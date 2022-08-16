174-й день войны России против Украины: главные события

На 174-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 16 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Взрывы в Крыму под Джанкоем: Минобороны РФ говорит о диверсии

Утром 16 августа на севере Крыма, в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя произошли взрывы. "Власти" аннексированного Россией полуострова заявили, что речь идет о пожаре на трансформаторной подстанции и о детонации на временном складе боеприпасов на территории воинской части. Жителей села эвакуировали. Как сообщили государственному агентству ТАСС в экстренных службах Крыма, железная дорога в Джанкойском районе повреждена "из-за взрыва на складе боеприпасов". Маршрут поездов, следующих в Крым с материковой части России, будет изменен из-за ЧП на севере региона, проинформировали "власти" Крыма.

Министерство обороны России заявило, что военный склад в Джанкое пострадал в результате диверсии. "Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - указали в ведомстве. После взрывов на складе боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанскойского района и пожара на электрической подстанции "Джанкой" в Крыму ввели режим ЧС регионального характера.

Под Симферополем заметили клубы дыма у военного аэродрома

К полудню появились сообщения о взрывах в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма. По данным очевидцев, над расположенной там военной авиабазой прозвучало несколько взрывов и были видны клубы черного дыма, написала газета "Коммерсант". По информации источников издания, военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Тем временем на Керченском мосту образовались автомобильные очереди желающих покинуть оккупированный полуостров Крым. "Очевидно, что движение людей происходит после того, как утром в Джанкойском районе взорвался склад боеприпасов. Оккупационные "власти" Крыма также сообщают о приостановке поездов из-за повреждения железнодорожных путей", - указывает британский новостной телеканал Sky News. Движение автотранспорта в течение последних часов по Керченскому мосту, соединяющему Крым с Россией, резко выросло: за прошедшие сутки по нему проехали в обе стороны около 38,3 тысячи автомобилей.

Мэр Харькова заявил о сильном ночном обстреле города

Минувшей ночью российские войска обстреляли несколько районов Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, пострадали Индустриальный, Киевский, Салтовский, Холодногорский и Шевченковский районы. "Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", - отметил градоначальник. Информации о пострадавших нет. В некоторых местах разрушены инфраструктурные и иные объекты, а также дороги, добавил Терехов.

Во второй половине дня обстрелу подвергся Никопольский район Днепропетровской области, заявил глава региональной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, по Никополю были выпущены 20 реактивных снарядов из "Градов" и десять - из ствольной артиллерии. По предварительной информации, четыре человека получили ранения, один из них госпитализирован. В городе были разрушены и загорелись несколько частных домов.

Кроме того, днем 16 августа российские истребители-бомбардировщики Су-34 выпустили две управляемые ракеты Х-59 по военному аэродрому в Житомирской области. Обстрел велся с территории Беларуси, причем Су-34 имитировали тренировочный полет, сообщила в соцсети Facebook пресс-служба Воздушного командования "Центр". В результате нападения были повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Личный состав находился в укрытии и поэтому не пострадал.

Власти Луганской области - о взрыве в Лисичанске

В оккупированном Лисичанске взорвалось здание, в котором размещался штаб 6-го полка 2-го армейского корпуса армии РФ, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в результате взрыва погибли около 100 военнослужащих. Речь идет не о бойцах частной военной компании Вагнера, а о регулярной армии РФ. "По "вагнеровцам" больше сотни (погибших. - Ред.), то, что произошло сегодня, - почти 100", - пояснил Гайдай.

ФСБ обвинила "украинских диверсантов" в подрыве опор ЛЭП Курской АЭС

"Украинские диверсионные группы" подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курчатовском районе Курской области, в результате чего нарушилась работа Курской АЭС, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ. По ее данным, инциденты произошли 4, 9 и 12 августа. Через подорванные ЛЭП атомной электростанцией "осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны", отметила ФСБ.

Утверждается, что диверсия привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". О пострадавших не сообщается. В "Росэнергоатоме" в свою очередь заявили, что с 4 по 12 августа на Курской АЭС "в связи с неисправностью на подстанции" снизилась суммарная мощность, но сейчас атомная электростанция вернулась в плановый режим работы, а радиационный фон в районе АЭС находится в норме. По факту подрывов ЛЭП Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о теракте. ФСБ совместно с министерством внутренних дел РФ разыскивает преступников и их возможных сообщников. Росгвардия усилила охрану объектов атомной энергетики.

ISW: В оккупационных войсках РФ произошел раскол

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке написал о возможном "расколе" между военнослужащими самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Аналитики ссылаются на опубликованную накануне видеозапись, на которой солдаты 2740-го батальона "ЛНР" отказываются воевать за "ДНР". Военные утверждают, что "выполнили свой долг" по защите "ЛНР", а 3 июля был объявлен "день победы". "Нас угрозами, шантажом, запугиванием и обманом пытаются загнать на территорию "ДНР", - утверждает человек на видео, который представляется военнослужащим "ЛНР".

