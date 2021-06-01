Мэрилин Монро: лучшие фото звезды Голливуда

Ровно 95 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась самая знаменитая голливудская блондинка Мэрилин Монро. Лучшие фотографии - в галерее DW.
Смотрите также:
Хелене Ценгель всего 12 лет, а она уже снялась в восьми фильмах и может стать лучшей актрисой второго плана за роль в вестерне "Новости со всех концов света", где сыграл и Том Хэнкс.
Роми Шнайдер сыграла роль австрийской императрицы в трилогии "Сисси" и снялась в более чем 60-ти фильмах. Легендарной актрисе будет посвящен музей в Бранденбурге.
Специальная выставка, посвященная голливудской звезде, проходит в Тюрингии. Организаторы выбрали для нее фотографии, позволяющие взглянуть на Мэрилин Монро вне устоявшихся клише. (04.04.2014)
За месяц до начала Олимпиады в Сочи мы публикуем серию статей, посвященных легендарным немецким чемпионам. И наша первая героиня - знаменитая фигуристка, выступавшая за ГДР. (08.01.2014)
5 августа исполняется сорок лет со дня трагической гибели звезды мирового кинематографа. (05.08.2002)