В 1991 году, после путча ГКЧП, распался Советский Союз.

В 1991 году распался СССР. После трехдневного августовского путча ГКЧП одна за другой советские республики стали провозглашать независимость. Большинство из них объединились в Содружество Независимых Государств. 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования Советского Союза, Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.