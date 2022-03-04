 8 марта в Киеве во время войны: на улицу не за цветами, а за едой | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.03.2022

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Украина

8 марта в Киеве во время войны: на улицу не за цветами, а за едой

Относительное спокойствие в украинской столице 8 марта позволило киевлянам пополнить продовольственные запасы. Обеспечивать жизнедеятельность города помогают и волонтеры. Репортаж DW.

Волонтеры передают гуманитарную помощь на вокзале в Киеве

Волонтеры передают гуманитарную помощь на вокзале в Киеве

Вторник 8 марта, ставший уже тринадцатым днем войны России против Украины, праздничным никак не назовешь. Однако в Киеве он прошел относительно спокойно. В то же время в украинской столице ни на миг не расслабляются - учитывая постоянную угрозу, возводят новые оборонные сооружения.

В этот день наконец-то открылись магазины и лотки мелких торговцев, улучшилась ситуация с завозом продуктов питания в магазины, заработали стоматологические кабинеты. По случаю праздника 8 марта кое-где появились в продаже живые цветы. Не в последнюю очередь киевляне обязаны этим работе волонтеров, вернувшихся к активной деятельности.

Оживление гражданской жизни

В отличие от предыдущих дней обороны Киева, 8 марта сирены воздушной тревоги звучали в городе уже не каждый час, а лишь несколько раз. Киевляне слышали звуки работы противовоздушной обороны, которые они научились отличать от звуков взрывов авиабомб и ракет.

В светлое время дня прохожих на улицах стало еще больше, чем в последние дни. Жители спешили восстановить запасы продуктов, а в городских парках и скверах можно было увидеть гуляющих с детьми и собаками.

Киевские городские власти в последние дни разрешают проезд частного автотранспорта через два из четырех киевских мостов. Раньше добраться на другой берег Днепра можно было только перейдя мост пешком. Водители говорят, что много времени у них отбирают заторы, связанные с досмотром автотранспорта на блокпостах у въезда на мосты.

На многих автозаправках закончилось горючее. Но там, где оно есть, исчезли длинные очереди. Уличные очереди все еще остаются только к аптекам. Возобновили работу стоматологические кабинеты, но они пока оказывают только неотложную помощь.

Полицейские с цветами в Киеве

Полицейские с цветами в Киеве

Среди всего этого о женском празднике 8 мартаможно было подзабыть. Но ощущению определенной нормальности в жизни столицы государства, уже почти две недели живущей в состоянии войны, способствовало открытие многих киосков по продаже живых цветов. Заработали и павильоны частных торговцев овощами, фруктами, открывается продажа хлеба частными пекарнями, заработали зоомагазины.

Согласно опросу, проведенному Европейской бизнес-ассоциацией, это лишь капля в море: в полном объеме работает только 17 процентов компаний, 16 процентов ограничили географию своей деятельности, а каждая пятая компания (19 процентов) вынужденно закрыла часть офисов или торговых точек. Остальные 29 процентов прекратили деятельность, еще столько же временно ее приостановили. Но все же только один процент бизнеса планирует окончательно прекратить свою деятельность.

Помощь волонтеров

За 8 лет войны в Донбассе в столице Украины сформировалось много волонтерских фондов и организаций по помощи армии. Теперь им оказывают поддержку простые граждане. Одна из них, представившаяся как Светлана, рассказала DW, что невольно вновь оказалась втянутой в поиск и поставку продуктов, одежды и другой помощи военным. "Поступила информация о необходимости достать квадрокоптер нашим разведчикам, воюющим в одном из киевских пригородов. Их аппарат был потерян во время ночного боя. Мне сказали, что в Киеве закрыты все профильные магазины и найти квадрокоптер в обороняющемся городе уже невозможно. Однако уже к вечеру мы его нашли и убедили одного из богатых киевлян заплатить за него две тысячи долларов", - рассказала женщина.

Владелец старушки-иномарки Ярослав выслал свой номер телефона логистам гуманитарного штаба и теперь ежедневно развозит горячую еду по больницам, в дома инвалидов и одиноких пожилых людей. "Иногда ставят задачу доставлять продукты женщинам, которые на своих кухнях готовят еду. Я потом ее развожу нуждающимся", - рассказал волонтер.

Гражданские волонтеры и бойцы территориальной обороны в Киеве

Гражданские волонтеры и бойцы территориальной обороны в Киеве

Ярослав расстроен, что в военкомате его поставили во вторую оперативную очередь мобилизации и отказались отправлять на фронт. Несколько утешительными для него стали слова военных, находящихся на линии обороны столицы, которым он несколько раз доставлял обеды. "Они заверили, что все кадровые позиции у них заполнены и набирать новых людей пока просто некуда", - говорит он.

Другой волонтер по имени Сергей рассказал, что до начала российского нападения работал на американскую ІТ-компанию, но теперь находится в вынужденном отпуске. "Нам гарантировали зарплату на прежнем уровне в течение трех месяцев простоя. Поэтому есть свободное время и желание помочь, чем могу. Дважды отвозил женщин с детьми на запад Украины, а теперь доставляю небольшие грузы больницам и аптекам", - сказал он.

Проживающая рядом с крупным супермаркетом на окраине Киева женщина в беседе с DW похвалилась участием в сортировке продуктов, завозимых из логистических центров. "Сегодня целый день клеила ярлыки о скидке в 50 процентов на поступившие из Польши продукты, расставляла их на полках. Мне дали несколько буханок хлеба, но я уже много лет веганка и хлеба не ем, так что несу раздать соседям. Ноги к вечеру уже гудят, но довольна тем, что могу быть полезна людям в это тяжелое время", - рассказала киевлянка.

8 марта в атмосфере войны

В последние годы украинская армия финансировалась недостаточно, сетуют в руководстве волонтерских организаций. "Нам приходится сейчас заниматься поставкой военным всего, начиная, извините, с трусов, и заканчивая оружием", - сообщила DW активистка "Волонтерской сотни "Доброволя" Галина. Эта структура работает еще с 2014 года, когда начались боевые действия в Донбассе.

Галина выразила благодарность европейцам, которые еще с января начали активно отзываться на нужды Украины и построили логистические коридоры по доставке гуманитарной и другой помощи. "К нам обращаются ресторанные сети, готовые поставлять еду военным. Бизнесмены предлагают перепрофилировать свои предприятия на пошив армейской одежды. На помощь армии приходит вся Украина", - подытожила волонтер.

Между тем, судя по разговорам и настроениям киевлян, с которыми общался корреспондент DW, уровень тревожности в городе несколько снизился по двум причинам. Во-первых, люди привыкают к жизни в условиях военного положения и даже к блок-постам и огневым рубежам на улицах города. Во-вторых, у людей растет вера в способность киевской противовоздушной обороны отразить российские ракетно-бомбовые удары.

Одними из самых обсуждаемых киевлянами тем 8 марта стали сообщения об уничтожении российской ракеты и двух российских самолетов накануне вечером. Уличных боев с применением стрелкового оружия, проходившим еще пару дней назад, тоже больше не слыхать. Военные объясняют это тем, что смогли полностью ликвидировать диверсионные группы, заброшенные еще до начала российского вторжения.

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