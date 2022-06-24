121-й день войны России против Украины: главные события

На 121-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в пятницу, 24 июня, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Минобороны России: Лисичанск блокирован с юга

Российская группировка "Центр" прорвала оборону украинской армии и блокировала город Лисичанск с юга, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Соединения и воинские части группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга", - сказал Конашенков. Из его заявления следует, что в течение пяти дней российские силы захватили 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные - Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

В ходе брифинга Минобороны РФ впервые раскрыло имена командующих группировками российских войск в Украине. В частности, ведомство назвало командующих южной группировкой войск и группой "Центр" - это главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин и генерал-полковник Александр Лапин.

В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке сообщил, что украинские военные отразили атаку в районе южной окраины Лисичанска. По данным командования, российские войска продолжают обстреливать позиции украинских подразделений и населенные пункты на большинстве направлений. В частности, на Северодонецком направлении войска РФ совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное, а также нанесли авиационный удар в районе Лисичанска и вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

Украинская армия вынуждена уйти из Северодонецка

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинской армии придется оставить Северодонецк, "потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших". По его словам, город в течение четырех месяцев почти ежедневно обстреливают, инфраструктура полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90 процентов домов.

По данным экспертов американского Института изучения войны (ISW), войска РФ, по всей видимости, вышли на южную окраины Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват обоих городов. Однако специалисты считают, что эти успехи вряд ли обеспечат России решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще сильнее ослабят ее возможности.

Между тем Генштаб ВСУ не комментирует информацию о возможном выводе украинских сил из Северодонецка, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. "Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины", - сказал он.

В Херсоне убит представитель оккупационных властей

В оккупированном Херсоне в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. "Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются", - сообщили в оккупационной "военно-гражданской администрации" (ВГА) Херсона. Позднее представители ВГА уточнили, что при взрыве погиб начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.

Согласно сообщениям, взрыв произошел утром 24 июня на востоке города, повреждения получили как минимум две машины. Украинские СМИ называют Савлученко одним из самых известных коллаборационистов, который долгие годы открыто занимался в Херсоне антиукраинской деятельностью, в том числе организовывал скандальные "пробеги победы". В частности, он был организатором пророссийской молодежной организации "Новая Русь", а также членом ныне запрещенной в Украине "Партии Шария".

ЕС выделит Украине еще 9 млрд евро помощи

Участники саммита ЕС в Брюсселе 24 июня приняли решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро в 2022 году. Как сообщает Bloomberg, программа макрофинансовой помощи будет состоять из кредитов сроком на 25 лет с отсрочкой платежей на 10 лет. При этом проценты по кредитам будут покрываться из бюджета Евросоюза. Около 8 млрд евро из общей суммы предоставят государства - члены ЕС, остальная сумма будет покрыта из бюджета объединения.

G7 обвинила РФ в обострении мирового продовольственного кризиса

Страны "Большой семерки" (G7) возложили на Россию ответственность за текущее обострение глобального продовольственного кризиса. Война России против Украины усугубляет кризис, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам переговоров в Берлине. Министры иностранных дел призвали Москву прекратить атаки и угрожающие действия и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

Главы МИД приняли участие в организованной правительством ФРГ международной продовольственной конференции, прошедшей 24 июня в Берлине в преддверии встречи G7. "Мы, "Большая семерка", не допустим, чтобы российская захватническая война спровоцировала голод в мире. Мы будем действовать сообща", - заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). По словам Блинкена, нет другой причины для растущих цен на продовольствие во всем мире кроме российской блокады украинских портов на Черном море, а также ограничений на экспорт продуктов питания из РФ.

В свою очередь Бербок заявила о "циничной "зерновой войне" России", которой Москва "целенаправленно провоцирует взрывной рост цен на продовольствие с целью дестабилизации целых государств".

Германия планирует национализировать часть "Северного потока - 2"

Немецкий участок газопровода "Северный поток - 2" может быть перепрофилирован для подключения к плавучему СПГ-терминалу в Балтийском море. Такие планы изучает министерство экономики ФРГ, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. Согласно планам, участок газопровода, проложенный на немецкой территории, может быть национализирован и отсоединен от остальной части "СП-2". Труба, ведущая с берега в море, может быть подключена к плавучему СПГ-терминалу. Как утверждает издание, этот вопрос чиновники Минэкономики обсуждали на встрече с представителями концерна Nord Stream 2.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу не стал комментировать сообщение Der Spiegel, заявив, что нет смысла "заниматься гипотетическими рассуждениями". Между тем Минэкономики ФРГ также отказалось комментировать эти планы, хотя и не опровергло их.

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