60 интересных фактов об Октоберфесте

Что делал Альберт Эйнштейн на мюнхенском пивном празднике Октоберфест - задолго до того, как предложил свою теорию относительности и получил Нобелевскую премию по физике? Ответ на этот вопрос мы дадим в самом конце, а пока давайте, что называется, учить матчасть, чтобы было, чем удивить собеседников за кружкой-другой пива, демонстрируя во время светской беседы глубокие, разносторонние и неожиданные познания об Октоберфесте. В 2018 году этот пивной праздник открывается 22 сентября и продлится до 7 октября.

1. Для разминки начнем с того, что Октоберфест в Мюнхене является самым большим не только пивным, но и народным праздником в мире. Кто бы сомневался.

2. За две недели Октоберфест посещает более шести миллионов человек. Рекордным до сих пор оказался 1985 год, когда здесь побывало свыше семи миллионов посетителей.

3. Своим появлением мюнхенский пивной праздник обязан не баварскому национальному напитку, то есть пиву, а свадьбе будущего короля Баварии - кронпринца Людвига I и принцессы Терезы в октябре 1810 года.

4. Даже самые заядлые фанаты Октоберфеста вряд ли знают или смогут без запинки назвать полное имя невесты, но мы все же попробуем: Тереза Шарлотта Луиза Фридерика Амалия Саксен-Гильдбурггаузенская.

5. Свадьбу Людвига и Терезы отмечали целую неделю. Завершилась торжества показательными конными заездами на античных колесницах. Местом проведения этих бегов стало поле на окраине Мюнхена.

6. 17 октября 1810 года на этом поле собралось около 30 тысяч человек - почти все население Мюнхена, в котором тогда насчитывалось 40 тысяч жителей. Народный праздник по случаю бракосочетания баварского престолонаследника удался на славу. Народ был в полном восторге.

7. Уже на следующий день отец жениха, баварский король Максимилиан I повелел назвать это поле в честь невесты Лугом Терезы (Theresienwiese) и поддержал идею проводить здесь такие заезды каждый год в память об этом радостном событии в династической истории рода Виттельсбахов.

8. В следующем, 1811 году праздник отмечали уже два дня кряду. Из года в год масштабы Октоберфеста увеличивались. Он пришелся мюнхенцам по душе.

9. В 1818 году для развлечения публики на территории Октоберфеста впервые установили карусель. Это был верный шаг в правильном направлении. Сейчас здесь работает почти 170 разных аттракционов: от колеса обозрения до американских горок.

10. За более чем два века своего существования Октоберфест отменяли или проводили весьма скромно 24 раза. Впервые отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации, в 1873 году - из-за холеры, в 1923 году - из-за гиперинфляции, а в 1914-1918 и 1939-1945 годах - из-за мировых войн.

11. Традиции современного Октоберфеста сложились где-то в конце XIX века. Тогда же было принято решение начинать этот двухнедельный праздник раньше, в сентябре, захватывая лишь первые октябрьские выходные, - ради более теплой погоды.

12. Заездов на колесницах на Октоберфесте уже давно не устраивают, но открывается праздник красочным шествием по городу, в котором участвуют группы в народных костюмах и конные повозки, груженные деревянными пивными бочками. Транслируют это шествие на всю Германию.

13. В реальной жизни на смену деревянным бочкам давно пришли большие металлические цистерны, а для бесперебойного снабжения самого большого пивного шатра, вмещающего десять тысяч посетителей, на Октоберфесте даже проложили 250-метровый подземный трубопровод.

14. По этому трубопроводу качают пиво, охлажденное до четырех градусов Цельсия, из огромной цистерны объемом в 100 тысяч литров, установленной по соседству, за пределами Луга Терезы.

15. В другие шатры пиво подвозят на автоцистернах объемом от 3 тысяч до 12 тысяч литров. На один рейс из пивоварни такой машине может понадобиться до девяти часов, чтобы доехать до места, пробраться сквозь толпы посетителей и перекачать стратегический груз в здешние резервуары.

