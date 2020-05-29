От Facebook требуют продать WhatsApp и Instagram

Федеральная торговая комиссия (FTC) и 48 из 50 штатов США в среду, 9 декабря, подали антимонопольный иск против Facebook, обвинив эту компанию в злоупотреблении господствующим положением на рынке для подавления конкурентов, ограничении свободы выбора потребителей и размывании защиты частных данных.

"Facebook систематически проводит стратегию, направленную на устранение конкурентов, включая покупку менее крупных и нарождающихся соперников, таких как Instagram в 2012 году и WhatsAp в 2014 году", - заявила FTC.

Со своей стороны генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джейс назвала критически важным "заблокировать хищническое приобретение компаний и восстановить доверие на рынке". "Facebook уже почти десять лет использует свое господство и монопольную мощь для того, чтобы крушить менее крупных соперников и подавлять конкуренцию, причем все это - за счет каждодневных пользователей. Они сузили выбор для потребителей. Они задушили инновации и подорвали защиту личной сферы миллионов американцев", - пояснила она позицию истцов.

Facebook обвинил истцов в попытке пересмотра истории

Facebook в ответ обвинил власти США в "пересмотре истории" с целью наказать успешных предпринимателей, напомнив, что FTC одобрила покупку Instagram и WhatsApp уже много лет тому назад. "И вот теперь правительство хочет все переделать, посылая американскому бизнесу леденящее предупреждение о том, что никакая сделка не может быть окончательной", - подчеркивается в заявлении Facebook.

Компания Facebook в 2012 году прибрела Instagram за 1 млрд долларов, а в 2014 году - WhatsApp за 19 млрд долларов.

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