115-й день войны России против Украины: главные события

На 115-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Шольц обещает дальнейшую поддержку Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) рассказал, какую помощь Берлин намерен оказать Украине. "Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем в восстановлении. Мы продолжим поставки оружия. Они срочно нужны для защиты независимости Украины", - отметил глава правительства ФРГ в первом выпуске видеоподкаста, который теперь станет еженедельным. При этом Шольц назвал ужасными разрушения в Ирпене, увиденные им вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время визита в Украину.

Вместе с тем в интервью dpa Шольц выразил мнение, что прямые переговоры лидеров ряда стран с президентом России Владимиром Путиным являются "абсолютно необходимыми". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что подобное общение с российским лидером не ведет ни к чему и только усиливает легитимность президента РФ.

Тем временем депутаты фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге потребовали "немедленно и заметно" увеличить поставки тяжелых вооружений Украине "как в количественном, так и в качественном отношении". Ожидается, что проект соответствующей резолюции фракции ХДС/ХСС обсудят в бундестаге на следующей неделе.

Россия продолжает попытки взять Северодонецк

По данным Генштаба ВСУ, в ходе продолжающихся боев за Северодонецк подразделения РФ предприняли попытку вести штурмовые действия за пределами города, однако успехом она не увенчалась.

Также Генштаб ВСУ сообщает о продолжающихся боях на Славянском направлении, отмечая, что Россия сосредотачивает основные усилия на наступлении на Славянск.

По оценке спецслужб Минобороны Великобритании, за последние 48 часов российские силы, вероятно, возобновили наступление к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и закрыть Северодонецкий котел с севера.

В свою очередь аналитики американского Института исследования войны (ISW)указывают, что российские силы продолжают попытки перерезать украинские пути сообщения с Лисичанском как с севера в сторону Славянска, так и с юга в районе Бахмута.

По его сведениям ISW, ВСУ, вероятно, ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения.

В Германии готовятся к росту цен на газ

Ограничение поставок газа в Европу, которое Россия практикует в последнее время, в Федеральном агентстве по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) считают предпосылкой роста цен на российское голубое топливо.

"Уже несколько дней Россия поставляет значительно меньше газа в Германию и в Европу. Это делается, чтобы выбить нас из колеи и поднять цены", - сказал руководительBNetzAКлаус Мюллер (Klaus Müller) агентству dpa. При этом он призвал экономить газ и запасать его на зиму.

Со своей стороны, глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm) на фоне сокращения поставок газа из России рекомендовал временно увеличить производство электроэнергии с использованием угля. "Мой призыв заключается в том, чтобы уже сейчас прекратить производство электроэнергии на газовых электростанциях и немедленно вывести угольные электростанции из резерва", - сказал Русвурм в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

За последние несколько дней российский концерн "Газпром" сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" на 60 процентов. Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщило 17 июня, что ситуация с газоснабжением в Германии "напряженная". Как следует из отчета BNetzA, газовые хранилища Германии сейчас заполнены примерно на 56,7 процентов.

В ФРГ изучают свидетельства военных преступлений РФ

Глава Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch) заявил, что у BKA есть несколько сотен свидетельств совершения российскими военнослужащими военных преступлений в Украине.

"Наша ясная цель - выявить виновных в злодеяниях, доказать их действия с помощью наших расследований и привлечь их к ответственности", - подчеркнул Мюнх в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, сейчас BKA изучает все следы, ищет осведомителей и собирает доказательства. "Мы готовимся к возможным обвинениям против людей, которые предположительно несут ответственность за военные преступления в Украине", - указал Мюнх. В соответствии с принципом универсальной юрисдикции в Германии могут судить и военных преступников.

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