91-й день войны России против Украины: главные события

На 91-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - в среду, 25 мая - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

США не продлили лицензию для обслуживания госдолга РФ

Министерство финансов США не продлило действие Генеральной лицензии 9С, позволяющей держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по обслуживанию этих бумаг и погашению долга. Действие лицензии истекло 25 мая в 07.01 мск, сообщило агентство Reuters.

По данным агентства Bloomberg, после 25 мая и до конца 2022 года России будет необходимо произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в почти 2 млрд долларов. Ранее, 18 мая, министр финансов России Антон Силуанов в очередной раз заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена.

Санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ). Однако Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 2 марта сделало исключение для получения выплаты процентов и дивидендов в рамках погашения задолженности и выплат акционерам. Данная лицензия позволила российскому государству продолжать выплаты по гособлигациям и тем самым предотвратить дефолт по государственному долгу.

Власти Украины зарегистрировали более 20 тысяч военных преступлений

В Украине зарегистрировано более 20 тысяч военных преступлений, сообщил в эфире информационного телемарафона министр внутренних дел страны Денис Монастырский. По его словам, украинские правоохранители сотрудничают с иностранными прокурорами, объединенными следственными группами и экспертами, готовя материалы для передачи в международные инстанции "с целью привлечения российских преступников к ответственности".

Жителям оккупированных регионов Украины буду выдавать паспорта РФ

Россия готовится выдавать российские паспорта жителям оккупированных регионов Украины. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ вносит дополнения в президентский указ от апреля 2019 года, разрешающий в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

Российские силы, контролирующие отдельные районы Запорожской области, в среду сообщили о подготовке к выдаче жителям этих территорий паспортов РФ. Ведется уточнение списков людей, подготовка инфраструктуры и сотрудников, которые будут этим заниматься, заявил РИА "Новости" представитель оккупационной "администрации Запорожской области" Владимир Рогов.

В свою очередь жителям Мариуполя предлагают получить гражданство РФ без промежуточного гражданства самопровозглашенной "ДНР", заявил "Украинской правде" советник мэра города Петр Андрющенко. "Люди, которые потеряли документы - у многих они погорели, например, - обращались к оккупационным властям, как им получить документы", - отметил Андрющенко. Сначала пророссийские сепаратисты отказывались решать эти проблемы, но недавно их "миграционная служба" сообщила, что мариупольцы могут получить паспорта РФ, не получая документы "ДНР", указал он.

ЕС подготовил директиву с новыми правилами конфискации активов

Еврокомиссия представила проект директивы ЕС с новыми правилами конфискации активов. Речь идет об активах преступного происхождения, а также активов тех, кто пытается нарушить санкции Евросоюза. Также Еврокомиссия предложила внести нарушение санкций в общий для всего ЕС список преступлений. В Еврокомиссии надеются, что эти инициативы повысят эффективность санкций, введенных в отношении России за ее войну против Украины.

Российские олигархи на фоне войны РФ в Украине уже лишились в Евросоюзе яхт, недвижимости и другого имущества на сумму почти в 10 млрд евро, сообщило в среду, 25 мая, агентство dpa со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

После начала российского вторжения в Украину Евросоюз внес в санкционные списки многих российских олигархов, которых обвиняют в поддержке войны. В начале марта в ЕС было создано спецподразделение для усиления сотрудничества стран ЕС в деле выявления имущества российских олигархов. В результате через месяц было заморожено российское имущество на сумму в 29,5 млрд евро, включая средства российских олигархов и Банка России.

ГУР: Россия использовала 60% запасов высокоточного оружия

По информации Вооруженные силы России использовали уже около 60 процентов запасов высокоточного оружия, утверждает Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Запасы некоторых образцов исчерпаны даже на 70 процентов, заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий. "Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", - цитирует его слова Telegram-канал ГУР.

В то же время РФ не может быстро пополнять запасы оружия. "Они не обладают такими мощностями быстрого производства высокоточного оружия, тем более санкции, наложенные на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства", - добавил представитель ведомства.

Ринат Ахметов подаст иски к России

Миллиардер Ринат Ахметов подаст против России иски с требованием компенсировать все убытки, которые понес его бизнес из-за вторжения российских войск в Украину. Это касается завода "Азовсталь" в Мариуполе, Мариупольского металлургического комбината (ММК) имени Ильича, Авдеевского коксохимического завода, Луганской ТЭС и еще "десятков объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики", которые были частично или полностью уничтожены в результате военных действий, пояснил Ахметов в интервью украинскому еженедельнику НВ. "Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", - заявил бизнесмен.

В РФ иностранные СМИ будут закрывать без решения суда

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий во внесудебном порядке закрывать иностранные СМИ и лишать иностранных журналистов аккредитации за "дискредитацию" российских вооруженных сил и призывы к санкциям против России. Согласно документу, решение о закрытии иностранных СМИ могут принимать генеральный прокурор России и его заместители. Основанием будет являться "распространение противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации".

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