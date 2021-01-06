40 тысяч евро - на генеральную уборку церкви (фото)

Дрезден • По узнаваемости на фотографиях и других изображениях этот храм эпохи барокко в Дрездене вполне может конкурировать в Германии с готическим Кельнским собором - пожалуй, самой известной немецкой архитектурной достопримечательностью. Протестантскую церковь Фрауэнкирхе, посвященную Богородице, возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного (August der Starke) в 1726-1743 годах.
В конце Второй мировой войны храм был разрушен в результате бомбардировок Дрездена британской и американской авиацией - в ходе охватившего город гигантского пожара. В 2005 году церковь восстановили на пожертвования со всего мира и средства из земельного и федерального бюджетов. В общей сложности - около 180 миллионов евро. Возрожденный из руин храм стал символом примирения народов - прежде всего, Германии и Великобритании. В частности, на средства, собранные в этой стране, был изготовлен позолоченный крест, венчающий купол здания.
Большая уборка во Фрауэнкирхе. Фотографии
До начала пандемии во Фрауэнкирхе ежегодно бывало около двух миллионов человек. Уже вскоре после открытия восстановленного храма здесь завели новую традицию: проводить в начале января - так сказать, во время затишья после праздников - большую уборку здания и обслуживание технических систем. Фотографии в нашей подборке сделаны в этом январе и в прошлые годы.
Обычно работы занимают чуть менее недели. Сейчас они - в самом разгаре. Помимо, собственно, генеральной уборки, чистки, полировки и так далее здесь также проводят мелкий текущий ремонт и меняют, например, перегоревшие лампочки. Обходится все примерно в 40 тысяч евро - из средств общины и пожертвований. Всего в работах занято около 30 человек - столяры, маляры, электрики и другие специалисты. Как сообщает агентство dpa, к следующей воскресной службе все должно быть закончено.
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Самые знаменитые церкви Германии
Кельнский собор
Этот величественный римско-католический готический собор, возвышающийся в центре Кельна, давно стал не только визитной карточкой замечательного города на Рейне, но и одним из символов Германии. Его строительство началось в 1248 году и было окончательно завершено в 1880 году. В соборе находятся мощи трех королей - волхвов, которые пришли поклониться и принесли дары младенцу Иисусу.
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Берлинский кафедральный собор
Самая большая евангелическая церковь Германии расположена на Музейном острове Берлина. Храм возведен в 1894 – 1905 годах по проекту известного немецкого архитектора Юлиуса Рашдорфа и выполнен в стиле неоренессанса и необарокко. Высотой он чуть ниже Иссакиевского собора в Санкт-Петербурге. Это важнейшее место захоронения династии Гогенцоллернов - курфюрстов, прусских королей, принцев и принцесс.
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Ахенский собор
Ахенский собор недаром называют также Имперским. Его строительство начал Карл Великий, король франков и лангобардов, император Запада. Здесь на протяжении 600 лет короновались императоры Священной Римской империи. Это один из древнейших и красивейших христианских храмов в мире. В 1978 году он одним из первых был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Фрауэнкирхе в Дрездене
Фрауэнкирхе, то есть Церковь Богородицы, - одна из самых известных протестанских церквей в Германии. Этот увенчанный громадным куполом храм в стиле барокко был построен по указанию саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного в 1726-1743 годах. Во время Второй мировой войны храм был полностью разрушен. Его восстановили уже после объединения Германии по историческим чертежам.
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Паломническая церковь Вискирхе
В баварской деревне Вис, в предгорьях Альп, возвышается овальное здание паломнической церкви Вискирхе. Снаружи она выглядит строго, но внутри - роскошная лепнина, великолепные росписи. Вискирхе - признанный шедевр рококо. Аббат Маринус, отдавший в 1745 году распоряжение о строительстве Вискирхе, после ее завершения сказал: "В этом месте поселилось счастье, и сердце находит покой".
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Шпайерский собор
В Европе сохранилось немного храмов, созданных в традиционном романском стиле. Один из них - Шпайерский собор. Это большая имперская церковь была построена в городе Шпайере почти тысячу лет назад по приказу первого императора Священной Римской империи Конрада II. Во времена Французской революции и Наполеона в храме хранили корм для лошадей, и потом ее интерьер пришлось полностью восстанавливать.
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Фрауэнкирхе в Мюнхене
Когда в 1525 году в Мюнхене было закончено строительство Фрауэнкрихе - собора Пресвятой Девы Марии, - он вмещал до 20 тысяч прихожан, больше, чем все население города. Этот католический храм - символ баварской столицы. Высота собора - 99 метров. Чтобы сохранить его величие, в Мюнхене запрещено строить здания выше Фрауэнкирхе. Это решение жители города приняли на референдуме в 2004 году.
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Гедехтнискирхе в Берлине
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма - Гедехтнискирхе - была построена в центре Берлина в конце XIX века. Во время одной из бомбардировок западных союзников в 1943 году этот протестантский храм был сильно разрушен. Сносить башню не стали: ее оставили в Западном Берлине как мемориал, напоминающий об ужасах войны. Внутри башня пустая, но рядом стоит действующая церковь.
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Самые знаменитые церкви Германии
Ульмский собор
Ошибается тот, кто думает, что самый высокий в Германии собор находится в Кельне. Ульмский собор, высота которого составляет более 161 метра, на четыре метра выше, чем знаменитый Кельнский собор. Эта заложенная в 1377 году лютеранская церковь - самый высокий храм в мире. Кстати, его крышу украшает фигура воробья - символа города Ульма.
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Самые знаменитые церкви Германии
Бамбергский кафедральный собор
Бамбергскому собору Св. Петра и Св. Георгия - почти тысяча лет. Его строительство начиналось трижды, но каждый раз собор уничтожал пожар. Свой нынешний вид главный храм баварского Бамберга и один из семи имперских соборов Германии обрел в XIII веке. Самое знаменитое украшение его внутреннего интерьера - каменная скульптура всадника. Историки не перестают спорить о том, кого именно она изображает.
Автор: Наталия Королева