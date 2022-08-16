 Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей по делу о ″дискредитации″ армии | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2022

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Россия

Шевчук оштрафован на 50 тысяч рублей по делу о "дискредитации" армии

Лидер группы ДДТ признан виновным в "публичной дискредитации" вооруженных сил РФ. Защита Шевчука обжалует решение суда.

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук выступает в Гоголь-центре 6 сентября 2020 года

Юрий Шевчук

Советский районный суд Уфы во вторник, 16 августа, признал лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в публичной "дискредитации" вооруженных сил РФ и оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Защита обжалует этот приговор. Шевчук на судебном заседании не присутствовал. В своем заявлении он сообщил, что находится на карантине из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Перед оглашением приговора руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков опубликовал антивоенное заявление Юрия Шевчука. "Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена… Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней СВО на Украине", - говорится в заявлении.

Резонансное высказывание Шевчука

Суд в Уфе начал рассматривать административное дело Юрия Шевчука 5 августа. Протокол на музыканта был составлен 18 мая после концерта ДДТ в Уфе. Согласно полиции, дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

Во время выступления Шевчук, в частности, высказался о родине и президенте: "Родина, друзья, это не ж… президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". Юрий Шевчук также говорил, что у него "страшно болит душа" из-за конфликта в Украине. "Мы против войны", - подчеркнул он.

В июле издание "Фонтанка" сообщило, что Юрий Шевчук попал в список российских музыкантов, чьи выступления власти якобы признали нежелательными. В апреле был отменен концерт ДДТ в Тюмени. Шевчук тогда предположил, что это связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, ставшей символом поддержки российского вторжения в Украину.

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    Автор: Сергей Гуща


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