95-й день войны России против Украины: главные события

На 95-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в воскресенье, 29 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ: наиболее активные бои ведутся на трех направлениях

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска продолжают прилагать усилия для захвата всей территории Донецкой и Луганской областей. "Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской областей и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря", - говорится в вечерней сводке Генштаба.

Самые активные боевые действия, как сообщается, идут на северодонецком, бахмутском и кураховском направлениях. "Основная цель врага - оцепление наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей. Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу", - отмечает украинское командование.

Силы обороны Украины по данным на утро 29 мая уничтожили 150 российских военных и восемь танков, доведя общее количество потерь агрессора в живой силе с 24 февраля до 30 150 человек, сообщил Генштаб. Кроме того, украинская армия подбила еще 12 бронированных машин, три артиллерийские системы, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Отмечается, что наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении.

Минобороны РФ заявило об уничтожении арсенала ВСУ в Кривом Роге

Россия нанесла высокоточный ракетный удар по оружейному складу ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге в воскресенье. Накануне вечером начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по городу, в результате чего практически полностью уничтожено одно из промышленных предприятий.

По словам Конашенкова, всего за сутки высокоточными авиаракетами поражены три пункта управления ВСУ, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники и две артиллерийских батареи на огневых позициях. В Днепропетровской области был сбит украинский самолет Су-25, а еще в ряде регионов - четыре украинских беспилотника, сообщил представитель российского военного ведомства.

Омбудсмен Украины заявила о пытках украинских военных в российском плену

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова рассказала о пытках, угрозах казни и принуждении к сотрудничеству вывезенных в Россию жителей Мариуполя. По ее словам, по меньшей мере 10 процентов не проходящих фильтрацию горожан признаются властями РФ "опасными для российского режима". Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Оленевка Донецкой области или же везут в тюрьму в Донецке.

Денисова указала, ссылаясь на рассказы освобожденных из плена, что во время этапирования из Мариуполя украинским военным заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешки, связывали руки веревками, а в плену пытали - "угрожали убийством, избивали и унижали". По ее словам, с особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил и бойцам отряда "Азов". Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили, пытали электротоком, избивали ногами, рассказала Денисова.

Зеленский впервые с начала войны посетил Восточную Украину

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских вооруженных сил в Харьковской области. В Офисе главы государства сообщили, что он ознакомился с оперативной обстановкой, пообщался с защитниками Украины и вручил им государственные награды и ценные подарки. "Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Благодарю вас за защиту независимости Украины. Берегите себя!" - приводит слова Зеленского его пресс-служба. Это первый визит украинского президента в восточные области страны после начала войны.

В ходе поездки Зеленский также обсудил планы восстановления региона с местными чиновниками, включая мэра Харькова Игоря Терехова и начальника региональной военной администрации Олега Синегубова. По данным местных властей, в Харькове и области в результате российских обстрелов были полностью или частично разрушены более 2000 жилых зданий.

Прага планирует дополнительно поставить Украине вооружение

Чехия намерена в ближайшее время отправить Украине дополнительные вооружения на сумму 600 - 700 млн крон (в пересчете около 24-28 млн евро), заявила министр обороны Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения. "Очень важно, чтобы помощь была непрерывной", - подчеркнула она, отметив, что с начала российского вторжения Киеву уже поставлены вооружения на сумму более 140 миллионов евро. Подтвердив, что среди поставок было и тяжелое вооружение, она не сообщила подробностей "по соображениям безопасности". По сообщениям СМИ, среди прочего Украине были поставлены танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, гаубицы "Дана", а также, возможно, боевые вертолеты советского типа Ми-24. Украинская армия получила от Варшавы 18 самоходных гаубиц Krab, передает Polskie Radio, отмечая, что Польша обучила работе с этим вооружением около ста украинских артиллеристов.

Тем временем жители Литвы собрали пожертвования более чем на пять миллионов евро на приобретение боевого беспилотника для украинской армии. Общественная кампания по сбору средств длилась всего три с половиной дня и закончилась вечером 28 мая. "Возможно, впервые в истории граждане одного государства могут купить такое тяжелое оружие и подарить его другому государству", - сказал инициатор кампании по сбору средств, сотрудник интернет-телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. По словам организаторов акции, теперь деньги будут переданы министерству обороны Литвы, которое должно купить беспилотник и боеприпасы к нему. Министр обороны Арвидас Анушаускас объявил в воскресенье, что его заместитель отправится в Турцию на следующей неделе, чтобы подписать предварительный заказ.

Сербия продолжит закупать у России газ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимир Путин согласовал новый контракт на поставки российского газа сроком на три года, а не на несколько месяцев, как раньше. "Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с "Газпромом", - приводят СМИ слова Вучича, сказанные журналистам. При этом сербский президент отметил, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы. Срок действующего до сих пор договора на поставку Сербии российского газа истекает 31 мая. Вучич сообщил также, что обсудил с Путиным расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что, в соответствии с договоренностью лидеров двух стран, "Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию". Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Украине и в Косово, говорится в сообщении Кремля.

Эрдоган анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган сообщил журналистам по возвращении из Азербайджана. "В понедельник у меня будут телефонные разговоры как с Россией, так и с Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - сказал турецкий лидер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что 30 мая запланирован разговор Эрдогана и Путина. При этом он исключил участие Зеленского в разговоре двух лидеров, передает "Интерфакс".

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