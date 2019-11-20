 2020: Бурные события на газовом рынке Европы (фотогалерея) | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 17.01.2020

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Экономика

2020: Бурные события на газовом рынке Европы (фотогалерея)

"Северный поток - 2", "Турецкий поток", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Каковы задачи всех этих газопроводов и что они означают для "Газпрома"? Об этом - в галерее DW.

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток-2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток-2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток-2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток-2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


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    Регазифицировать СПГ необязательно - его можно использовать и в жидком виде как моторное топливо, оно куда более чистое, чем дизель и мазут. К 2040 году 6000 судов будут использовать сжиженный газ, прогнозирует Shell, указывая на ужесточение норм выбросов и на требования озабоченных экологией пассажиров. В 2018 году в Германии построили первый круизный лайнер, работающий только на СПГ: AIDAnova.

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    Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.

  • СПГ-заправщик Kairos

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    СПГ-заправки могут быть и плавучими. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует крупнейшее в мире бункеровочное судно с сжиженным газом Kairos гамбургской фирмы Nauticor. Его основная задача - осуществлять у северо-западных берегов Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое экологичное судовое топливо.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

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