16. Всего на лугу Терезы для проведения Октоберфеста устанавливают почти полтора десятка больших пивных шатров и более двух десятков павильонов поменьше.

17. Все пивные шатры и павильоны Октоберфеста в Мюнхене могут разом вместить почти 120 тысяч гостей.

18. Хотя Октоберфест считается праздником международным, доля иностранных гостей составляет не более 20 процентов. Большинство же - баварцы, жители Мюнхена и окрестностей.

19. Среди иностранных посетителей лидируют гости из США, Великобритании, Австрии, Франции и Швейцарии. По данным организаторов, в прошлом году здесь побывали гости из 65 стран мира.

20. Один миллиард евро, - примерно столько тратят в Мюнхене за две недели посетители Октоберфеста на пиво, жареных цыплят, колбаски, гостиницы, такси, общественный транспорт, покупки, сувениры, развлечения, другие первоочередные нужды и прочие излишества.

21. Около десяти лет назад некие предприниматели хотели запустить автобусный шаттл между Лугом Терезы и крупнейшим мюнхенским борделем, но в последнюю минуту власти решили маршрут не согласовывать, то есть не выдали разрешение.

22. Про цены в публичных домах ничего сказать не можем, но тарифы на гостиничные номера в Мюнхене во время Октоберфеста повышаются почти вдвое. В прошлом году они составили, в среднем, 280 евро за номер.

23. На территории Октоберфеста запрещено проводить рекламные акции и лоббистские мероприятия. В 2006 году этот запрет нарушила Пэрис Хилтон. Она пыталась порекламировать игристое вино в алюминиевых банках, за что была объявлена на Октоберфесте персоной нон-грата.

24. Конечно, настоящее шампанское на Октоберфесте при желании тоже можно найти и выпить (140 евро за бутылку, простое игристое - 40 евро), но из бокалов, а не из алюминиевых банок. Пиво же наливают в увесистые литровые кружки - Maß или Maßkrug.

25. Для Октоберфеста в Мюнхене варят специальный сорт пива, немного крепче традиционного. Одна литровая кружка такого пива, как утверждают местные эксперты, эквивалентна восьми стопкам шнапса. Стопки, правда, разные бывают. Проверять не будем.

26. Рекордное количество пива гости Октоберфеста выпили в 2014 году - 7,7 миллиона литров, то есть, в среднем, по 1,2 кружки на брата... сестру, других членов семей и прочих посетителей.

27. В 2018 году литровая кружка пива на Октоберфесте будет стоить от 10,70 до 11,50 евро. В 2002 году, когда здесь вместо немецкой марки начали расплачиваться единой европейской валютой, кружка стоила 6,30 - 6,80 евро, а в очень далеком 1971 году - меньше трех марок.

28. После отстоя пены требуйте долива пива? Разрешенный недолив на литровую кружку составляет на Октоберфесте сто миллилитров. Против этого щедрого правила пытаются бороться защитники прав потребителей, подсчитавшие, что за две недели посетители платят за недолитое пиво 5,4 миллиона евро.

29. В Германии до сих пор вспоминают слова бывшего баварского премьер-министра Гюнтера Бекштайна, который в 2008 году на полном серьезе заявил, что после двух литровых кружек пива, неспешно выпитых за шесть-семь часов, вполне можно ехать домой за рулем машины.

30. Очень важная информация не только для посетителей Октоберфеста. В Германии действует граница для водителей - 0,5 промилле. В случае совершения аварии отягчающим фактором является уровень от 0,3 промилле алкоголя в крови.

