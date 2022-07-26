153-й день войны России против Украины: главные события

На 153-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, во вторник, 26 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Российские войска продолжают обстреливать Соледар в Донецкой области из артиллерии, сообщает МВД Украины. По заявлению ведомства, в течение дня город как минимум дважды подвергался сериям обстрелов, которые приходились на частный сектор: один из них произошел утром, а второй - "через полчаса после ликвидации пожаров", возникших в результате первого обстрела.

Российские войска попытались продвинуться на Бахмутском направлении и штурмовать населенные пункты Берестовое и Семигорье в Донецкой области, а также город Соледар, но были отброшены, сообщил Генштаб ВСУ. Кроме того, войскам пришлось отступить после неудачной попытки улучшить тактическое положение в районе села Ивано-Дарьевка в Бахмутском районе. На Бахмутском направлении продолжаются бои в районе населенного пункта Покровское.

На Харьковском направлении войска РФ обстреляли из артиллерии несколько поселков и попытались провести разведку в районе села Чепель с целью раскрыть расположение украинских войск, но потерпели поражение, отмечает украинская сторона. Кроме того, российским войскам пришлось отступить после попытки штурма в районах сел Павловка и Благодатное Донецкой области.

Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков в Лисичанске, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, 12 россиян погибли.

Джонсон наградил Зеленского премией имени Уинстона Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наградил президента Украины Владимира Зеленского премией имени Уинстона Черчилля "за невероятное мужество, непокорность и достоинство перед лицом путинского варварского нашествия". Украинский лидер принимал участие в церемонии по видеосвязи. Позднее Зеленский подчеркнул, что "награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании". "Украина и вся Европа всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь нашему народу и самой идее свободы", - указал глава украинского государства.

Приоритет для РФ - уничтожение противокорабельного потенциала Украины

Россия продолжит уделять приоритетное внимание ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины, следует из сводки Минобороны Великобритании. В то же время процесс наведения на цели российскими силами, по всей вероятности, регулярно подрывается устаревшими разведданными, плохим планированием и подходом к операциям с позиции "вертикального" командования, указывают в министерстве. Там отмечают, что Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота. Это существенно подрывает общий план вторжения, поскольку Россия не может в реалистичной перспективе попытаться провести операцию с задействованием морского десанта для захвата Одессы, добавляют составители анализа.

Выдача паспортов РФ в Запорожской области

Назначенная оккупационными войсками "администрация" Запорожской области выдала уже более 8 тысяч паспортов РФ местным жителям, заявил глава "ведомства" Евгений Балицкий. По его словам, всего на получение паспорта РФ подали заявки около 35 тысяч человек, при этом оккупационная "администрация" оформляет гражданство без справок о семейном положении из украинских ЗАГСов. Ранее назначенные оккупационными войсками власти заявили, что к концу года в регионе может прекратиться оборот украинской гривны, так как рубль - это "единственная валюта для закупки товаров в России".

Обвинения главы МИД ФРГ в адрес России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинила российские власти в попытке полностью подчинить себе Украину. "Никто теперь не может утверждать, что Россия выступает за что-то иное, кроме полного подчинения Украины и ее народа", - заявила политик на встрече с чешским коллегой Яном Липавским в Праге. По её словам, сделанные ранее заявления Лаврова, в которых тот назвал существующее правительство в Украине "антиисторическим режимом", "в очередной раз продемонстрировали глубокий уровень презрения российских властей к демократическому выбору Украины".

Великобритания расширила санкции в отношении РФ

Великобритания расширила список лиц, к которым применены персональные санкции в связи с войной России против Украины. Список пополнили глава Минюста РФ Константин Чуйченко, более десятка глав российских регионов, а также пять граждан Сирии и британский журналист Грэм Филлипс, сотрудничающий с Russia Today. Санкции введены в отношении 41 человека и одной компании.

Законопроект о признании Украины террористическим государством

Партия "Справедливая Россия" разработала законопроект, признающий Украину "террористическим государством", пишет РИА "Новости" со ссылкой на текст документа. Закон должен позволить признавать страны "ответственными за терроризм", прекращать с ними дипломатические отношения, а также конфисковывать имущество граждан таких стран в пользу РФ "для возмещения ущерба пострадавшим лицам". Кроме того, авторы законопроекта предлагают наделять страны, поставляющие вооружение в "террористическое государство" статусом "государство-спонсор терроризма".

Семьи военных РФ пытаются через Путина разыскать родных в Украине

Более 100 семей российских военнослужащих обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием найти их родственников, которых отправили на войну в Украину. Как уверяют авторы письма, на которое ссылается издание "Север.Реалии", Минобороны РФ присваивает военным статус пропавших без вести вне зависимости от того, действительно ли они пропали или были взяты в плен либо погибли. Ведомство отказывается менять этот статус даже в тех случаях, когда у родственников военных есть доказательства того, что их близкие находятся в плену или были убиты. Кроме того, авторы письма просят президента создать в РФ региональные пункты, где родственники военных могли бы получать актуальную информацию о взятых в плен, раненых или убитых участниках боевых действий в Украине.

Минобороны РФ: Заработал центр по координации вывоза зерна из Украины

В Стамбуле начал работу совместный координационный центр, который должен обеспечить исполнение обязательств по вывозу зерна из Украины. Как сообщает Минобороны РФ, группа российских экспертов, которую возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк, вместе с коллегами из Украины, ООН и Турции будет решать вопросы, необходимые для "практической реализации" сделки по вывозу зерна.

Немецкие пусковые установки MARS II для Украины

Германия передала Украине обещанные пусковые установки MARS II, которые можно использовать в качестве реактивных систем залпового огня, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Кроме того, Киев получил еще 3 самоходные артиллерийские установки PzH 2000, указала Ламбрехт.

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