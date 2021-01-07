250-летие Бетховена

В конце 2020 года исполнится 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Людвиг ван Бетховен (16 декабря 1770 - 26 марта 1827) - немецкий композитор и пианист. Бетховена часто называют последним представителем венской классической школы и ключевой фигурой западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом. Он, без сомнения, один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Самыми значительным в его творческом наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.