164-й день войны России против Украины: главные события

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В МАГАТЭ считают, что из-за обстрелов Запорожской АЭС есть угроза ядерной катастрофы. "Замглавы администрации" Новой Каховки умер после покушения.
На 164-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в субботу, 6 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
Британская военная разведка считает, что война в Украине скоро вступит в новую фазу. В отчете Минобороны Соединенного Королевства указывается, что наиболее тяжелые бои вот-вот переместятся в зону почти 350-километрового фронта, который тянется параллельно Днепру - от окрестностей Запорожья на юго-запад, до Херсона. По данным британской разведки, российские силы с большой вероятностью концентрируются на юге Украины в ожидании украинского контрнаступления или, возможно, ведя подготовку к атаке. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков и буксируемой артиллерии перемещаются из Донбасса в направлении к юго-западу, указывают в британском оборонном ведомстве. Батальонные тактические группы, насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, развернуты в аннексированном РФ Крыму и почти наверняка будут использованы для поддержки российских войск в Херсонской области, добавили в министерстве.
Российские войска продолжили наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донбассе, сообщили в Генштабе ВС Украины.
Военные РФ провели штурмы населенных пунктов южнее Бахмута, но не добились успеха, считают в американском Институте изучения войны (ISW). По его данным, ВС РФ едва ли удалось установить полный контроль над поселком Пески в Донецкой области, поскольку российские и украинские силы обменивались плотными артиллерийскими обстрелами в этом населенном пункте. Кроме того, российские войска безуспешно пытались продвинуться к селу Лозовое в Херсонской области, вероятно, нацелившись на украинский плацдарм на реке Ингулец, отметили аналитики. По сведениям ISW, в Омской и Самарской областях РФ формируют новые добровольческие батальоны для отправки на войну.
В результате обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 5 августа существует серьезный риск для ее безопасного функционирования, сообщили в украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". По ее данным, после атаки на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех действующих энергоблоков. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус, указали в "Энергоатоме". По его сведениям, остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. В "Энергоатоме" считают, что цель атак на Запорожскую АЭС - уничтожить ее инфраструктуру и обесточить юг Украины.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезную озабоченность в связи с обстрелом Запорожской АЭС, заявив, что он свидетельствует о "вполне реальном риске" ядерной катастрофы. Гросси потребовал допустить на объект делегацию МАГАТЭ, которую готов возглавить лично. При этом он, однако, признал, что для этого шага потребуются сотрудничество Украины, России, а также поддержка ООН. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал ввести санкции против российской атомной отрасли в связи с ситуацией на ЗАЭС. Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования из-за обстрелов - оно ведется по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.
"Энергоатом" 5 августа обвинила Россию в повреждении станции. В Минобороны РФ в свою очередь возложили ответственность на украинские войска, заявив, что радиационной аварии удалось избежать только "по счастливой случайности".
Между тем во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области возле Запорожской АЭС 6 августа прогремели новые взрывы, сообщила управляющая делами Энергодарского горсовета Яна Дабижа. По ее данным, российские войска продолжили обстреливать крупнейшую АЭС в Европе.
Судно Navi Star под флагом Панамы с украинской кукурузой на борту прибыло в Стамбул, следует из данных портала Marine Traffic. По его информации, Navi Star бросил якорь на стоянке BOSPHORUS N ANCH, у входа в пролив Босфор. Судно должны досмотреть в Стамбуле представители центра по контролю за экспортом украинского зерна. Около 33 тыс. тонн кукурузы на борту предназначены для доставки в Рингаскидди (Ирландия).
Тем временем впервые с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину прибыло судно под иностранным флагом для загрузки зерном, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По данным сайта Marine Traffic, сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса приближается к порту "Черноморск".
В Киеве сообщили о передаче Украине танков и самолетов Северной Македонией. "Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставившая Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", - написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Минобороны Северной Македонии не подтвердили, но и не опровергли информацию, передало издание "Украинская правда". В ведомстве пообещали, что решения о направке Киеву военной техники "будут рассекречены и представлены в порядке прозрачности".
"Заместитель главы администрации" временно оккупированной войсками РФ Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура умер после покушения. Об этом сообщил "руководитель администрации" Владимир Леонтьев. Информацию подтвердила в Telegram и "заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области" Екатерина Губарева. По данным российских госСМИ, нападение было совершено около дома Гуры, на месте происшествия обнаружили гильзы - предположительно, от пистолета Макарова.
Между тем "главу военно-гражданской администрации" временно оккупированной войсками РФ Херсонской области Владимира Сальдо вывезли из аннексированного Россией Крыма, где он находился в больнице, и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. По данным Telegram-канала Baza, анализы Сальдо направлены в отделение токсикологии. Политика госпитализировали 4 августа.
Директор украинского офиса правозащитной организации Amnesty International (AI) Оксана Покальчук уволилась на следующий день после публикации доклада AI, в котором правозащитники обвинили Украину в нарушении гуманитарного права и правил ведения войны из-за угрозы для мирных жителей. "Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно <...>. Считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий", - написала Покальчук в Facebook в ночь на 6 августа. В Amnesty International заявили, что не согласны с критикой своего отчета.
Папа римский Франциск может посетить Украину уже перед поездкой в Казахстан в сентябре. Об этом заявил украинский посол в Ватикане Андрей Юраш. По его словам, Украина ждала визита понтифика много лет, особенно - с начала войны. "Буду рад приветствовать его перед его поездкой в Казахстан", - написал Юраш в Twitter. Франциск прибудет в столицу Казахстана - Нур-Султан - по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября. Ранее сообщалось, что папа римский может встретиться на съезде с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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