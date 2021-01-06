40 тысяч евро - на генеральную уборку церкви (фото)

Дрезден • По узнаваемости на фотографиях и других изображениях этот храм эпохи барокко в Дрездене вполне может конкурировать в Германии с готическим Кельнским собором - пожалуй, самой известной немецкой архитектурной достопримечательностью. Протестантскую церковь Фрауэнкирхе, посвященную Богородице, возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного (August der Starke) в 1726-1743 годах.

В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате бомбардировок Дрездена британской и американской авиацией - в ходе охватившего город гигантского пожара. В 2005 году церковь восстановили на пожертвования со всего мира и средства из земельного и федерального бюджетов. В общей сложности - около 180 миллионов евро. Возрожденный из руин храм стал символом примирения народов - прежде всего, Германии и Великобритании. В частности, на средства, собранные в этой стране, был изготовлен позолоченный крест, венчающий купол здания.

Большая уборка во Фрауэнкирхе. Фотографии

До начала пандемии во Фрауэнкирхе ежегодно бывало около двух миллионов человек. Уже вскоре после открытия восстановленного храма здесь завели новую традицию: проводить в начале января - так сказать, во время затишья после праздников - большую уборку здания и обслуживание технических систем. Фотографии в нашей подборке сделаны в этом январе и в прошлые годы.

Обычно работы занимают чуть менее недели. Сейчас они - в самом разгаре. Помимо, собственно, генеральной уборки, чистки, полировки и так далее здесь также проводят мелкий текущий ремонт и меняют, например, перегоревшие лампочки. Обходится все примерно в 40 тысяч евро - из средств общины и пожертвований. Всего в работах занято около 30 человек - столяры, маляры, электрики и другие специалисты. Как сообщает агентство dpa, к следующей воскресной службе все должно быть закончено.

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