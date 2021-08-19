В 1991 году, после путча ГКЧП, распался Советский Союз.
В 1991 году распался СССР. После трехдневного августовского путча ГКЧП одна за другой советские республики стали провозглашать независимость. Большинство из них объединились в Содружество Независимых Государств. 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования Советского Союза, Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.
В афганском городе Асадабад несколько человек погибли на митинге по случаю национального праздника День независимости. Акции протеста против "Талибана" состоялись также в целом ряде афганских городов, в частности, в Кабуле. В США продолжается критика действий администрации президента и растет давление на Джо Байдена.
Неудачную попытку госпереворота 30 лет назад принято считать финальной точкой в распаде СССР. Сегодня 43 процента россиян, согласно опросу "Левада-центра", называют события 1991 года "трагическими". Музейный куратор Анна Наринская, фотограф Виктория Ивлева и журналист Татьяна Малкина рассказывают, какими они запомнили те три дня августовского путча.
Советские войска 30 лет назад захватили телебашню и телецентр в Вильнюсе. В Кремле думали, что спасают СССР, но бойня в Литве лишь ускорила его конец. C очевидцами тех драматических событий поговорил Константин Эггерт.
На 9 апреля намечены переговоры в рамках OPEC+, на которых Россия и Саудовская Аравия, как ожидается, попробуют договориться относительно добычи нефти. Сейчас в мире наблюдается крупнейший с 1991 года сырьевой кризис.