40-й день войны России против Украины: главные события

На 40-й день войны, начатой Россией против Украины, - в понедельник, 4 апреля, - российские войска продолжали наносить удары по городам и другим населенным пунктам в ряде регионов Украины. Украинские военные и отряды территориальной обороны сопротивляются армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить из независимых источников.

Ряд стран ЕС высылают дипломатов РФ

Федеральное правительство Германии объявило персонами нон грата 40 российских дипломатов.

Вскоре после этого Франция также сообщила, что высылает большое число российских дипломатов, угрожающих национальной безопасности страны. "Этот шаг является частью европейской инициативы", - заявили в министерстве иностранных дел в Париже.

В тот же день Литва предписала российскому послу покинуть страну и постановила закрыть консульство РФ в Клайпеде. Оба шага были приняты в связи с решением понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и РФ, сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Он добавил, что в ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.

Уровень дипломатических отношений с Россией понизила и Латвия. Рига отзовет своего посла из Москвы, а российский посол в Латвии получит предписание покинуть страну.

Германия готовит новые поставки оружия Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) объявила о новых поставках оружия Украине. "Берлин изучает возможность поставки таких систем вооружений, которые мы до сих пор не поставляли", - заявила она. Германия также намерена финансово поддержать международные расследования предполагаемых военных преступлений российских войск. По словам Бербок, ФРГ предоставит Международному уголовному суду (МУС) и независимой комиссии по расследованию Совета по правам человека ООН дополнительно по одному миллиону евро.

В тот же день, 4 апреля, Польша выразила поддержку инициативе по созданию международной комиссии по расследованию преступлений российских военных в Украине, а президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение новых санкций против РФ в связи с появлением свидетельств массовых убийств мирного населения Бучи и других украинских городов.

Байден объявил о намерении добиваться новых санкций против РФ

Президент США Джо Байден заявил, что необходимо собрать доказательства, чтобы отдать президента РФ Владимира Путина под суд за военные преступления в Украине. После сообщений о массовых убийствах мирных жителей в городе Буча под Киевом Байден вновь назвал Путина "военным преступником" и подчеркнул, что планирует добиваться введения дополнительных санкций против России за ее агрессию против Украины.

Италия намерена присоединиться к газовому эмбарго против РФ

После обнародование свидетельств военных преступлений в БучеИталия объявила, чтоприсоединится к европейскому газовому эмбарго против России. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе.

В тот же день министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) выступил за скорейшее прекращение импорта энергоносителей из России, но добавил, что следует делать различие между газом, нефтью и углем. "Газ в краткосрочной перспективе невозможно заменить. Мы навредим себе больше, чем ему (Путину. - Ред.)… Но должно быть ясно, что следует как можно быстрее прекратить все экономические связи с Россией", - подчеркнул министр финансов Германии.

В свою очередь глава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ, но по-прежнему исключает возможность немедленного введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию.

ООН призывает к независимому расследованию действий ВС РФ под Киевом

ООН призвала провести независимое расследование военных преступлений россиян против мирного украинского населения в Буче, Ирпене, Гостомеле и других пригородах Киева.

"Важно, чтобы все сообщения о насилии против мирного населения проверялись независимо: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине пытается без промедления посетить эти места", - заявил заявил постоянный и гуманитарный координатор организации Оснат Лубрани. По его словам, каждый, кто принимал участие в насилии против гражданского населения, должен быть привлечен к ответственности в соответствии с международным правом, правами человека и гуманитарным правом.

В тот же день, 4 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщила, что ЕС готов отправить в Украину совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с Генеральной прокуратурой Украины.

ЕБРР приостановил доступ РФ и Беларуси к своим ресурсам

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. За немедленную приостановку проголосовал Совет управляющих ЕБРР, сообщается на сайте организации. "Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам банка должен быть официально приостановлен немедленно. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству. Кроме того, банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам", - говорится в сообщении.

ВС РФ покидают Сумскую область

Российские войска начали активно выходить с территории Сумской области, сообщил в видеообращении глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. В то же время он подчеркнул, что об освобождении региона говорить еще рано, поскольку продолжается зачистка территории.

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Война в Украине - Буча Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

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Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

