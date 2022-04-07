47-й день войны России против Украины: главные события

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Канцлер Австрии Нехаммер провел переговоры с Путиным. ЕС расширил военную помощь Киеву на полмиллиарда евро. Глава МИД Германии выступила за поставки Украине тяжелых вооружений.
Харьков продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам. Фотография этого разрушенного здания сделана 10 апреля
На 47-й день войны России против Украины - в понедельник, 11 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер и российский президент Владимир Путин провели переговоры в подмосковном Ново-Огареве. По словам Нехаммера, это "не был дружеский визит", разговор был "очень прямым, открытым и жестким".
В ходе встречи глава правительства Австрии затронул вопрос о военных преступлениях в Буче и других населенных пунктах Украины, подчеркнув, что все, кто виновен в этих преступлениях, должны быть привлечены к ответственности. В ведомстве австрийского канцлера настаивают на проведении международного расследования. В Кремле не стали делать никаких заявлений по итогам встречи.
Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге поддержали увеличение совместной военной помощи Киеву до 1,5 млрд евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Таким образом, военная помощь Евросоюза Киеву будет расширена на полмиллиарда евро. По словам Борреля, ЕС должен поставить Украине оружие, которое ей необходимо для обороны от российского вторжения. "Исход этой войны решится на поле боя", - написал он в Twitter.
Украине нужна дальнейшая поддержка, в том числе тяжелыми вооружениями, чтобы она могла защититься от наступления российских войск, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге. Уже после встречи она отметила: "Мы очень хорошо понимаем, что в эти моменты украинцы могут защитить свободу, независимость и безопасность только с помощью оружия. Поэтому мы вместе, как Европейский Союз, как друзья Украины, в будущем интенсифицируем эти поставки оружия".
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине бывшие в использовании танки Leopard 1. Первый из них может быть доставлен через шесть недель, сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) изданию Handelsblatt. Условием будет соответствующее одобрение федерального правительства, отметил он. В общей сложности речь может идти о поставке ВСУ в течение трех месяцев до 50 танков.
Канада сообщила о введении новых санкций против российского оборонного сектора. В санкционный список внесли еще 33 российских оборонных предприятия, в том числе Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел" и НПП "Исток". "Эти структуры оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам и поэтому являются соучастниками боли и страданий, связанных с бессмысленной войной Владимира Путина в Украине", - заявило правительство Канады.
Более 240 украинских священников подписали обращение в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей. Они призвали Собор осудить войну России в Украине и лишить патриарха Московского и всея Руси Кирилла патриаршества за то, что он "откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины". Предстоятель РПЦ проповедует не соответствующую православному учению доктрину "русского мира" и совершил "моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины", говорится в обращении.
В Киевской области обнаружено новое массовое захоронение десятков мирных жителей. Оно было найдено вблизи автозаправочной станции в селе Бузовая, сообщил глава Дмитровской общины Тарас Дидыч. Кроме того, тела убитых людей были обнаружены в автомобилях на проходящей через Бузовую главной дороге, указал он.
Руководитель группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев сообщил о крупной чистке, проведенной в российском ФСБ по распоряжению президента РФ Владимира Путина. По сведениям Грозева, под чистку попали 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом". Бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа уже отправлен в СИЗО.
Франция объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. По данным французской службы внутренней разведки, под видом дипломатов в стране действовали российские агенты. "После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) раскрыло в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российской спецслужбой на нашей территории", - заявили в МИД Франции.
В свою очередь, МИД Хорватии принял решение выслать из страны 24 сотрудников российского посольства в Загребе. Речь идет о 18 дипломатах и шести сотрудниках административно-технических служб, не обладающих дипломатическим статусом.
Впервые с начала войны в Украине бундесвер задействовал так называемый "летающий госпиталь". Самолет люфтваффе MedEvac Airbus A310 вылетел из аэропорта Кельн-Бонн в польский Жешув, чтобы доставить на лечение в Германию получивших ранения детей и взрослых.
"Летающий госпиталь" может пролететь без дозаправки 11 тысяч километров, в нем шесть модулей интенсивной терапии и десятки мест для пациентов. За ними ухаживают до 25 врачей, медсестер интенсивной терапии и фельдшеров. На борту есть системы вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативный ультразвуковой аппарат и другое оборудование.
В Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции. По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, жандармы будут помогать украинским коллегам в расследовании военных преступлений российских подразделений в Киевской области и приступят к работе 12 апреля. "Франция - первая, кто оказывает такую помощь", - написал дипломат в Twitter.
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