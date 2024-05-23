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75 лет конституции ФРГ: Президент призвал защитить свободу

Жан Рофе
23 мая 2024 г.

Демократия в ФРГ не гарантирована навсегда, только мы можем ее защитить, сказал Франк-Вальтер Штайнмайер на мероприятии по случаю 75-летия со дня принятия Основного закона Германии.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в Берлине
Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в БерлинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал граждан страны защищать свободу и демократию. "Отстаивание своих прав - это задача нашего времени", - заявил он на государственной церемонии в Берлине в четверг, 23 мая, посвященной 75-летней годовщине принятия Основного закона ФРГ.

По словам Штайнмайера, демократия в Германии сейчас "находится под давлением", крепнут "силы, которые хотят ослабить и подорвать ее, которые презирают ее институты, оскорбляют и порочат ее представителей". Хотя "наша демократия преуспела", она "не гарантирована навсегда", предупредил глава государства. "Другие ее не защитят! Только мы сами можем ее защитить! Это зависит от нас!" - подчеркнул он.

Граждане ФРГ должны осознать, что живут в "радикально изменившейся реальности", заявил Штайнмайер. "После десятилетий большего процветания, большей демократии, большей Европы, большего мира, успеха воссоединения Германии мы сейчас переживаем эпохальный перелом", - сказал он, добавив, что с вторжением России в Украину в Европу вернулась "циничная агрессивная война, которая ввергла нас в состояние неопределенности".

Германию ждут "более тяжелые годы"

Президент отметил, что впереди Германию ждут "суровые, более тяжелые годы", но призвал к мужеству в противостоянии новым вызовам. "Ответом на это не может и не должно быть малодушие или неуверенность в себе. Было бы совершенно неправильно прятать голову в песок или мечтать о более комфортном прошлом, - указал он. - Я также твердо убежден, что неправильно ежедневно представлять себе гибель нашей страны".

"Мы должны заявить о себе сейчас - с реализмом и амбициями. Это задача нашего времени", - сказал Штайнмайер. "Мы должны защищать ценности, которые лежат в нашей основе. Они не должны быть предметом обсуждения! Но мы должны точнее определять наши цели и адаптировать их к новым вызовам", - добавил он.

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