  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

88% украинских беженцев в Польше готовы вернуться домой

Марина Барановская
43 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июля.

https://p.dw.com/p/4Tct7
Украинские беженцы на вокзале в Перемышле
Украинские беженцы на вокзале в ПеремышлеФото: Monika Sieradzka/DW

На 502-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 10 июля (время московское).

++14.21++

88% украинских беженцев, нашедших приют в Польше, намерены вернуться домой. 17% из них планируют уехать в течение ближайших трех месяцев. Такие данные приводит Агентство ООН по делам беженцев со ссылкой на результаты исследования, проводившегося с апреля по май 2023 года. 8% респондентов еще не определились с этим вопросом, и только у 4% украинцев в Польше нет надежды на возвращение домой, указывают авторы опроса.

Одним из самых важных факторов для возвращения в Украину является безопасность - это условие назвали 93 % опрошенных. Для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. 90% готовы вернуться при отсутствии проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором станет поддержка в процессе возвращения и в реинтеграции.

++14.05++

Достигнуто согласие по исключению плана действий по подготовке к членству (ПДПЧ) в НАТО из мер, которые должна выполнить Украина на пути вступления в Североатлантический альянс, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса, чтобы убрать ПДПЧ с пути Украины к членству", - написал Кулеба в Twitter.

"Приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - отметил он. "Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом альянса", - добавил украинский министр.

Хроника событий 10 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 июля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Ирпень: как украинцы пытаются восстановить свои дома

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Медик полка Калиновского о смерти бойцов и войне в Украине

Медик полка Калиновского о смерти бойцов и войне в Украине

В полку Калиновского медицинской ротой руководит Анастасия Махомет с позывным "Север". Она побывала в Северодонецке и Бахмуте, вытащила с поля боя десятки раненых и погибших бойцов. Выпускница лечебного факультета Белорусского Медуниверситета приехала в Украину осенью 2021 года, опасаясь преследования после протестов в Беларуси.
Общество22 июня 2023 г.08:55 мин.
external

Что думают бойцы ВСУ на передовой о скорости контрнаступления? Репортаж DW (03.07.2023)

Что думают бойцы ВСУ на передовой о скорости контрнаступления? Репортаж DW (03.07.2023)

По словам Валерия Залужного, Украине от Запада нужны снаряды, самолеты и терпение. Это прозвучало на фоне нарастающей критики со стороны союзников Украины в связи с тем, что контрнаступление ВСУ идет медленно. Что думают об этом в окопах? Репортаж DW с передовой.
Конфликты3 июля 2023 г.03:50 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Евгений Пригожин

Песков: Путин после мятежа беседовал с Пригожиным в Кремле

Политика48 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Федеральное ведомство по по делам миграции и беженцев (BAMF)

Что происходит с беженцами из Беларуси в Германии?

Что происходит с беженцами из Беларуси в Германии?

Миграция3 мин. назад
Шавкат Мирзиёев

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Политика9 июля 2023 г.
Последствия российского удара по городу Лиман Донецкой области

Обстрел Россией Лимана и другие события 500-го дня войны

Обстрел Россией Лимана и другие события 500-го дня войны

Конфликты8 июля 2023 г.
Логотип подкаста "Геофактор"

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

Политика8 июля 2023 г.29:59 мин.
Кассетные боеприпасы

Зачем Украине кассетные боеприпасы от США?

Зачем Украине кассетные боеприпасы от США?

Конфликты7 июля 2023 г.
Кассетные боеприпасы

День 499-й войны: Киев получит кассетные боеприпасы от США

День 499-й войны: Киев получит кассетные боеприпасы от США

Конфликты7 июля 2023 г.
На главную страницу