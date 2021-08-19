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1991 год

В 1991 году, после путча ГКЧП, распался Советский Союз.

В 1991 году распался СССР. После трехдневного августовского путча ГКЧП одна за другой советские республики стали провозглашать независимость. Большинство из них объединились в Содружество Независимых Государств. 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования Советского Союза, Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.

Катастрофа в Афганистане: остановят ли США вывод войск и возможен ли диалог с талибами. DW Новости (19.08.2021) 19.08.2021

В афганском городе Асадабад несколько человек погибли на митинге по случаю национального праздника День независимости. Акции протеста против "Талибана" состоялись также в целом ряде афганских городов, в частности, в Кабуле. В США продолжается критика действий администрации президента и растет давление на Джо Байдена.

"Они были внутренне очень старыми" - женщины-очевидцы о путче ГКЧП (19.08.2021) 19.08.2021

Неудачную попытку госпереворота 30 лет назад принято считать финальной точкой в распаде СССР. Сегодня 43 процента россиян, согласно опросу "Левада-центра", называют события 1991 года "трагическими". Музейный куратор Анна Наринская, фотограф Виктория Ивлева и журналист Татьяна Малкина рассказывают, какими они запомнили те три дня августовского путча.
Augustputsch 1991 in der UdSSR / Frauenstimmen Panzer auf Moskauer Strassen, Augustputsch 1991

"Было круто, местами - страшно": женщины об августовском путче 19.08.2021

Прошло ровно 30 лет с момента августовских событий 1991 года в СССР. DW - о женском взгляде на те три дня, которые изменили жизнь страны.
Touristisches Schiff auf Fluss Moskwa mit Kreml und Glockenturm Iwan der Grosse, Russland, Moskau | Tourist ship on Moskva river with Moscow Kremlin, Russia, Moskau Copyright: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO

Комментарий: Россия Путина - страна, о которой мечтали путчисты 1991 года 19.08.2021

30 лет назад члены ГКЧП пытались остановить распад СССР. Сегодня Россия Путина близка их идеалам, а не взглядам тех, кто нанес им поражение в августе 1991-го, считает Константин Эггерт.
Der ehemalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, sitzt am 22.12.2017 in seinem Büro in Moskau (Russland). Foto: -/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Горбачев сделал заявление по случаю 30-летия августовского путча 1991 года 18.08.2021

Бывший президент СССР назвал демократический путь единственным правильным для России. Он подчеркнул, что государство и общество должны исключить любую возможность узурпации власти.

Algirdas Paleckis, leader of Socialist People's Front of Lithuania, former vice mayor of Vilnius, at a news conference at Komsomolskaya Pravda publishing house. |

Бывший литовский политик приговорен к тюрьме за шпионаж в пользу РФ 27.07.2021

Альгирдас Палецкис, в прошлом член Сейма и вице-мэр Вильнюса, признан виновным в сотрудничестве с российской разведкой. Приговор может быть обжалован.
Der sowjetische Kosmonaut Wladimir Schatalow (M) klettert nach eine Besichtigung aus der Apollo 8 Raumkapsel, links hilft der amerikanische Astronaut James McDivitt, aufgenommen während der Luftfahrtschau in Le Bourge am 02.06.1969. +++(c) dpa - Report+++

Умер старейший космонавт Владимир Шаталов 15.06.2021

Владимир Шаталов совершил три космических полета и до 1991 года возглавлял Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.
ICE der Deutschen Bahn auf der Brücke über das Wiedbachtal

Очень скорый поезд: немецким экспрессам ICE - 30 лет (фотогалерея) 29.05.2021

Немецким скоростным поездам ICE исполняется 30 лет. Первые такие пассажирские составы были введены в эксплуатацию в Германии 29 мая 1991 года.

На Трабанте в отпуск

"Трабант" - четырехколесный символ ГДР 30.04.2021

30 лет назад, в апреле 1991 года, был собран последний "Трабант". В ГДР эти автомобили прозвали "саксонскими Порше" и "пластиковыми бомбардировщиками".
An einem ID.3 wird der Unterboden montiert. In der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen wurde offiziell mit der Produktion des Elektromodells begonnen. An den Standorten Zwickau und Dresden produziert VW mit den Modellen ID.3 und ID.4 nun nur noch Elektrofahrzeuge. +++ dpa-Bildfunk +++

Индекс деловых настроений ФРГ вырос до максимума с 1991 года 09.04.2021

Барометр деловых настроений ifo в марте вырос на 8,9 балла и достиг максимума за 30 лет. Немецкие предприятия наполняют портфели заказов, стремясь преодолеть последствия коронавирусного кризиса.
Fernsehturm in Vilnius, Litauen, aufgenommen am 26.09.2012 Copyright: DW/Witold Janczys

30 лет штурму телебашни в Вильнюсе: ночь, когда СССР приговорил себя к смерти 13.01.2021

Советские войска 30 лет назад захватили телебашню и телецентр в Вильнюсе. В Кремле думали, что спасают СССР, но бойня в Литве лишь ускорила его конец. C очевидцами тех драматических событий поговорил Константин Эггерт.
A woman wearing a face mask walks along a park in Moscow on November 30, 2020, amid the crisis linked with the Covid-19 pandemic caused by the novel coronavirus. - Russia confirmed 26,388 new daily Covid-19 cases including 6,511 in Moscow and 3,691 for Saint Petersburg. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

Опрос: россияне впервые с 1991-го сочли уходящий год труднее прежнего 29.12.2020

В 2020-м россияне отметили ухудшение уровня жизни, работы образовательных и медицинских учреждений, возможности хорошо зарабатывать, а также отношений с Западом, выяснил "Левада-центр".
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

СК России заочно обвинил судей из Литвы за приговор россиянам 14.12.2020

Суд в Вильнюсе признал более 50 россиян виновными в военных преступлениях из-за столкновений в январе 1991 года. Следственный комитет России счел приговор неправосудным.
June 5, 2020*** U.S. Democratic presidential candidate and former Vice President Joe Biden takes off his face mask during a campaign event about the U.S. economy at Delaware State University in Dover, Delaware, U.S. June 5, 2020. REUTERS/Jim Bourg

Байден заручился необходимыми для выдвижения в президенты США голосами 06.06.2020

По итогам первичных выборов у бывшего вице-президента США - 1993 голоса делегатов нацсъезда при необходимом минимуме в 1991. Джозеф Байден пообещал "каждый день бороться", чтобы одержать верх в президентской гонке.

Нефтяная война: сложное положение Кремля, ультиматум саудитов и твит Трампа. DW Новости (07.04.20) 07.04.2020

На 9 апреля намечены переговоры в рамках OPEC+, на которых Россия и Саудовская Аравия, как ожидается, попробуют договориться относительно добычи нефти. Сейчас в мире наблюдается крупнейший с 1991 года сырьевой кризис.

Обвал рубля и нефти: что с курсом доллара и выдержит ли Путин новый кризис? DW Новости (09.03.2020) 09.03.2020

Крупнейший обвал цен на нефть с 1991 года. Рухнувшие вслед за ними мировые биржевые индексы. Обрушившийся курс рубля. И все это на фоне расширения эпидемии коронавируса.
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