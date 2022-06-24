Германия и США обвинили Россию в провоцировании голода в мире

Германия и США критикуют Россию за провоцирование продовольственного кризиса в мире. "Единственная причина этого (кризиса. - Ред.) - российская агрессия против Украины", - заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен в пятницу, 24 июня, в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). По словам Блинкена, нет другой причины для растущих цен на продовольствие во всем мире кроме российской блокады украинских портов на Черном море, а также ограничений на экспорт продуктов питания из РФ.
В свою очередь Бербок заявила о "циничной "зерновой войне" России", которой Москва "целенаправленно провоцирует взрывной рост цен на продовольствие с целью дестабилизации целых государств".
Блинкен и Бербок участвуют в организованной правительством ФРГ международной продовольственной конференции, проходящей в пятницу в Берлине в преддверии встречи G7. "Мы, "большая семерка", не допустим, чтобы российская захватническая война спровоцировала голод в мире. Мы будем действовать совместно", - заявил Блинкен. По словам Бербок, промышленно развитые страны действуют ответственно, хотя они и не виновны в обострении кризиса, вызванного войной России против Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее возложил вину за кризис на западные страны, которые ввели санкции против России за войну в Украине, и эти санкции осложнили экспорт зерна, других сельскохозяйственных продуктов и удобрений из РФ. Блинкен и Бербок опровергли это заявление и утверждают, что в отношении продовольствия и удобрений нет никаких санкций.
Смотрите также:
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Поход в магазин стал дороже
В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Очереди на заправках в Кении
Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Растущие цены на хлеб в Турции
Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Взлет цен на пшеницу в Ираке
Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Протесты в Перу
На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Кризисная ситуация в Шри-Ланке
В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление
В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Сколько теперь стоит эта рыба?
Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.
-
Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру
Война как шанс для экономики?
Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.
Автор: Клаудиа Ден