118-й день войны России против Украины: главные события

На 118-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, во вторник, 21 июня, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

СБУ подозревает двух украинских чиновников в госизмене

В Киеве по подозрению в государственной измене задержаны заведующий отделом секретариата кабинета министров и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты Украины. По данным Службы безопасности Украины, чиновники передавали России сведения об обороноспособности страны, обустройстве государственной границы, а также персональные данные сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемые получали за эту информацию от 2000 до 15 000 долларов США. По решению суда они находятся под стражей.

Еще 35 тел погибших военных переданы Украине

В Запорожской области состоялась очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих Украины, сообщило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. Украина вернула тела 35 своих защитников. Процесс продолжается и проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметило ведомство.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину. Глава украинского государства поблагодарил официальный Будапешт за поддержку суверенитета Украины и приют для украинцев во время войны.

Украина получила САУ PzH 2000 от Германии

Украина получила от ФРГ самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил свою немецкую коллегу Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), а также нидерландского министра обороны Кайсу Олленгрен за поддержку.

Берлин опубликовал перечень военной поддержки Украины

Правительство Германии впервые обнародовало перечень военной поддержки Украины. В реестр, размещенный на сайте правительства Германии, входят как материальные средства, так и оружие, поставляемое Киеву.

Список будет обновляться на регулярной основе. Речь идет о поставках со складов вооруженных сил Германии, а также продукции немецкой оружейной промышленности, финансируемых в рамках инициативы правительства ФРГ по предоставлению помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров (Ertüchtigungsinitiative).

США обещают помочь Украине в расследовании военных преступлений

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд в ходе визита в Украину пообещал Киеву помощь в преследовании военных преступников. Соединенные Штаты "посылают недвусмысленный сигнал: им негде прятаться", - указал он. США привлекут к работе сотрудника министерства юстиции Эли Розенбаума, которого называют самым известным "охотником за нацистами". Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в свою очередь назвала помощь Вашингтона "очень важной".

Германия понизила прогноз развития экономики

Война в Украине оказывает на промышленность ФРГ негативное воздействие наряду с пандемией COVID-19. Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) резко понизило прогноз развития экономики Германии в 2022 году. По его оценке, в текущем году экономика ФРГ вырастет лишь на 1,5 процента. До российского вторжения в Украину прирост немецкой экономики прогнозировался на уровне 3,5 процента.

Глава BDI Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm) считает возможным возвращение немецкой экономики к состоянию до начала пандемии лишь к концу года. Это произойдет лишь при условии, что российский газ будет по-прежнему поставляться в Западную Европу, указал он.

Эскалация спора Литвы и России по транзиту в Калининград

Между тем обострился конфликт России и Литвы вокруг транзита в Калининград. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что Москва отреагирует на "враждебные действия" Вильнюса. Ответные шаги российской стороны "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", отметил он.

После начала войны в Украине Евросоюз ввел шесть пакетов санкций в отношении России. Литовские железные дороги в ночь на 18 июня прекратили транзит большого перечня товаров, подпадающих под штрафные меры ЕС.

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