Фотогалерея: Октоберфест в фотографиях и цифрах

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сделано в Баварии Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Шествие В 2018 году мюнхенский Октоберфест проходит с 22 сентября по 7 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Прямой эфир По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Премьера Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене За столами - 119 тысяч человек На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Тяжелая атлетика 10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене O'zapft is! В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Почем пиво? Согласно данным организаторов праздника, в 2018 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,79 евро до 11,50 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Мучает жажда Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Спят усталые К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Бюро находок Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гастрономические итоги В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене В ногу со временем Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Модный дирндль В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Время работы В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сувенирные кружки Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. Стоят они от 7 до 34 евро.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Пряничный орден Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гулянья 1896 года Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Аттракционы Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Рекорд В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек. Автор: Максим Нелюбин



31. Почти каждый второй посетитель Октоберфеста добирается до Луга Терезы на поездах - около трех миллионов пассажиров. Только на городских электричках (S-Bahn) - 100 тысяч человек в день. В расписании Deutsche Bahn в это время включено около 500 дополнительных составов.

32. Баварский язык - трудный язык. Когда во время Октоберфеста вы будете повсюду встречать слово "Wiesn", не удивляйтесь: это не опечатка, а баварской вариант немецкого слова "луг" (Wiese). "Пойти на луг" (Auf die Wiesn gehen), означает "Отправиться на Октоберфест".

33. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч человек - официанты, бармены, повара, охранники, операторы аттракционов и так далее.

34. Каждый официант проходит за смену, в среднем, около 10 километров. В рабочие дни недели он разносит около 100 литровых кружек пива, в выходные дни - до 300 кружек. Плюс другие напитки и разные блюда вроде жареных цыплят (по 10-12 евро) и колбасок (по 7-8 евро).

35. За один раз официанты разносят обычно около 10-12 литровых кружек. Пустая кружка весит не менее 1,3 килограмма (некоторые - более массивные) + литр пива в каждой = до 27,6 килограмма.

36. Чемпионом по поднятию и проносу тяжестей среди официантов на Октоберфесте уже много лет является Оливер Штрюмпфельд . В 2017 году он побил свой собственный рекорд. Официальное жюри засчитало 29 полных кружек весом более 70 килограммов. Правда, две в пути он опрокинул.

37. Средний заработок официантов за две недели тяжелейшего труда на Октоберфесте составляет около 5500 евро, включая чаевые.

38. С 1956 года на Октоберфесте в один из дней утром проводится католическое богослужение, в первую очередь, для работающих здесь. Участники службы могут не только помолиться, но и крестить детей, а дети - принять первое причастие или пройти конфирмацию.

39. Многие сотрудники фирм и аттракционов, работающих на Октоберфесте, несколько недель живут здесь вместе с семьями. Согласно законам, в учебное время года дети обязаны посещать занятия, что они и делают. Около 40 таких учеников временно ходят в две ближайшие школы.

40. Немецкий почтовый концерн Deutsche Post открывает на Лугу Терезы специальное почтовое отделение. За две недели Октоберфеста здесь принимают и обрабатывают около 130 тысяч открыток, писем, посылок и бандеролей. В последних обычно шлют сувениры.

41. Чтобы уменьшить количество мусора, на Октоберфесте несколько лет назад отказались от одноразовой посуды, после чего объемы мусора сократились вдвое - примерно до 120 тонн.

42. Праздник, который посещает шесть миллионов человек, нуждается в туалетах. В общей сложности, на территории Октоберфеста насчитывается около 900 писсуаров и почти 1000 мест в кабинках, которыми могут пользоваться посетители всех полов.

43. Тех, кто пытается справить нужду в неположенном месте, на Октоберфесте ожидает штраф - до 1000 (!) евро. Если повезет - только 100 евро. Налагает его полиция, платить необходимо сразу.

44. На Октоберфесте есть свой пункт оказания первой помощи. Здесь одновременно дежурят до 15 врачей и 150 санитаров из Красного Креста. Всего за время праздника - около 2300 человек. Большинство работает на добровольной основе.

45. В 2017 году за медицинской помощью во время Октоберфеста обратилось около 7000 гостей. Половине из них помогли санитары, другой половине потребовалась помощь врачей, в том числе неотложная хирургическая - в 1883 случаях.

