Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

250-летие Бетховена

В конце 2020 года исполнится 250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Людвиг ван Бетховен (16 декабря 1770 - 26 марта 1827) - немецкий композитор и пианист. Бетховена часто называют последним представителем венской классической школы и ключевой фигурой западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом. Он, без сомнения, один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Самыми значительным в его творческом наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.

08.2012 DW Feature Schumann at Pier2 Paavo Järvi 02

Дирижер бременских музыкантов о будущем после пандемии 07.01.2021

Юбилейный год Бетховена по календарю уже завершился, но из-за пандемии праздник был продлен до осени 2021 года. Дирижер Пааво Ярви делится своими мыслями о том, как будет выглядеть концертная жизнь.
Dirigent Daniel Barenboim probt mit dem West-Eastern Divan Orchestra in der Bonner Oper, 16.12.2020 (c) Rick Fulker/DW

В чем сила Бетховена? В Бонне знают 17.12.2020

Прошло 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. Его играют, любят, им продолжают восхищаться. Не пропустите кульминацию юбилейного года и бесплатный стрим уникального концерта!
1-B22-A1804-1 (418968) Beethoven / Mähler 1804 Beethoven, Ludwig van Komponist Bonn (getauft) 17.12.1770 - Wien 26.3. 1827. - Porträt. - Gemälde, um 1804, von Willibrord Joseph Mähler (1778-1860). Wien, Wien Museum. E: Beethoven / Mähler / 1804 Beethoven, Ludwig van composer Bonn (baptised) 17.12.1770 - Vienna 26. 3.1827. - Portrait. - Painting, c.1804, by Willibrord Joseph Mähler (1778-1860). Vienna, Wien Museum. F: Beethoven, Ludwig van ; compositeur allemand ; Bonn (baptisé Beethoven, Ludwig van ; compositeur allemand ; Bonn (baptisé ) 17.12.1770 - Vienne 26.3 1827. - Portrait. - Peinture, v. 1804, de Willibrord Joseph M„hler (1778-1860). Vienne, Wien Museum.

10 вещей, которые вы обязаны знать о Бетховене 17.12.2020

В Германии отмечают 250-летие Людвига ван Бетховена. Он тщательно скрывал обстоятельства своей личной жизни. Но все же, что о нем известно? Ликбез по Бетховену.
Beethoven-Statue von Ernst Hähnel und Jacob Daniel Burgschmiet auf dem Münsterplatz mit ehemaligem Hauptpostamt. Das Programm zum Beethoven-Jahr wird wegen der Coronakrise bis 2021 verlängert. Bonn, 12.05.2020 *** Statue of Beethoven by Ernst Hähnel and Jacob Daniel Burgschmiet on the Münsterplatz with former main post office The programme for the Beethoven Year is extended until 2021 due to the corona crisis Bonn, 12 05 2020 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

250-летие Бетховена: день, которого так ждали 16.12.2020

К этому юбилею долго готовились. Из-за пандемии многие торжества отменили. Но 16 декабря исполняется 250 лет со дня его рождения. Если вы еще не догадались о ком речь, обязательно читаем.
***ACHTUNG: Verwendung nur im Artikel zu Beethoven von Anastassia Boutsko!!!*** Vermutliche Tochter von Beethoven Minona von Stackelberg+++++++++++++++++++++++++ Beethoven, 1804/5. Dieses Porträt von Joseph Willibrord Mähler war bis zu seinem Tod in Beethovens Besitz. https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#/media/Datei:Beethoven18045JosephM%C3%A4hler.jpg Zusendung und Rechteerklärung druch Mail von Anastassia Boutsko am 19.02.2020

У Бетховена была дочь. Так ли это? 15.12.2020

В юбилейный для Бетховена год интерес к его личной жизни - особенно высокий. И одна из тайн, которая многим не дает покоя, - это рождение ребенка. Была ли у композитора внебрачная дочь?
Beethovenfest Jekaterinburg: Philharmonie Jejaterinburg © Philharmonie Jekaterinburg

Почему Бетховенский фестиваль проходит на Урале 24.11.2020

На родине композитора, в Бонне, из-за пандемии от празднования 250-летнего юбилея Бетховена в этом году отказались. Но шанс попасть на Бетховенский фестиваль сейчас есть на Урале.

Beethoven mit E-Gitarre

Без Бетховена не было бы рок-музыки 16.09.2020

Великий немецкий композитор повлиял на "Scorpions" и других современных музыкантов, работающих в самых разных стилях. Как? Об этом - в документальном фильме DW.
Beethovenhalle Bonn, 2020, Beethovenfest

Позор имени Бетховена 15.09.2020

В Бонне, родном городе Бетховена, к 250-летию композитора не успели отремонтировать концертный зал его имени. Театральный коллектив Rimini Protokoll разбирался в причинах долгостроя и в истории знаменитого зала.
Elisabeth Röckel (Beethoven`s Elise, Portrait aus dem Goethe-Museum Düsseldorf) Die Schutzdauer für das von dieser Datei gezeigte Werk ist nach den Maßstäben des deutschen, des österreichischen und des schweizerischen Urheberrechts abgelaufen. Es ist daher gemeinfrei.

Четыре Элизы и Тереза: кому посвятил Бетховен свой шедевр? 27.04.2020

О том, кому посвящена самая знаменитая миниатюра Бетховена, какой именно Элизе, спорят до сих пор, - в частности, о том, существовала ли вообще эта Элиза.
Der englische Pianist Paul Barton spielt die Pastrorale vor Elefanten in Thailand_Copyright_Paul Barton

Почему Бетховен круче Греты 19.12.2019

В шестой симфонии великий немецкий композитор выразил свое отношение к природе. Теперь "Пасторальная" стала отправной точкой для глобального проекта в защиту экологии.
16.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Die Beethoven-Briefmarke mit Stempel steht in einem Rahmen auf einem Tisch. Die Deutsche Post DHL Group und die Stadt Bonn haben die Sonderbriefmarke zum Beethoven-Jubiläum vorgestellt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бетховенскому юбилею - бетховенскую марку (фото) 17.12.2019

Филателисты и меломаны смогут пополнить свои коллекции такой вот почтовой маркой.

EU referendum. A Remain supporter with the European Union flag painted on her face in Parliament Square, London, during the March for Europe rally to show support for the European Union in the wake of Brexit. Picture date: Saturday July 2, 2016. See PA story POLITICS Protest. Photo credit should read: Daniel Leal-Olivas/PA Wire URN:26772438 |

Как застольная песня стала гимном Европы 26.05.2019

Граждане ЕС выбирают новый Европарламент. А мы решили разобраться в том, кому принадлежит авторство гимна Европы.
A Ludwig van Beethoven sculpture overlooks the Muensterplatz square as a worker sets up one of hundreds of Beethoven plastic sculptures designed by German conceptual artist Ottmar Hoerl to mark the 250th birth anniversary of German composer, who was born in the city, in Bonn, Germany May 15, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

Один угрюмый Бетховен - хорошо, 700 улыбающихся Бетховенов - лучше (фото) 16.05.2019

Немецкий город Бонн готовится отметить 250-летний юбилей родившегося здесь музыкального гения.