1700-летию еврейской жизни в Германии посвятили почтовую марку (фото)

Дюссельдорф • Юбилейную почтовую марку, посвященную 1700-летию еврейской жизни в Германии (2021jlid.de), официально представили в столице земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе.

На торжественной церемонии в ландтаге присутствовали вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер (Abraham Lehrer), председатель земельного парламента Андре Купер (André Kuper) и уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein).

Андре Купер, Абрахам Лерер и Феликс Кляйн (слева направо) на церемонии в Дюссельдорфе

321 год. Указ императора Константина

1700-летие еврейской жизни в Германии отмечается в 2021 году. Подробности можно прочитать здесь - Евреи в Германии: 1700 лет вместе. Первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году.

Указ стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской провинции Нижняя Германия. Представители города жаловались императору на то, что не могут найти средства на ремонт пришедшего в негодность моста и просили дать разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал помочь в решении этой проблемы. Константин согласился, подчеркнув в указе, что это право распространяется на все города империи.

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