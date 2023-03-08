8 марта в Украине: как быть с Международным женским днем?

На время военного положения 8 марта в Украине - рабочий день. Возвращать ли после войны выходной в Международный женский день? Или заменить этот праздник, за которым закрепился имидж "советского", другим?

В разгар российского наступления в Киевской области в марте 2022 года в интернете стремительно распространилось фото улыбающейся украинки в военной форме, с автоматом и огромным букетом красных роз. Снимок попал и на страницы мировых СМИ, которые писали об этой девушке как символе сопротивления украинок и посвящали свои материалы Международному женскому дню.

Год спустя в разговоре с DW девушка с фото - ныне пресс-офицер Вооруженных сил Украины Маргарита Ривчаченко - говорит, что те цветы ей презентовали побратимы из батальона, что стало приятной неожиданностью, ведь всем было не до праздников. "Так случайно получилось, что это произошло в канун 8 марта. Никто тогда об этом не думал, в стране война. Но ребята таким образом хотели проявить уважение ко мне и к моей работе", - отмечает Ривчаченко. В то время она была парамедиком.

Маргарита Ривчаченко на Майдане 7 марта 2022 года Фото: privat

Именно такой подход пресс-офицер считает здоровым проявлением внимания к женщинам в любой сфере, без акцентирования на красоте и женственности. Но этот случай скорее исключение, чем правило. Она добавляет, что в ВСУ до сих пор, к сожалению, царит восприятие 8 марта как дня, "в который женщине надо дарить цветы".

Как воспринимают 8 марта в Украине

Такое представление бытует в целом в украинском обществе, говорит заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив. По его словам, за годы независимости Украины 8 марта стал восприниматься как унаследованный от СССР праздник женщин без всякого правозащитного подтекста.

Военнослужащая ВСУ Маргарита Ривчаченко считает, что такое отношение к этому празднику необходимо менять. "Нам надо отходить от 8 марта как от социалистического праздника и перенять международные традиции празднования Дня женщин. Было бы неплохо воспринимать нас не в контексте, что женщины - прекрасные цветочки, а в контексте, что в стране есть замечательные женщины-ученые, прекрасные военные, художницы и так далее", - считает Ривчаченко.

Украинские военнослужащие Фото: Felipe Dana/AP Photo/picture alliance

Если же не удастся отойти от искаженного в советские времена восприятия 8 марта как праздника красоты и женственности, пресс-офицер считает уместными его отмену и утверждение альтернативы. Группа народных депутатов Верховной рады предлагает, например, ввести День украинской женщины и отмечать его 25 февраля - именно в этот день в 1871 году родилась писательница Леся Украинка. Автором законопроекта является внефракционная Оксана Савчук.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту депутаты обосновывают свое предложение тем, что Международный женский день "установлен оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин". Поэтому законодатели предлагают устранить наследие "колониального прошлого в культурной жизни и быту" и очистить "государственный календарь от навязанных прошлым дат".

Суть праздника - международное феминистское движение

В то же время доктор исторических наук, президент Украинской ассоциации исследователей женской истории Оксана Кись напоминает, что праздник появился задолго до захвата большевиками власти в 1917 году, а его сердцем является международное женское и феминистское движение и Организация Объединенных Наций, Генассамблея которой в 1977 году приняла резолюцию о Международном дне защиты прав женщин.

"Тот факт, что советская власть исказила и подменила понятия не означает, что надо отказаться от основной базовой идеи борьбы за равенство прав женщин. С украинским языком в советское время тоже происходили неприятные вещи: его русифицировали, использовали для пропаганды. Но это же не означает, что мы должны отказаться от него. Наоборот мы возвращаемся к его аутентичности и то же самое должно происходить с системой ценностей", - говорит ученая в разговоре с DW.

Гендерное равенство - основа демократии

Тем более, продолжает Кись, идеи гендерного равенства, положенные в основу Международного дня женщин, являются неотъемлемой составляющей современной демократии. "Если мы движемся в этом направлении, то должны найти способ воплощать, поддерживать и культивировать европейские ориентиры. И 8 марта дает для этого очень хорошую возможность, ведь является абсолютно инклюзивным праздником, который говорит о женщинах как о широкой социальной группе, имеющей множество разных проблем и потребностей. Их надо признавать и учитывать, чтобы государственная гендерная политика была направлена на устранение гендерной дискриминации", - говорит исследовательница.

На демонстрации за равноправие женщин во Франкфурте-на-Майне, 6 марта 1982 года Фото: Jörg Schmitt/dpa/picture-alliance

В то же время инициативу введения Дня украинской женщины как альтернативы 8 марта в контексте евроатлантического вектора развития государства Оксана Кись считает губительной. "Это похоже на то, будто мы пытаемся что-то отдельное построить, решая вопрос какой-то отдельно взятой украинской женщины, противопоставляя ее всему миру. Это ложный путь", - отмечает ученая.

Подобного мнения придерживается и правозащитница, руководительница центра "ЮрФем: образование" Виктория Карпа, которая считает, что День украинской женщины лишь укрепит имеющиеся сексистские стереотипы в обществе. "У меня много вопросов: кто такая украинская женщина, что именно этот день будет отмечать, какие вопросы будут подниматься и для кого он - для этнических украинок, для гражданок или для всех женщин, которые находятся в Украине? Мне ни аргументация, ни смысл праздника непонятен, в отличие от 8 марта, в который мы говорим о видимости женщин в обществе и равных правах", - говорит активистка.

Выходной или рабочий день?

Между тем судьбу 8 марта в Украине вынесли на публичное обсуждение, запустив опрос пользователей приложения "Дія". Правда, в нем украинцев спросили, оставлять ли этот день выходным, как в постсоветских странах, или делать все же рабочим, как в большинстве стран мира. Почти 62 процента пользователей выбрали первый вариант, в то же время около 33 процентов проголосовали за отмену выходного.

Не будет никакой разницы, останется ли 8 марта выходным или станет рабочим, если праздник и в дальнейшем будет восприниматься через призму гендерных предубеждений, считает Виктория Карпа. В то же время она видит преимущества оставить выходной день. "Это даст возможность привлекать внимание общества к вопросам гендерного равенства. Ведь 8 марта - это день маршей и различных просветительских мероприятий. Если он станет рабочим, есть риск того, что станет обыденным, а значит потеряет видимость", - отмечает правозащитница.

Восприятие праздника зависит от поведения государства

По мнению заместителя директора социологической группы "Рейтинг" Любомира Мысива, дискуссия о 8 марта из-за войны оказалась вне повестки дня общества. Социолог указывает на тенденцию отождествления праздника с Советским Союзом, чем в частности объясняется постепенное уменьшение тех, кто его празднует в последние годы. Но и он видит окно возможностей для государства изменить это восприятие.

"Общество на фоне войны может стремительно меняться. Сейчас украинцы травмированы, поэтому любой маркер "Россия" будет восприниматься негативно. Есть риск бездумно отменить праздник", - предупреждает социолог. В то же время, по его мнению, можно пойти и другим путем - оставить праздник и проводить просветительскую работу по возвращению его первоначального правозащитного смысла.

"Все зависит от того, как построить государственную информационную кампанию. Здесь как чаша весов - где камушек поставишь, там и перевесит. Если поднимать вопрос о положении женщин в обществе, их гендерных ролях, изменении стереотипов - этот подход сложнее и требует больше времени, однако фокус можно постепенно изменить", - говорит Мысив.

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