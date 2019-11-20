2020: Бурные события на газовом рынке Европы (фотогалерея)

"Северный поток - 2", "Турецкий поток", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Каковы задачи всех этих газопроводов и что они означают для "Газпрома"? Об этом - в галерее DW.
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