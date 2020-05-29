 От Facebook требуют продать WhatsApp и Instagram | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

От Facebook требуют продать WhatsApp и Instagram

Почти все штаты и Федеральная торговая комиссия считают, что Facebook удушает инновации и подрывает защиту данных. Больше всего они недовольны покупкой Facebook мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.

Значок Facebook

Федеральная торговая комиссия (FTC) и 48 из 50 штатов США в среду, 9 декабря, подали антимонопольный иск против Facebook, обвинив эту компанию в злоупотреблении господствующим положением на рынке для подавления конкурентов, ограничении свободы выбора потребителей и размывании защиты частных данных.

"Facebook систематически проводит стратегию, направленную на устранение конкурентов, включая покупку менее крупных и нарождающихся соперников, таких как Instagram в 2012 году и WhatsAp в 2014 году", - заявила FTC.

Со своей стороны генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джейс назвала критически важным "заблокировать хищническое приобретение компаний и восстановить доверие на рынке". "Facebook уже почти десять лет использует свое господство и монопольную мощь для того, чтобы крушить менее крупных соперников и подавлять конкуренцию, причем все это - за счет каждодневных пользователей. Они сузили выбор для потребителей. Они задушили инновации и подорвали защиту личной сферы миллионов американцев", - пояснила она позицию истцов.

Facebook обвинил истцов в попытке пересмотра истории

Facebook в ответ обвинил власти США в "пересмотре истории" с целью наказать успешных предпринимателей, напомнив, что FTC одобрила покупку Instagram и WhatsApp уже много лет тому назад. "И вот теперь правительство хочет все переделать, посылая американскому бизнесу леденящее предупреждение о том, что никакая сделка не может быть окончательной", - подчеркивается в заявлении Facebook.

Компания Facebook в 2012 году прибрела Instagram за 1 млрд долларов, а в 2014 году - WhatsApp за 19 млрд долларов.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:13

Закроет ли Дональд Трамп социальные сети (29.05.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру  

Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США  

Также по теме

Deutschland | Karlsruhe | BGH | Urteil Berliner Raser-Prozess

Facebook проиграла в суде спор с ведомством по картелям Германии 23.06.2020

Facebook не может без согласия пользователей сводить воедино их данные из WhatsApp и Instagram, решила Федеральная судебная палата Германии, встав на сторону антимонопольного ведомства ФРГ.

Facebook

Суд в Германии решил в пользу Facebook спор с антимонопольным ведомством 26.08.2019

Федеральное ведомство по картелям сочло, что Facebook злоупотребляет доминирующим положением в ФРГ. Соцсеть подала жалобу в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Тот усомнился в доводах регулятора.

Telegram Messenger

США и союзники против расширения шифрования в Facebook 04.10.2019

Спецслужбы США призывают Facebook не закрывать возможности для выслеживания преступников. Они указывают, что сквозное шифрование затруднит защиту детей от сексуального и другого насилия.

Реклама

Самые читаемые

Выборы в мажилис Казахстана: дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?  

Власти Беларуси из-за коронавируса ввели ограничение на выезд  

Западные дипломаты встретились с главой МИД Беларуси Макеем  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно