159-й день войны России против Украины: главные события

На 159-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в понедельник, 1 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Морской порт Одессы покинул первый сухогруз с украинским зерном. Груженое кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло в море утром 1 августа, оно направилось в Ливан, сообщил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. Эту информацию передало и Минобороны Турции.

По данным стамбульского центра по контролю за вывозом зерна, сухогруз перевозит свыше 26 тысяч тонн кукурузы. Центр также сообщил, что ожидает его прибытия в территориальные воды Турции 2 августа. После проведения инспекции судно направится в Триполи.

Как отмечает пресс-центр Военно-морских сил ВСУ, выход из одесского порта судна, груженого украинской кукурузой, является тестовым и призван проверить работу "зернового коридора" в Черном море. "По результатам этого выхода будут приниматься соответствующие решения", - указывается в заявлении.

Генсек ООН приветствовал начало вывоза украинского зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал отправку первого судна с украинской кукурузой. Обеспечение возможности перевозки имеющихся зерновых и продуктов питания на глобальные рынки является гуманитарной необходимостью, подчеркнул он. Всемирная продовольственная программа ООН планирует в будущем закупить, загрузить и отправить еще 30 000 тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном организацией судне, подробная информация появится в предстоящие дни.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию "днем облегчения для всего мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке". Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет соблюдать свои обязательства зерновой сделки, указал глава МИД Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил власти Турции за их "ключевую роль" в возобновлении экспорта украинского продовольствия морским путем. Страны - члены Североатлантического альянса "решительно поддерживают полную реализацию соглашения, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис, который был вызван войной РФ в Украине", написал Столтенберг в Twitter.

Власти Харьковской и Днепропетровской областей сообщили об обстрелах

Российские силы утром 1 августа обстреляли Салтовский район Харькова, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, два человека пострадали, позднее один скончался в больнице. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.

Минувшей ночью войска РФ также обстреляли две общины в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко. В результате обстрела города Марганец и поселка Червоногригоровка повреждены коммуникации, погибших нет, сказал он. Два человека, по словам Евтушенко, получили ранения.

В результате ночных обстрелов Николаева российскими силами повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, рассказал мэр города Александр Сенкевич. Одним из них стал травмпункт. Персонал и пациенты ранений не получили, добавил градоначальник. О пострадавших на других объектах, а также о назначении поврежденных объектов Сенкевич ничего не сообщил.

В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II и американские HIMARS

Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников. "Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров", - написал он в Twitter. Сколько именно РСЗО MARS II получил Киев, не уточняется. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила, что Германия передала Украине обещанные пусковые установки MARS II.

Кроме того, из США в Украину прибыли еще четыре РСЗО HIMARS, сообщил Резников. Министр поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и граждан Соединенных Штатов.

Евросоюз приступил к выплате новой макрофинансовой помощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) 1 августа направила Украине 500 млн евро в качестве макрофинансовой помощи, сообщается на сайте ЕК. Это первая половина пакета, общий объем которого составляет 1 млрд евро. Второй транш будет направлен уже 2 августа. Средства предоставляются Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Они призваны помочь Украине "удовлетворить ее неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России", отмечается в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение первого транша новой макрофинансовой помощи от ЕС. По его словам, 500 млн евро уже зачислены на счет Национального банка, 2 августа ожидается поступление второго транша. Он поблагодарил ЕС за эту помощь, назвав ее "весомой инвестицией в нашу общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее".

Россия ввела санкции против еще 39 граждан Великобритании

Россия ввела персональные санкции против еще 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов. Список опубликован на сайте российского МИДа. В "стоп-лист" попали в том числе бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, член палаты лордов Джордж Робертсон, секретари кабинета министров Шотландии Ангус Робертсон и Фиона Хислоп, глава Британо-украинской торговой палаты Бейт Томс и 12 журналистов изданий Times, Guardian, Telegraph, Sky News, Economist, Sun и BBC. Попавшим в список людям запрещен въезд в Россию.

Новая Зеландия расширила санкции против РФ

Новая Зеландия объявила о введении новых санкций в отношении российской армии и российского ВПК. "Незаконное и необоснованное вторжение России в Украину возможно благодаря ее обширному военно-промышленному комплексу, который включает в себя большую сеть оборонных предприятий. Эти организации создают и разрабатывают оружие, технологии, системы связи и другое оборудование, а также предоставляют такие услуги, как страхование и транспорт", - заявил глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин и российские военные "несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, что является грубым нарушением основных норм международного права". В соответствии с этим в черный список внесены ряд предприятий ВПК, компании "СОГАЗ" и "РЖД", а также отдельные виды войск ВС РФ и оборонные структуры, обеспечивающие их оружием и техникой.

Франция заблокировала активы россиян на 1,2 млрд евро

Французские власти в рамках исполнения санкций заблокировали принадлежащие российским гражданам активы на сумму в 1,2 млрд евро, сообщил руководитель разведывательного подразделения министерства финансов Гийом Валетт-Вала в интервью газете La Tribune. По его словам, в эту сумму не входят замороженные активы Центробанка России, а средства были обнаружены в ходе проверок, проводившихся министерством в первом квартале года. "Эти меры приняты в соответствии с решением Евросоюза, установившего список персональных санкций", - заявил Валетт-Вала.

Кремль подготовил методичку для провластных СМИ

В Кремле подготовили новую методичку о вторжении в Украину, утверждает издание "Медуза" со ссылкой на источники и текст новых руководств. Кремль поручил провластным СМИ и системным политикам проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой. В одной из методичек утверждается, что "как и крещение Руси, война в Украине закладывает государственные основы страны - а также основы развития России на столетия вперед".

"Крещение стало основой укрепления и единства русского государства на сотни лет вперед. Сегодня представители всех народов России вновь сплотились в противостоянии с безбожниками и защите традиционных ценностей и права своих детей жить в соответствии с ними", - цитирует издание преамбулу к одной из методичек. Отдельные публикации с таким посылом также уже появлялись у пропагандистов, отмечает "Медуза".

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