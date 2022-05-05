 71-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 05.05.2022

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Украина

71-й день войны России против Украины: главные события

Украинским солдатам удалось освободить несколько населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей. Глава МИД ФРГ Бербок в ближайшее время нанесет визит в Киев.

Бои за Азовсталь в Мариуполе

Бои за "Азовсталь" в Мариуполе

Командование ВСУ утверждает, что попытки наступления российской армии на лиманском, северодонецком и попаснянском направлениях в Донбассе не имеют успеха. В сводке украинского Генштаба указывается, что для сковывания действий войск ВСУ авиация России наносит ракетно-бомбовые удары. На донецком и таврийском направлениях продолжаются артобстрелы вдоль линии столкновения. Обстреливаются также украинские позиции на авдеевском и кураховском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было убито еще 200 российских солдат, в результате потери личного состава российских войск увеличились до 24 700 бойцов. Российские войска потеряли еще 41 боевую бронированную машину, 8 артиллерийских систем, 6 единиц реактивной артиллерии, 2 единицы средств противовоздушной обороны, 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 9 беспилотников и 2 крылатые ракеты, подсчитал Генштаб.

Мэр Николаева сообщил, что российские войска разбомбили в городе газопровод, без газа остались 290 абонентов. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что украинским военным удалось освободить несколько населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей.

Сообщение Минобороны России

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в течение дня ВКС России поразили 45 военных объектов Украины. Артиллерийскими подразделениями поражены 6 пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины двух приграничных сел - Журавлевки и Нехотеевки. В Нехотеевке, по его словам, разрушен дом и гараж, пострадавших нет.

На различных военных базах в Европе в настоящее время проходят обучение сотни украинских военных. Американские инструкторы все более интенсивно обучают их использованию западных вооружений, в частности гаубиц, ударных беспилотников и радаров, пишет газета The Hill.

Разговор Штайнмайера и Зеленского

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила канцелярия федерального президента, в ходе беседы были устранены "недоразумения из прошлого". Зеленский пригласил Штайнмайера и канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) посетить Киев. Шольц сообщил, что в ближайшее время Киев посетит глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Международная помощь Украине

Для восстановления Украине нужен современный аналог плана Маршалла, считает президент Владимир Зеленский. Чтобы вернуться к безопасной жизни, стране нужны деньги, технологии, специалисты и перспективы роста, заявил он, выступая по видеосвязи на международной донорской конференции в Варшаве. "Это будет инвестицией в стабильность всей Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул Зеленский.

На конференции доноров для Украины в Варшаве удалось собрать 6,5 млрд евро, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Выступая на форуме, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что ФРГ выделит в помощь Украине 125 млн евро, а также планирует предоставить еще 140 млн евро на развитие страны.

В Венгрии заявили о готовности участвовать в восстановлении Киевской области после завершения боевых действий в Украине. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт готов помочь и в других регионах, если об этом попросит правительство Украины. Будапешт также предоставит мобильные дома для переселенцев и примет на лечение раненых украинских солдат и 130 детей, которым необходимо специализированное медобслуживание.

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