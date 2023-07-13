1,5 млрд долларов помощи и другие события 505-го дня войны

В Минобороны Украины назвали объем военной помощи союзников по итогам саммита НАТО. Европейский инвестиционный банк создал новый фонд для восстановления Украины. Украинские пилоты готовы начать обучение управлению F-16.

На 505-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 13 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Объемы военной помощи Украине по итогам саммита НАТО в Вильнюсе

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал объемы военной помощи его стране, которую союзники согласовали по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Как написал Резников в Twitter, Германия передаст Киеву 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 пусковые установки Patriot, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20000 155-мм артиллерийских снарядов, 5000 дымовых снарядов. Общая сумма этого пакета военной помощи составит 700 млн евро, указал украинский министр.

Австралия предоставит Украине 30 БТР Bushmaster, Норвегия - 1000 микродронов Black Hornet и пакет поддержки NASAMS, содержащий 2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запчасти. "Норвегия также увеличила размер бюджета военной помощи Украине с 240 до 930 млн долларов; достигнуты договоренности об усилении ПВО и артиллерийского потенциала", - говорится в посте министра обороны Украины.

Великобритания, по данным Резникова, передает Украине "более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи в размере 64,7 млн долларов для ремонта техники".

Франция предоставит дальнобойные ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования.

Со своей стороны Нидерланды согласовали с Киевом начало обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16, а также меры поддержки в сфере усиления украинской системы ПВО и артиллерии.

Канада выделяет 410 млн долларов на поддержку Украины, обеспечение ВСУ бронетехникой и укрепление трансатлантической безопасности, указал Резников.

Общая сумма военной помощи Украине, о которой западные союзники договорились по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, по данным Резникова, составила 1,5 млрд долларов.

Между тем председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступил с критикой НАТО за отсутствие на саммите в Вильнюсе приглашения Украине присоединиться к альянсу после окончания войны. "Думаю, здесь играют роль осторожность и сдержанность, из опасений, что даже приглашение к более позднему членству будет воспринято как эскалация конфликта со стороны НАТО", - заявил Хойсген изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Новый фонд Банка ЕС для восстановления Украины

Европейский инвестиционный банк в Люксембурге Фото: picture-alliance/dpa/H. Galuschka

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о создании фонда в объеме 400 млн евро, который будет финансировать восстановление Украины, пока не вступит в силу долгосрочный план ЕС с теми же целями. Планируется, что этот трастовый фонд будет предоставлять гранты и кредиты, а также гарантии украинским банкам и предприятиям.

Как сообщает агентство Reuters , свое согласие принять участие в финансировании этого фонда дали 16 из 27 стран-членов ЕС.

Обучение украинских пилотов управлению F-16

Истребители F-16 Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance/dpa

Десятки украинских пилотов уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение управлению истребителями F-16. Такое заявление сделал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

По его словам, к отправке за границу готова уже "первая группа из десятков летчиков". Принимающие страны сейчас завершают подготовку учебных площадок, добавил он.

Генерал: Украина уже получила от США кассетные боеприпасы

Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, рассказал телеканалу CNN командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. "Мы их только получили, но еще не использовали. Они могут радикально изменить ситуацию на поле боя. Враг также понимает, что получив эти боеприпасы, мы завладеем преимуществом, и отдаст ту территорию, где можно их использовать", - сказал Тарнавский .

Ход боевых действий

В течение суток Россия нанесла по территории Украины удары с использованием двух крылатых ракет "Калибр", одной баллистической ракеты "Искандер" и 20 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131", говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ . Однако силами обороны Украины были уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов, указано далее в документе.

13 июля Россия нанесла по территории Украины 46 авиаударов и совершила около 40 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов страны из РСЗО, отмечает Генштаб ВСУ. При этом пострадали мирные жители, в том числе дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура, подчеркивается в сводке. В свою очередь оперативное командование "ЮГ" сообщило о сбросе россиянами фугасной бомбы на остров Змеиный с применением тактической авиации.

Основными направлениями, на которых Россия сосредоточивает усилия, по данным Генштаба ВСУ, остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское. Там за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

Украинские военные под Бахмутом, июль 2023 года Фото: Alex Babenko/AP Photo/picture alliance

Со своей стороны авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника, сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники противника, 10 артиллерийских установок на огневых позициях и одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы противника, говорится в сводке.

Между тем в вечерней сводке Минобороны РФ утверждается, что в ночь на 13 июля ВС РФ "нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ". "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в министерстве.

Также в пресс-релизе говорится о "безуспешных попытках" ВСУ провести наступление на Донецком, Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

Генерал РФ объявил об отстранении за то, что он "назвал вещи своими именами"

Генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от должности командующего 58-й общевойсковой армией РФ, которая воюет на юге Украины в Запорожской области. Файл голосового обращения Попова к подчиненным опубликовал 12 июля в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом возглавлявший 58-ю армию.

В обращении Попов заявил, что был уволен за то, что в докладе старшему начальству "назвал вещи своими именами", "жестко" обозначив проблемные вопросы в российской армии "по боевой работе и по обеспечению". Он утверждает, что заострил внимание начальства на "отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки", а также "массовую гибель и увечья" российских военнослужащих от артиллерии противника, которые он назвал "главной трагедией современной войны".

По словам генерала, приказ о его увольнении был "состряпан за один световой день" и "подписан министром обороны" Сергеем Шойгу, поскольку, как считает Попов, "старшие начальники почувствовали в нем опасность".

Путин: Россия продлит зерновую сделку, когда будут выполнены обещания

Россия продлит зерновую сделку, когда будут выполнены данные ей "обещания", заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что Москва "подумает" о продлении договоренности, поскольку для этого еще есть пара дней.

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

За прошедшие месяцы Россия неоднократно выражала недовольство "несоответствующей достигнутым договоренностям реализацией второй части сделки".

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