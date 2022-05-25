В России принят в первом чтении закон о внесудебном закрытии СМИ

Российская Госдума по вторник, 24 мая, приняла в первом чтении законопроект, позволяющий во внесудебном порядке закрывать иностранные СМИ и лишать иностранных журналистов аккредитации за "дискредитацию" российских вооруженных сил и призывы к санкциям против России.

Согласно документу, решение о закрытии иностранных СМИ могут принимать генеральный прокурор России и его заместители. Основанием будет являться "распространение противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации".

Конкретно иностранные СМИ можно будет лишить лицензий за информацию, "направленную на дискредитацию Вооруженных Сил РФ" или связанную "с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ", "призывы к несогласованным митингам", "оправдание экстремизма" и "явное неуважение к власти и государству".

"Зеркальные меры" как основание для запрета

Кроме того, в законе предлагается прописать, что в случае запрета на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения генерального прокурора или его заместителей в РФ может быть запрещена деятельность иностранного СМИ, в том числе в интернете.

Отмена решения о запрете в РФ деятельности иностранного СМИ возможна только после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.

Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не назначена. Один из авторов документа - депутат от ЛДПР Андрей Луговой, который, согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), является одним из убийц перебежчика из российских спецслужб Александра Литвиненко. Согласно действующему закону "О СМИ", средство массовой информации может быть лишено лицензии судом по иску Роскомнадзора.

В марте президент РФ Владимир Путин на фоне вторжения в Украину подписал закон, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за преднамеренное распространение "фейков" о российской армии. После этого многие западные СМИ отозвали своих журналистов из России.

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