 1700-летию еврейской жизни в Германии посвятили почтовую марку (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.02.2021

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По Германии

1700-летию еврейской жизни в Германии посвятили почтовую марку (фото)

Церемония, на которой была представлена юбилейная почтовая марка к 1700-летию еврейской жизни в Германии, прошла в Дюссельдорфе.

На марке изображены еврейское слово и символ жизни - Хаи(м)

На марке изображены еврейское слово и символ жизни - Хаи(м)

Дюссельдорф • Юбилейную почтовую марку, посвященную 1700-летию еврейской жизни в Германии (2021jlid.de), официально представили в столице земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе.

На торжественной церемонии в ландтаге присутствовали вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер (Abraham Lehrer), председатель земельного парламента Андре Купер (André Kuper) и уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein).

Андре Купер, Абрахам Лерер и Феликс Кляйн (слева направо)

Андре Купер, Абрахам Лерер и Феликс Кляйн (слева направо) на церемонии в Дюссельдорфе

321 год. Указ императора Константина 

1700-летие еврейской жизни в Германии отмечается в 2021 году. Подробности можно прочитать здесь - Евреи в Германии: 1700 лет вместе. Первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году.

Указ стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской провинции Нижняя Германия. Представители города жаловались императору на то, что не могут найти средства на ремонт пришедшего в негодность моста и просили дать разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал помочь в решении этой проблемы. Константин согласился, подчеркнув в указе, что это право распространяется на все города империи.

Смотрите также: 

  • Водный резервуар для омовения в Шпайере

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Романские памятники Шпайера

    Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

  • Князь-епископ Иоганн I фон Крайхгау гарантирует евреям защиту в Шпайере. Рисунок XIX века

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский квартал

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Заявка для ЮНЕСКО

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский двор

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Экспозиция

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пожар 1689 года

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейские общины

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пороховой склад

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Новый музей

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Очищение

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле. Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Время работы

    С 1 апреля по 31 октября музей открыт ежедневно с 10 до 17 часов. С 1 ноября по 31 марта - со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов. Адрес: Kleine Pfaffengasse 20/21, 67346 Speyer.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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