ISW отмечает, что пока не может проверить происхождение или подлинность этого видео. "Однако оно отражает более широкую тенденцию к уменьшению вклада "ЛНР" и снижению морального духа, необходимого для поддержки российской войны в Украине. Эта тенденция особенно опасна для российских сил", - пишут исследователи. ISW указывает, что в прошлом такие же настроения наблюдались в "ДНР", солдаты которой жаловались на переброску в Херсонскую, Луганскую и Харьковскую области.

Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию на фронте и "ядерный терроризм РФ" на Запорожской АЭС, написал Зеленский в Twitter. "Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ", - добавил украинский президент.

По данным Елисейского дворца, Макрон сообщил Зеленскому о своей обеспокоенности касательно рисков для ядерных объектов Украины. Французский лидер выразил поддержку предложению генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно скорее направить в Украину представителей организации для изучения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Русский язык и литературу убрали из школьной программы в Украине

Министерство образования Украины изъяло из школьной программы русский язык и русскую литературу, в программу по зарубежной литературе вместо произведений почти всех российских и белорусских писателей добавили произведения других авторов "в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся", в частности О. Генри, Жана де Лафонтена, Анны Гавальда, Улафа Старка и других.

Оставлены лишь "произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной" - Николая Гоголя, Владимира Короленко, Михаила Булгакова (только "Собачье сердце"). В списке для дополнительного чтения на выбор оставили "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова и "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова, сообщило министерство. Изменения коснутся программы для учащихся с 5-го по 11-й классы.

Изменен и школьный курс истории. "В обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на правительство имперского типа", - пишет Минобразования Украины. В курс новейшей истории добавлено изучение российско-украинской войны, начиная с 2014 года. Обновлен и перечень понятий, в него включены "русский мир" и "рашизм".

Финляндия резко сократит выдачу виз россиянам

Финляндия с сентября нынешнего года резко сократит количество виз, выдаваемых гражданам России, сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в эфире национальной телерадиовещательной компании Yleisradio Oy (Yle). По словам Хаависто, новые меры не потребуют поправок в законодательство Финляндии. Время оформления туристических виз будет ограничено, например, определенными днями либо часами в день, что значительно сократит их количество, сказал министр.

Глава консульского отдела финского МИДа Юсси Таннер пояснил, что сейчас от россиян поступает в сутки около 1000 заявок на визы всех типов. С сентября это число уменьшится до 500 обращений, причем лишь 100 из них придутся на туристические визы. Приоритет при рассмотрении заявок будет отдан членам семей и тем, кто приезжает в Финляндию по работе и учебе, сказал Таннер.

По словам Хаависто, Финляндия поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Одновременно МИД изучает возможность введения специальных гуманитарных виз для россиян, что могло бы облегчить переезд в Финляндию журналистам и гражданским активистам, пишет Yle.

Латвия ограничит продление ВНЖ россиянам

Правящая коалиция Латвии коалиция во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем договорилась, что временные виды на жительство (ВНЖ), выданные гражданам России в стране, будут продлевать лишь в особых случаях, сообщает интернет-издание Delfi.lv. Конкретные решения правительства будут приняты в ближайшие недели, заявил Кариньш. В МИД Латвии уточнили, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что необходимо аннулировать уже выданные визы и виды на жительство россиянам, поддерживающим войну РФ против Украины. По его словам, "неоправданная щедрость" предыдущих правительств в выдаче ВНЖ российским гражданам "создала риски безопасности и способствуют двуязычию".

Кроме того, Левитс указал на необходимость ограничить предоставление шенгенских виз россиянам на уровне ЕС. Латвия перестала выдавать туристические визы россиянам в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину - 24 февраля, но российские туристы по-прежнему приезжают туда с визами других стран Шенгенской зоны, отметил он.

Зеленский в интервью WP: Жизнь Путина зависит от того, угрожает ему его население или нет

Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала полный текст интервью Владимира Зеленского, в котором президент Украины призывал запретить россиянам въезд в Европу. До этого издание публиковало лишь выдержки и косвенные цитаты из разговора. В беседе с WP Зеленский назвал ограничение на выдачу виз для россиян "единственным способом повлиять на Путина".

"Что это даст нам? Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет иного страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его население или нет. Больше ему ничто не угрожает. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год - и увидишь результат", - заявил Зеленский.

Юрия Шевчука оштрафовали за "дискредитацию" российской армии

Советский районный суд Уфы оштрафовал музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за "дискредитацию" армии РФ. Адвокат Александр Передрук заявил, что это решение будет обжаловано. Протокол в отношении Шевчука составили после концерта в Уфе в мае, на котором музыкант, в том числе осудил войну. "Родина, друзья, это не ж... президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал тогда лидер ДДТ.

В своем антивоенном заявлении для суда, которое опубликовал адвокат Павел Чиков, Шевчук заявил, что "всегда был против войн, в любой стране и в любые времена".

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