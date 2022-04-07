43-й день войны России против Украины: главные события

В 43-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в четверг, 7 апреля, - войска РФ продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам в целом ряде регионов соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывали сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Членство России в Совете ООН по правам человека приостановлено

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ). В ходе голосования 93 страны поддержали это решение, 24 выступили против, еще 58 воздержались. В резолюции отмечались грубые и систематические нарушения прав человека российскими военными на территории Украины. С инициативой отстранить Россию выступили США. Предложение Соединенных Штатов поддержали и страны G7, включая Германию. На фоне резолюции Генассамблеи МИД РФ объявил о досрочном прекращении полномочий страны в качестве члена СПЧ с 7 апреля.

Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против РФ. Об этом сообщила делегация Франции, председательствующей в Совете ЕС. Речь идет, в частности, о полном запрете в Евросоюзе транзакций четырех российских банков, эмбарго на импорт из России угля и запрете поставок высокотехнологичных товаров в РФ. Полный перечень штрафных мер может быть обнародован в официальном журнале ЕС уже 8 апреля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), назвал меры "масштабным решительным дальнейшим шагом" в отношении Москвы.

В Швейцарии заморожены российские активы более чем на 7 млрд евро

В Швейцарии в соответствии с санкциями, введенными против России, за минувшие две недели арестованы активы граждан РФ на сумму около 1,7 млрд франков (1,66 млрд евро). В результате, как сообщил представитель экономического отдела в федеральном департаменте по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Эрвин Боллингер, общий объем замороженных средств российского происхождения в стране достиг 7,5 млрд франков (7,27 млрд евро). Речь идет в первую очередь о банковских счетах, а также об 11 объектах недвижимости. Швейцария ранее присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в ответ на войну России против Украины.

В НАТО ожидают массированного наступления России в Донбассе

В НАТО ожидают массированного наступления России в Донбассе в ближайшее время. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Отвод Россией войск из северных областей Украины - не отступление, а перегруппировка сил с последующей переброской на восток, уверен Столтенберг. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, также участвовавший в заседании в Брюсселе, согласен с тем, что РФ отвела войска от Киева потому, что нуждается в силах для наступления на востоке Украины. "Мне жаль это говорить, но это правда - битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну с большими операциями, маневрами и применением тысяч танков, боевых бронированных машин, самолетов, артиллерии. Исходя из той подготовки России, которую мы видим, это не будет локальная операция", - уверен Кулеба.

Между тем власти Днепра на востоке Украины рекомендовали ранее уехавшим горожанам пока не возвращаться, а некоторым группам населения - по возможности эвакуироваться. Мэр Днепра Борис Филатов на брифинге посоветовал покинуть город женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не работает на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре. Кроме того, Филатов попросил беженцев из регионов на востоке страны ехать транзитом в западные области, поскольку там, по его словам, будет безопаснее.

Конгресс США одобрил запрет импорта энергоносителей из РФ

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в связи с войной РФ в Украине. В поддержку высказались 413 законодателей, девять проголосовали против. Ранее инициативу поддержал Сенат Конгресса США. Документ должен еще подписать президент США Джо Байден.

Страны G7 призвали РФ соблюдать договоры об оружии массового поражения

Страны "большой семерки" на фоне российской агрессии против Украины призвали РФ соблюдать международные договоры в области оружия массового поражения. "Мы предостерегаем против любой угрозы или против использования химического, биологического или ядерного оружия. Мы напоминаем о российских обязательствах по международным договорам, стороной которых она является и которые защищают нас всех", - отмечалось в заявлении глав МИД государств G7, размещенном на сайте министерства иностранных дел Германии. Страны "группы семи" также выразили уверенность в том, что Киев соблюдает Конвенцию о запрещении химического оружия и Конвенцию о биологическом оружии. Ранее Минобороны РФ утверждало, что в Украине в рамках совместных с Пентагоном программ действовали 30 биолабораторий, работавших с возбудителями опасных инфекций.

На лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова напали в Москве

Неизвестный напал в поезде на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. "Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва - Самара", - сообщил в Telegram сам Муратов. По его словам, нападавший выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов". Полиция заявила, что атака произошла на Казанском вокзале Москвы, когда поезд готовился к отправлению. По версии правоохранительных органов, в вагон под видом провожающих зашли двое мужчин в медицинских масках. Один из них проследовал в купе, где находился Муратов, и облил журналиста красной краской. После этого неизвестные скрылись. На место происшествия вызвали полицейских. По некоторым данным, отправление поезда было задержано. Правоохранительные органы проводят проверку.

ООН: Число беженцев из Украины превысило 4,2 млн человек

За сутки Украину покинули еще почти 35 тысяч человек. Об этом сообщили в ООН. По ее данным, общее число беженцев из Украины превысило 4,2 млн. Еще 7,1 млн жителей стали внутренними переселенцами. Таким образом, по оценкам всемирной организации, с начала войны более четверти населения страны оставили свои дома.

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