173-й день войны России против Украины: главные события

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Украина подтвердила удар по штабу "вагнеровцев" в Попасной. ВСУ сообщает об отходе российского военного командования из Херсона. Верховная Рада Украины продлила военное положение еще на 90 дней.
На 173-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 15 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай утром 15 августа подтвердил, что Вооруженные силы Украины накануне нанесли удар по штабу российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в районе города Попасная. По его словам, в результате обстрела был разбит штаб Вагнера и погибли участники ЧВК - их точное число Гайдай не назвал. Нацелиться на штаб удалось благодаря "одному из представителей СМИ России", написал он в своем Telegram-канале.
Ранее об ударе "по одному из расположений" ЧВК Вагнера в городе Попасная сообщили российский военный корреспондент Юрий Котенок и связанные с ЧВК Telegram-каналы. Как отмечало "Радио Свобода", установить местонахождение военных удалось благодаря фотографиям, опубликованным 8 августа военным корреспондентом Сергеем Средой. Позже он удалил свой пост.
Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев не исключает, что публикация российским военкором фотографий из штаба ЧВК Вагнера могла быть провокацией военных РФ, поскольку эти снимки, по мнению Левиева, выглядят "слишком постановочно и показушно". "Пророссийские военкоры знают про запрет снимать военные объекты, расположения, знают про возможность прилета по координатам и т.д. А тут прям позируют около штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина (владельца ЧВК Вагнера. - Ред.)?" - написал эксперт в Twitter.
Одной из возможных целей такой публикации, по мнению Левиева, могло быть провоцирование ВСУ на нанесение удара из ракетных систем залпового огня HIMARS. "Знаем, что HIMARS с 90% вероятностью ударит по этому объекту, ставим контрбатарейный радар недалеко, ставим арту, ждем выстрела Хаймарса, пеленгуем координаты - бьем в ответ", - пояснил Левиев.
Российское военное командование в оккупированном Херсоне перемещается с правого на левый берег Днепра, покидая город, сообщила представитель оперативного командования "Юг" Сухопутных сил ВСУ Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Centre Ukraine. "После ударов ВСУ по командным пунктам противника очень быстро их командный состав перемещается на левый берег Днепра, чтобы не оказаться отрезанными от более безопасной территории", - сказала Гуменюк.
Ранее об отъезде военного командования также рассказал первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Выступая в эфире украинского ТВ, он подтвердил, что артиллерия ВСУ разрушила все мосты через Днепр в районе Херсона, и сейчас у ВС РФ "нет ни одного безопасного логистического маршрута", который позволял бы им снабжать херсонскую группировку.
Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней - до 21 ноября, сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "За" проголосовали 328 народных депутатов. 12 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и срок мобилизации.
В условиях военного положения Верховная рада приняла законопроект о принудительном изъятии имущества. Местные военные администрации получат право переводить частные предприятия оборонного значения в собственность Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это необходимо для "недопущения их уничтожения или захвата врагом", а также для "перехода промышленности на военные рельсы", говорится в пояснительной записке к документу. "Предложенная процедура позволит принимать решения в этой чрезвычайно важной сфере оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал", - пишут авторы проекта.
Организация Объединенных Наций готова поддержать отправку любой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), если с такой миссией согласятся Россия и Украина, говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. Кроме того, Дюжаррик возразил российским чиновникам, обвинявшим Секретариат ООН в препятствовании визиту представителей МАГАТЭ на ЗАЭС, подчеркнув, что у Секретариата нет полномочий блокировать или отменять деятельность МАГАТЭ.
Представители 42 стран, в том числе Японии, США, Канады, Турции и Великобритании, а также ЕС в совместном заявлении, опубликованном 14 августа, призвали Россию вывести войска с территории ЗАЭС. "Присутствие российских вооруженных сил на Запорожской атомной электростанции мешает оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата по гарантиям", - подчеркивалось в документе.
Вопрос о визах для россиян для въезда в Европейский Союз "следует обсудить", причем на уровне отдельных государств ЕС "существует пространство для дискуссий", заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), комментируя предложения запретить выдачу виз гражданам РФ. В то же время он напомнил, что из России были вынуждены уехать множество беженцев. "Для нас важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять побег от российских властей и диктатуры", - цитирует Шольца агентство Reuters. "Это война Путина, а не российского народа", - подчеркнул глава правительства ФРГ.
На прошлой неделе Шольц высказался против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ, сочтя несправедливым вводить штрафные меры против всех россиян. По словам канцлера, Евросоюз уже ввел широкие санкции против членов российского руководства, и "это будет продолжено".
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