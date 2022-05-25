91-й день войны России против Украины: главные события

На 91-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в среду, 25 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
США не продлили лицензию для обслуживания госдолга РФ
Министерство финансов США не продлило действие Генеральной лицензии 9С, позволяющей держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по обслуживанию этих бумаг и погашению долга. Действие лицензии истекло 25 мая в 07.01 мск, сообщило агентство Reuters.
По данным агентства Bloomberg, после 25 мая и до конца 2022 года России будет необходимо произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в почти 2 млрд долларов. Ранее, 18 мая, министр финансов России Антон Силуанов в очередной раз заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена.
Санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ). Однако Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 2 марта сделало исключение для получения выплаты процентов и дивидендов в рамках погашения задолженности и выплат акционерам. Данная лицензия позволила российскому государству продолжать выплаты по гособлигациям и тем самым предотвратить дефолт по государственному долгу.
Власти Украины зарегистрировали более 20 тысяч военных преступлений
В Украине зарегистрировано более 20 тысяч военных преступлений, сообщил в эфире информационного телемарафона министр внутренних дел страны Денис Монастырский. По его словам, украинские правоохранители сотрудничают с иностранными прокурорами, объединенными следственными группами и экспертами, готовя материалы для передачи в международные инстанции "с целью привлечения российских преступников к ответственности".
Жителям оккупированных регионов Украины буду выдавать паспорта РФ
Россия готовится выдавать российские паспорта жителям оккупированных регионов Украины. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ вносит дополнения в президентский указ от апреля 2019 года, разрешающий в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Российские силы, контролирующие отдельные районы Запорожской области, в среду сообщили о подготовке к выдаче жителям этих территорий паспортов РФ. Ведется уточнение списков людей, подготовка инфраструктуры и сотрудников, которые будут этим заниматься, заявил РИА "Новости" представитель оккупационной "администрации Запорожской области" Владимир Рогов.
В свою очередь жителям Мариуполя предлагают получить гражданство РФ без промежуточного гражданства самопровозглашенной "ДНР", заявил "Украинской правде" советник мэра города Петр Андрющенко. "Люди, которые потеряли документы - у многих они погорели, например, - обращались к оккупационным властям, как им получить документы", - отметил Андрющенко. Сначала пророссийские сепаратисты отказывались решать эти проблемы, но недавно их "миграционная служба" сообщила, что мариупольцы могут получить паспорта РФ, не получая документы "ДНР", указал он.
ЕС подготовил директиву с новыми правилами конфискации активов
Еврокомиссия представила проект директивы ЕС с новыми правилами конфискации активов. Речь идет об активах преступного происхождения, а также активов тех, кто пытается нарушить санкции Евросоюза. Также Еврокомиссия предложила внести нарушение санкций в общий для всего ЕС список преступлений. В Еврокомиссии надеются, что эти инициативы повысят эффективность санкций, введенных в отношении России за ее войну против Украины.
Российские олигархи на фоне войны РФ в Украине уже лишились в Евросоюзе яхт, недвижимости и другого имущества на сумму почти в 10 млрд евро, сообщило в среду, 25 мая, агентство dpa со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).
После начала российского вторжения в Украину Евросоюз внес в санкционные списки многих российских олигархов, которых обвиняют в поддержке войны. В начале марта в ЕС было создано спецподразделение для усиления сотрудничества стран ЕС в деле выявления имущества российских олигархов. В результате через месяц было заморожено российское имущество на сумму в 29,5 млрд евро, включая средства российских олигархов и Банка России.
ГУР: Россия использовала 60% запасов высокоточного оружия
По информации Вооруженные силы России использовали уже около 60 процентов запасов высокоточного оружия, утверждает Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Запасы некоторых образцов исчерпаны даже на 70 процентов, заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий. "Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", - цитирует его слова Telegram-канал ГУР.
В то же время РФ не может быстро пополнять запасы оружия. "Они не обладают такими мощностями быстрого производства высокоточного оружия, тем более санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства", - добавил представитель ведомства.
Ринат Ахметов подаст иски к России
Миллиардер Ринат Ахметов подаст против России иски с требованием компенсировать все убытки, которые понес его бизнес из-за вторжения российских войск в Украину. Это касается завода "Азовсталь" в Мариуполе, Мариупольского металлургического комбината (ММК) имени Ильича, Авдеевского коксохимического завода, Луганской ТЭС и еще "десятков объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики", которые были частично или полностью уничтожены в результате военных действий, пояснил Ахметов в интервью украинскому еженедельнику НВ. "Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", - заявил бизнесмен.
В РФ иностранные СМИ будут закрывать без решения суда
Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий во внесудебном порядке закрывать иностранные СМИ и лишать иностранных журналистов аккредитации за "дискредитацию" российских вооруженных сил и призывы к санкциям против России. Согласно документу, решение о закрытии иностранных СМИ могут принимать генеральный прокурор России и его заместители. Основанием будет являться "распространение противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации".
Смотрите также:
-
Три месяца войны в Украине
Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
-
Три месяца войны в Украине
Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.
-
Три месяца войны в Украине
Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.
-
Три месяца войны в Украине
После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.
-
Три месяца войны в Украине
Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.
-
Три месяца войны в Украине
После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.
-
Три месяца войны в Украине
Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.
-
Три месяца войны в Украине
После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.
-
Три месяца войны в Украине
Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.
-
Три месяца войны в Украине
Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные разрушения по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.
-
Три месяца войны в Украине
Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.
-
Три месяца войны в Украине
Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.
-
Три месяца войны в Украине
Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.
-
Три месяца войны в Украине
"Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.
-
Три месяца войны в Украине
Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.
-
Три месяца войны в Украине
Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".
-
Три месяца войны в Украине
В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...
-
Три месяца войны в Украине
Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...
-
Три месяца войны в Украине
Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.
-
Три месяца войны в Украине
Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.
-
Три месяца войны в Украине
ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.
-
Три месяца войны в Украине
Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.
-
Три месяца войны в Украине
Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.
-
Три месяца войны в Украине
За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.
-
Три месяца войны в Украине
Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.
-
Три месяца войны в Украине
Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.
-
Три месяца войны в Украине
Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.
-
Три месяца войны в Украине
После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.
-
Три месяца войны в Украине
К концу третьего месяца войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и грозит окружить украинские войска в районе Северодонецка. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.
-
Три месяца войны в Украине
Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.
-
Три месяца войны в Украине
С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек.
Автор: Михаил Бушуев