46. Рекорд среди медицинских бригад был установлен в 2017 году: 28 выходов на вызовы за смену и 32 километра пешком по территории Октоберфеста с рюкзаками экстренной помощи и каталкой.

47. Количество пациентов с тяжелым алкогольным опьянением за время Октоберфеста 2017 года составило 670 человек, из них десять подростков в возрасте до 16 лет. Большинство таких пациентов смогли покинуть медпункт через один-два часа.

48. Выпивших слишком много пива гостей Октоберфеста доставляют в санчасть на специальных каталках, защищенных от посторонних взглядов желтыми кожухами. В народе эти каталки называют "бананами" ("Banane"), "луговыми такси" ("Wiesntaxi") или "желтыми гробами" ("gelber Sarg ").

49. Некоторые подвыпившие посетители и посетительницы на радостях скидывают одежду, разбрасывая предметы гардероба в разные стороны - пока не остаются, в чем мать родила. На Октоберфесте для таких горе-эксгибиционистов припасены одноразовые штаны.

50. Хотя кружку на память можно купить в сувенирных киосках, некоторые посетители Октоберфеста пытаются унести свою из шатра бесплатно. Примерно 120-130 тысяч раз за праздник такие попытки предотвращают охранники, в некоторые годы этот показатель зашкаливает за двести тысяч.

51. За две недели посетители Октоберфеста съедают около 120 быков и 60 телят, приготовленных на вертеле. Свиных колбасок - около 350 тысяч, жареных цыплят - вдвое больше, рулек - около 80 тысяч. Цифры из года в год меняются, но впечатляющие масштабы остаются.

52. Во время прошлого праздника на Октоберфесте потерялись, были найдены и возвращены родителям пятеро детей и четырнадцать подростков. В последние годы число таких случаев уменьшается из-за распространения мобильников.

53. В 2017 году в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей, среди них - 1300 документов, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 телефонов, а также связки ключей, зонты, сумки, фотоаппараты и так далее. Около 1000 из них удалось вернуть хозяевам.

54. Среди необычных вещей, сданных в бюро находок Октоберфеста в 2017 году, значатся два гребных весла, детское автомобильное кресло, два прибора для измерения уровня сахара в крови, костыль, два обручальных кольца, один автомобильный номерной знак и тенор-горн.

55. Далеко не все жители баварской столицы испытывают восторг, когда слышат про Октоберфест. Около 27 тысяч мюнхенцев даже специально берут на это время отпуск, чтобы уехать подальше из города.

56. Количество мест для шатров на территории Октоберфеста ограничено. Лицензия на установку стоит два миллиона евро, но получить это разрешение можно только, если кто-то из организаторов праздника решит покинуть Октоберфест. Время ожидания - около 20 лет.

57. Октоберфест считается официально открытым после того, как действующий обербургомистр Мюнхена откупорит первую 200-литровую бочку - вобьет в нее специальным деревянным молотком кран для розлива пива. Впервые такая церемония состоялась в 1950 году.

58. Быстрее всего это сделали Кристиан Удэ (2005, 2008, 2013), а также Дитер Райтер (2015, 2016) - по два мастерских удара. Больше всего ударов - 17 или даже 19, чтобы вбить кран, потребовалось во время первой такой церемонии в 1950 году Томасу Виммеру.

59. Вбив кран и наполнив первую кружку, даже не дожидаясь отстоя пены, обербургомистр Мюнхена должен известить об этом публику, прокричав на баварском диалекте "O’zapft is!" - "Налито!". Один городской голова в 1970-е годы опозорился, перепутав гласные: "I’zapft os!". Об этом до сих пор помнят.

60. В 1896 году на Лугу Терезы во время подготовки Октоберфеста работал 17-летний Альберт Эйнштейн. Будущий лауреат Нобелевской премии вкручивал здесь лампочки, которые поставляла фирма его отца - Германа Эйнштейна, одного из пионеров электрической техники в Германии.

Фотогалерея: Баварская мода для Октоберфеста