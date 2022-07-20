147-й день войны России против Украины: главные события

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Украинские военные разрушили стратегически важный мост через Днепр. На территории Запорожской АЭС возник пожар. Страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций в отношении России.
Российские войска в среду, 20 июля, на 147-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, не оставляли попыток захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
Оккупационные власти Херсонской области подтвердили, что украинские военные нанесли ракетные удары по единственному в Херсоне автомобильному мосту через Днепр и что он получил серьезные повреждения. По версии оккупационной администрации, удары были нанесены из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, часть ракет якобы была перехвачена российской системой противовоздушной обороны. В администрации заявили о закрытии Антоновского моста для грузового транспорта. Представитель пророссийской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что мост фактически разрушен и может рухнуть.
Разрушение Антоновского моста через Днепр стало существенным ударом для российских войск, сообщило в ежедневной сводке министерство обороны Великобритании. По его данным, это - одна из двух переправ через Днепр, по которой Россия может снабжать свои силы или отводить их с оккупированных территорий на западном берегу. Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе противостояния в регионе, считают в британском оборонном ведомстве.
Российские войска между тем в ночь на 20 июля вновь обстреляли Никополь. На город выпущены более 30 снарядов из РСЗО "Град". Разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять ранены. Об этом сообщили глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По данным Минобороны России, войска РФ в Одесской области уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon, были сбиты два украинских самолета - МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в "ДНР", в Соледаре при ударе по складу вооружений ВСУ погибли до 40 человек, под Одессой - более 200 военных.
В городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, возник пожар. Пророссийская администрация города, а затем и Минобороны России заявили, что АЭС атаковали украинские беспилотники.
Реакторная часть Запорожской АЭС не пострадала, сообщили в оккупационной администрации Энергодара. По ее данным, в ходе атаки 11 человек были ранены. Официального подтверждения украинской стороны пока не поступало. В то же время украинский "Энергоатом" заявил, что военные РФ требуют от администрации Запорожской АЭС открыть машинные залы с первого до третьего энергоблока, чтобы разместить там свой военный арсенал.
Запорожская АЭС установлена на берегу Каховского водохранилища. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе.
Россия и Украина с помощью международных посредников почти достигли соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Действительно, по состоянию сейчас мы на очень продвинутой стадии. И надеемся, что РФ поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом этой договоренности", - отметил Кулеба. Он уточнил, что в переговорах участвуют не только представители правительств двух стран, но и посредники от международных организаций. Глава украинского МИДа подчеркнул, что процесс - очень сложный и все может сорваться "в любой момент".
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва послала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу сигнал о необходимости включить в договоренности пункт о поставках российского зерна.
Постоянные представители стран Евросоюза утвердили новый, седьмой пакет санкций в отношении России, сообщил постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс. Ограничения подразумевают новые меры экспортного контроля и заморозку активов Сбербанка, а также эмбарго на импорт российского золота. Под санкции подпали около 50 физических и юридических лиц
Накануне близкое к институтам ЕС издание EUobserver сообщило, что в новые санкционные списки внесут 47 физических лиц, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина и главу "Ростеха" Сергея Чемезова, и восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников. По информации издания, под санкции также подпадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов и часть родственников тех бизнесменов, против которых санкции уже были введены ранее.
При этом, по информации издания, будут внесены коррективы в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. Коррективы должны также исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров.
Администрация США запустила новую инициативу по поддержке украинского сельхозсектора, а также для расширения возможностей экспорта продовольствия из Украины. Об этом сообщили в Агентстве США по международному развитию (USAID). В рамках инициативы AGRI-Ukraine будут выделены 100 млн долларов.
Группа внешних коммерческих кредиторов Украины, от которой зависит финансовая поддержка страны Международным валютным фондом (МВФ), согласилась на координированную приостановку обслуживания украинского долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. Ранее об этом просило правительство в Киеве. "Мы, группа кредиторов Украины, выражаем нашу солидарность и поддержку Украине в ее защите от необоснованной, неспровоцированной и незаконной агрессивной войны России", - указывается в заявлении на сайте Минфина ФРГ. В состав группы входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США.
Восстановление Украины после окончания войны должно будет идти за счет средств налогоплательщиков РФ. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс. "Нельзя, просто невозможно, чтобы кто-то решил 24 февраля разрушать города, убивать мирных жителей, людей, инфраструктуру, и когда эта трагедия закончится", думать, что только за счет средств Запада "будет отстройка", отметил он. "Мы должны искать варианты, чтобы Россия заплатила за то, что она сделала в Украине", - приводит слова комиссара ЕС телеканал "Дождь".
Украине для восстановления нужно от 30 до 100 млрд долларов ежегодно, заявил на брифинге советник руководителя офиса президента Тимофей Милованов. По его словам, для поддержки макроэкономики требуется 20-30 млрд в год, столько же необходимо для поддержки армии.
Следующий пакет вооружений для Украины будет включать еще четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Таким образом, общее число предоставляемых Киеву РСЗО достигнет 16 комплексов.
В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку - бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва, сообщило министерство обороны республики.
В Вашингтоне полагают, что Россия готовит почву для аннексии оккупированных украинских территорий, назначая там представителей нелегитимных "властей", вводя рубль в качестве местной валюты и заставляя жителей принимать российское гражданство. Об этом заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Москва использует на недавно оккупированных территориях Украины ту же тактику, что и в Крыму во время его аннексии. Речь идет о территориях вокруг Херсона, о Запорожье и обо всем Донбассе, указал Кирби.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились. "Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года", - отметил Лавров. По его словам, сейчас география другая - это далеко не только самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и "ряд других территорий". "Процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - подчеркнул Лавров.
В ответ на это заявление заместитель представителя генсека ООН Фархин Хак указал: "С самого начала мы четко заявляли, что военное наступление должно остановиться. Генеральный секретарь ясно говорил об этом". Хак подчеркнул, что такова точка зрения ООН.
Российская корпорация "Газпром" на 20 июля не получила от германской компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. Это утверждают в российской компании. "В этих обстоятельствах "Газпром" снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы", - отмечают в корпорации.
В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что развитие событий, при котором поступление газа из России в ЕС прекратится, следует считать вероятным. "Мы должны подготовиться к возможному полному прекращению поставок российского газа. Это - вероятный сценарий", - указала фон дер Ляйен в Брюсселе. По ее словам, турбина для газопровода "Северный поток" будет доставлена в Россию вовремя, процесс доставки не может быть использован как предлог для невозобновления поставок в Европу после завершения техработ 21 июля. При этом глава Еврокомиссии добавила, что другой газопровод - "Северный поток - 2" - не сертифицирован и не может работать.
Оператор сети Gascade ожидает, что после окончания плановых техработ поставки газа по газопроводу "Северный поток" возобновятся. Об этом свидетельствуют предварительные данные Gascade на вторую половину дня 20 июля. Gascade является оператором двух распределительных пунктов "Северного потока" в Лубмине (земля Мекленбург - Передняя Померания). По данным Gascade, поставки газа запланированы для обоих пунктов.
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