурента, похожего на его собственный. Однако суд не нашел в трех полосках достаточно характерных особенностей.

Die deutsche Schwimmerin Annika Mehlhorn (Baunatal) ist am Donnerstag (23.11.2006) bei den deutschen Wintermeisterschaften im Stadionbad in Hannover über die 200 m Schmetterling unterwegs. Sie gewinnt am Ende den Winter-Titel in 2:12,26 min. Foto: Carmen Jaspersen +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов (фотогалерея) 28.02.2019

Эти бренды, логотипы, товарные знаки известны всем. Но как они возникли и что означают?

Адидас - Adidas

Происхождение 10 знаменитых брендов 28.02.2019

Эти бренды, логотипы, товарные знаки известны чуть ли не каждому покупателю. Но как они возникли и что означают? DW открывает секреты их происхождения.
Screenshot Walmart

Страны Балтии требуют от Walmart убрать одежду с символикой СССР 07.09.2018

"Под советскими серпом и молотом происходили ужасные преступления", - заявил посол Литвы в США. Депутаты из Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от американского Walmart изъять из продажи одежду с символикой СССР.
26.03.2016 *** Deutschland, Berlin, 26.03.2016, Fussball, FIFA, Länderspiel, Deutschland DFB - England (2:3): EM Spielball Beau Jeu von adidas. Foto: Robin Rudel Copyright: picture alliance/Pressefoto/R. Rudel

Adidas прекращает сотрудничество с федерацией футбола Ирана 01.08.2018

Коммерческое соглашение между Adidas и федерацией футбола Ирана прекратит действие в декабре 2018 года. Решение немецкой компании обусловлено санкциями США в отношении Исламской республики.
Eine russische Ein-Rubel-Münze aufgenommen am 16.12.2014 in Kaufbeuren (Bayern). Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Дела в России идут хуже: как реагирует немецкий бизнес 24.05.2018

В условиях падения финансовых показателей Adidas, Metro, Media Markt и Otto Group избрали различные антикризисные стратегии на российском рынке.
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ BVG-Adidas-Sneaker in Berlin. (c) @overkillshop | Overkill

Хайп в Берлине: в продаже кроссовки с вшитым в них проездным (видео) 16.01.2018

Десятки жителей Берлина ночевали в палатках на улице, чтобы купить кроссовки с вшитым в них годовым проездным на городской транспорт.

Кроссовки-проездной в Берлине (16.01.2018) 16.01.2018

Десятки жителей Берлина ночевали в палатках на улице, чтобы купить кроссовки с вшитым в них годовым проездным на городской транспорт.
ARCHIV - Der damalige Vorstandsvorsitzende von Henkel, Kasper Rorsted, spricht 04.03.2015 bei der Bilanzpressekonferenz des Konsumgüterkonzerns in der Zentrale in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Seit gut einem Monat lenkt Ex-Henkel-Chef Kasper Rorsted die Geschicke von Adidas. Am Donnerstag (03.11.2016) präsentiert er erstmals die Quartals-Zahlen von Adidas. Foto: Maja Hitij/dpa (Zu dpa Kasper Rorsted tritt an Adidas-Spitze in große Fußstapfen) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава Adidas призвал улучшить отношения с Россией 06.01.2018

Негативный эффект от санкций против России ощущается и на Западе, но политики предпочитают замалчивать это, считает глава Adidas Каспер Рорштед. Он утверждает, что сближение с Россией - в интересах Европы.
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