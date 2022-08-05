Глава украинского офиса Amnesty International уволилась после доклада о ВСУ

Директор украинского офиса правозащитной организации Amnesty International (AI) Оксана Покальчук объявила о своем увольнении на следующий день после публикации отчета AI, в котором правозащитники обвинили Украину в нарушении гуманитарного права и правил ведения войны. О своем решении Покальчук написала на странице в Facebook в пятницу, 5 августа.

"Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно. Поэтому я решила уйти из организации. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий", - объяснила она свое решение.

"Все разбилось о стену бюрократии и глухой языковой барьер. Если вы не живете в стране, в которую вторглись захватчики и разрывают ее на части, вы, наверное, не понимаете, каково это - осуждать армию защитников. И ни в одном языке нет слов, способных донести это до того, кто не испытывал этой боли", - написала Покальчук.

Украинский офис AI пытался донести свою позицию до организации

Покальчук призналась, что до последнего момента надеялась, что украинскому офису организации удастся донести до Amnesty свое мнение. "Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. И этот текст будет удален и заменен другим. Сегодня поняла, что этого не произойдет", - написала она.

"В последние дни" украинский офис, по ее словам, "активно проводил разъяснительную работу внутри организации". "Я общалась с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана. Также я неоднократно разговаривала с высшим руководством, которое, к сожалению, в сложившейся ситуации не предприняло должных шагов для защиты интересов людей, на которых работает организация", - подчеркнула Покальчук.

В своем обращении правозащитница заявила, что организация в своем отчете должна была предоставить мнение обеих сторон и учесть позицию министерства обороны Украины. "Как мы отметили, представители Amnesty International в конечном итоге обратились в Минобороны с просьбой отреагировать, но дали очень мало времени на ответ", - заявила она. Выпущенный в итоге отчет, по ее словам, "звучал как поддержка российских нарративов" и "стал инструментом российской пропаганды".

Резонансный доклад Amnesty International

Amnesty International 4 августа опубликовала доклад под названием "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей". В нем правозащитники заявили, что подразделения ВСУ неоднократно размещали свою технику и вели огонь с позиций в жилых кварталах, на территории школ и больниц, подвергая опасности гражданское население.

"Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура", - заявили в организации по итогам поездок к местам ударов и анонимных интервью с местными жителями. В целом правозащитники зафиксировали такую тактику боя в 19 населенных пунктах Харьковской, Донецкой и Николаевской областей. Фотографий или видео с места поездок организация не опубликовала.

"Мы зафиксировали, как украинские силы подвергают риску мирных жителей и нарушают законы войны, когда действуют в населенных пунктах. Нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Киев раскритиковал доклад правозащитников

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя доклад, заявил, что Amnesty International "пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву". "Нет и не может быть даже гипотетически ни одного условия, по которому какой-либо российский удар по Украине становится оправданным <...> Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться", - указал Зеленский.

"Отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России", - написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил международных правозащитников в участии в кампании по дискредитации вооруженных сил Украины, организованной Россией, чтобы остановить поставки вооружений. "Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, - это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид. Наши защитники защищают свой народ и семьи", - написал он.

С критикой доклада выступила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. "Единственное, что угрожает гражданскому населению Украины - это российские ракеты, оружие и мародерствующие войска. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", - отметила она.

В Amnesty International в ответ на критику заявили, что выводы доклада "были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, которые проводились в соответствии с теми же строгими стандартами и процедурами должной осмотрительности, что и вся работа Amnesty International".

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