 Мэрилин Монро: лучшие фото звезды Голливуда | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.06.2021

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Культура и стиль жизни

Мэрилин Монро: лучшие фото звезды Голливуда

Ровно 95 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась самая знаменитая голливудская блондинка Мэрилин Монро. Лучшие фотографии - в галерее DW.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Вне конкуренции

    Культовая кинозвезда, которой в середине прошлого века в Голливуде практически не было равных по популярности, родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Свою карьеру в кино она начала в 1946 году, ранее успев поработать на авиационном заводе и попробовать себя в качестве фотомодели. Этот снимок сделан в 1957 году.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Образ, который обеспечил успех

    Роскошные светлые волосы, обольстительный взгляд из-под длинных пушистых ресниц, чувственные алые губы, соблазнительные формы, - Мэрилин Монро была одной из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда. Образ сексуальной блондинки, который придумал безнадежно влюбленный в нее влиятельный голливудский агент Джонни Хайд, обеспечил ей стремительный успех.

  • На обложке Playboy

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    На обложке Playboy

    1 декабря 1953 года в США вышел первый номер мужского журнала Playboy. В нем красовался снимок обнаженной Мэрилин Монро. Тираж был распродан полностью. Такое имело место лишь дважды в истории издания. Во второй и последний раз Playboy разошелся без остатка лишь тогда, когда его обложку украсило откровенное фото обаятельной немецкой фигуристки Катарины Витт (Katarina Witt).

  • У зеркала

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В объективе Милтона Грина

    Лучшие портреты Мэрилин Монро удались широко известному в середине XX века фотографу Милтону Грину. Его работы приоткрыли дверь в личную жизнь актрисы. На них кинодива предстает самой собой - какой ее знали только близкие люди. Милтон был другом и деловым партнером Мэрилин. Он помог ей создать свою продюсерскую компанию. Этот снимок сделан в Нью-Йорке 28 января 1955 года.

  • Мэрилин Монро и Тони Кёртис

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В джазе только девушки

    В ходе работы над ролью в эксцентрической музыкальной комедии Билли Уайлдера "В джазе только девушки", где она сыграла главную роль, Мэрилин Монро пережила душевный кризис и даже пыталась покончить с собой. После этого актриса попала в больницу, из-за чего съемки задержались, и произошел перерасход бюджета. На фото (1959) кинодива запечатлена со своим партнером по фильму Тони Кёртисом.

  • В фильме Ниагара

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Чтобы снять волнение

    Это фото сделано в 1953 году на съемках фильма "Ниагара". Его автор - личный визажист актрисы Аллан "Уайти" Снайдер, который с ее стороны пользовался большим доверием. Он фотографировал Мэрилин перед съемками по ее же просьбе. Такая фотосессия помогала ей успокоить нервы. Фотоснимки для публикации не предназначались. Их коллекция обнаружилась в доме Снайдера лишь в 1990-е годы, после его смерти.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Для мужского календаря

    А здесь Мэрилин задорно позирует для одного из первых выпусков знаменитого мужского календаря Pirelli, ежегодно выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству автомобильных шин. Он был запущен в 1964 году.

  • С Луной Бароды

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Два бриллианта

    В фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" на шее Мэрилин Монро красуется кулон с уникальным бриллиантом "Луна Бароды" весом в более чем 24 карата, одолженным для съемок ювелирным домом Meyer Jewelry Company. Первыми его владельцами были махараджи индийской Бароды. Это сокровище принадлежало им свыше 500 лет. "Бриллианты – лучшие друзья девушек!" – напевала героиня Мэрилин в картине.

  • В улетающем платье

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В "улетающем" платье

    А это – самое знаковое фото Мэрилин. Оно сделано фоторепортером Мэтти Зиммерманом 9 сентября 1954 года. На нем актриса запечатлена в знаменитом, раздутом от потока воздуха плиссированном платье, стоя на решетке вентиляционной шахты нью-йоркского метро во время съемок комедии "Зуд седьмого года". Этот веселый снимок – полная противоположность тому, что творилось со страдавшей от депрессий актрисой.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В последний раз

    Апрель 1962 года. "Что-то должно случиться" - последний фильм, в котором снималась Мэрилин Монро. Два с небольшим месяца спустя киноактрисы не стало. В ночь с 4 на 5 августа она была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. У кровати лежала пустая упаковка от снотворных таблеток…

    Автор: Наталия Королева


  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Вне конкуренции

    Культовая кинозвезда, которой в середине прошлого века в Голливуде практически не было равных по популярности, родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Свою карьеру в кино она начала в 1946 году, ранее успев поработать на авиационном заводе и попробовать себя в качестве фотомодели. Этот снимок сделан в 1957 году.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Образ, который обеспечил успех

    Роскошные светлые волосы, обольстительный взгляд из-под длинных пушистых ресниц, чувственные алые губы, соблазнительные формы, - Мэрилин Монро была одной из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда. Образ сексуальной блондинки, который придумал безнадежно влюбленный в нее влиятельный голливудский агент Джонни Хайд, обеспечил ей стремительный успех.

