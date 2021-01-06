 40 тысяч евро - на генеральную уборку церкви (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.01.2022

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По Германии

40 тысяч евро - на генеральную уборку церкви (фото)

В начале января знаменитый храм Фрауэнкирхе в Дрездене традиционно закрывают на неделю, чтобы провести ежегодную большую уборку и техническое обслуживание.

Фрауэнкирхе в Дрездене, 2022 год

Дрезден • По узнаваемости на фотографиях и других изображениях этот храм эпохи барокко в Дрездене вполне может конкурировать в Германии с готическим Кельнским собором - пожалуй, самой известной немецкой архитектурной достопримечательностью. Протестантскую церковь Фрауэнкирхе, посвященную Богородице, возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного (August der Starke) в 1726-1743 годах.

В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате  бомбардировок Дрездена британской и американской авиацией - в ходе охватившего город гигантского пожара. В 2005 году церковь восстановили на пожертвования со всего мира и средства из земельного и федерального бюджетов. В общей сложности - около 180 миллионов евро. Возрожденный из руин храм стал символом примирения народов - прежде всего, Германии и Великобритании. В частности, на средства, собранные в этой стране, был изготовлен позолоченный крест, венчающий купол здания.

Большая уборка во Фрауэнкирхе. Фотографии

Фрауэнкирхе в Дрездене, 2022 год
Фрауэнкирхе в Дрездене, 2022 год
Фрауэнкирхе в Дрездене, 2016 год
Фрауэнкирхе в Дрездене, 2021 год
Исторический центр Дрездена, 2022 год

До начала пандемии во Фрауэнкирхе ежегодно бывало около двух миллионов человек. Уже вскоре после открытия восстановленного храма здесь завели новую традицию: проводить в начале января - так сказать, во время затишья после праздников - большую уборку здания и обслуживание технических систем. Фотографии в нашей подборке сделаны в этом январе и в прошлые годы.

Обычно работы занимают чуть менее недели. Сейчас они - в самом разгаре. Помимо, собственно, генеральной уборки, чистки, полировки и так далее здесь также проводят мелкий текущий ремонт и меняют, например, перегоревшие лампочки. Обходится все примерно в 40 тысяч евро - из средств общины и пожертвований. Всего в работах занято около 30 человек - столяры, маляры, электрики и другие специалисты. Как сообщает агентство dpa, к следующей воскресной службе все должно быть закончено. 

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    Когда в 1525 году в Мюнхене было закончено строительство Фрауэнкрихе - собора Пресвятой Девы Марии, - он вмещал до 20 тысяч прихожан, больше, чем все население города. Этот католический храм - символ баварской столицы. Высота собора - 99 метров. Чтобы сохранить его величие, в Мюнхене запрещено строить здания выше Фрауэнкирхе. Это решение жители города приняли на референдуме в 2004 году.

  • Гедехтнискирхе в Берлине

    Самые знаменитые церкви Германии

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    Мемориальная церковь кайзера Вильгельма - Гедехтнискирхе - была построена в центре Берлина в конце XIX века. Во время одной из бомбардировок западных союзников в 1943 году этот протестантский храм был сильно разрушен. Сносить башню не стали: ее оставили в Западном Берлине как мемориал, напоминающий об ужасах войны. Внутри башня пустая, но рядом стоит действующая церковь.

  • Ульмский собор

    Самые знаменитые церкви Германии

    Ульмский собор

    Ошибается тот, кто думает, что самый высокий в Германии собор находится в Кельне. Ульмский собор, высота которого составляет более 161 метра, на четыре метра выше, чем знаменитый Кельнский собор. Эта заложенная в 1377 году лютеранская церковь - самый высокий храм в мире. Кстати, его крышу украшает фигура воробья - символа города Ульма.

  • Бамбергский собор

    Самые знаменитые церкви Германии

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    Бамбергскому собору Св. Петра и Св. Георгия - почти тысяча лет. Его строительство начиналось трижды, но каждый раз собор уничтожал пожар. Свой нынешний вид главный храм баварского Бамберга и один из семи имперских соборов Германии обрел в XIII веке. Самое знаменитое украшение его внутреннего интерьера - каменная скульптура всадника. Историки не перестают спорить о том, кого именно она изображает.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

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