  • На обложке Playboy

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    На обложке Playboy

    1 декабря 1953 года в США вышел первый номер мужского журнала Playboy. В нем красовался снимок обнаженной Мэрилин Монро. Тираж был распродан полностью. Такое имело место лишь дважды в истории издания. Во второй и последний раз Playboy разошелся без остатка лишь тогда, когда его обложку украсило откровенное фото обаятельной немецкой фигуристки Катарины Витт (Katarina Witt).

  • У зеркала

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В объективе Милтона Грина

    Лучшие портреты Мэрилин Монро удались широко известному в середине XX века фотографу Милтону Грину. Его работы приоткрыли дверь в личную жизнь актрисы. На них кинодива предстает самой собой - какой ее знали только близкие люди. Милтон был другом и деловым партнером Мэрилин. Он помог ей создать свою продюсерскую компанию. Этот снимок сделан в Нью-Йорке 28 января 1955 года.

  • Мэрилин Монро и Тони Кёртис

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В джазе только девушки

    В ходе работы над ролью в эксцентрической музыкальной комедии Билли Уайлдера "В джазе только девушки", где она сыграла главную роль, Мэрилин Монро пережила душевный кризис и даже пыталась покончить с собой. После этого актриса попала в больницу, из-за чего съемки задержались, и произошел перерасход бюджета. На фото (1959) кинодива запечатлена со своим партнером по фильму Тони Кёртисом.

  • В фильме Ниагара

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Чтобы снять волнение

    Это фото сделано в 1953 году на съемках фильма "Ниагара". Его автор - личный визажист актрисы Аллан "Уайти" Снайдер, который с ее стороны пользовался большим доверием. Он фотографировал Мэрилин перед съемками по ее же просьбе. Такая фотосессия помогала ей успокоить нервы. Фотоснимки для публикации не предназначались. Их коллекция обнаружилась в доме Снайдера лишь в 1990-е годы, после его смерти.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Для мужского календаря

    А здесь Мэрилин задорно позирует для одного из первых выпусков знаменитого мужского календаря Pirelli, ежегодно выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству автомобильных шин. Он был запущен в 1964 году.

  • С Луной Бароды

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    Два бриллианта

    В фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" на шее Мэрилин Монро красуется кулон с уникальным бриллиантом "Луна Бароды" весом в более чем 24 карата, одолженным для съемок ювелирным домом Meyer Jewelry Company. Первыми его владельцами были махараджи индийской Бароды. Это сокровище принадлежало им свыше 500 лет. "Бриллианты – лучшие друзья девушек!" – напевала героиня Мэрилин в картине.

  • В улетающем платье

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В "улетающем" платье

    А это – самое знаковое фото Мэрилин. Оно сделано фоторепортером Мэтти Зиммерманом 9 сентября 1954 года. На нем актриса запечатлена в знаменитом, раздутом от потока воздуха плиссированном платье, стоя на решетке вентиляционной шахты нью-йоркского метро во время съемок комедии "Зуд седьмого года". Этот веселый снимок – полная противоположность тому, что творилось со страдавшей от депрессий актрисой.

  • Мэрилин Монро

    Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно

    В последний раз

    Апрель 1962 года. "Что-то должно случиться" - последний фильм, в котором снималась Мэрилин Монро. Два с небольшим месяца спустя киноактрисы не стало. В ночь с 4 на 5 августа она была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. У кровати лежала пустая упаковка от снотворных таблеток…

    Автор: Наталия Королева


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  • Данила Козловский

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

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    Сыграл Вещего Олега в канадско-ирландском сериале "Викинги". В 2018 году снялся в сериале "МакМафия". А в далеком 2004 году сыграл юного австрийского императора Франца Иосифа во французском фильме "Сисси - мятежная императрица". Засветился и в американском кино: снялся в "Академии вампиров" Марка Уотерса.

  • Елизавета Боярская

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Елизавета Боярская

    В далеком 2004 году немецкий режиссер Оливер Хиршбигель снимал в Санкт-Петербурге фильм "Бункер" - о последних днях "третьего рейха". И роль одной из немецких медсестер досталась 19-летней Елизавете Боярской, тогда - студентке театрального института.

  • Олег Меньшиков

    Российские актеры, добившиеся успеха за рубежом

    Олег Меньшиков

    В 1999 году француз Режис Варнье занял его в картине "Восток-Запад" в роли советского репатрианта, который после войны вернулся в СССР с женой-француженкой. В фильме снимались звезды первой величины Сандрин Боннэр и Катрин Денев. В 2003 году Меньшиков снялся в британском телефильме "Главный подозреваемый 6: Последний свидетель" в роли военного преступника, крупно наследившего в бывшей Югославии.

    Автор: Дарья Брянцева


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