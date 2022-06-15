112-й день войны России против Украины: главные события

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США выделят Украине очередной пакет военной помощи в виде вооружения на сумму 1 млрд долларов. Владимир Зеленский призвал ЕС ввести против России седьмой пакет санкций.
На 112-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.
За минувшие сутки число погибших российских военнослужащих с начала войны в Украине возросло на 250 до 32 750, заявил Генштаб ВСУ. Украинские войска также уничтожили шесть российских танков (с начала войны - 1440), 25 боевых бронированных машин (3528), одну артиллерийскую систему (722), одну реактивную систему залпового огня (230), один вертолет (179), три беспилотника (591) и четыре крылатые ракеты (129. Наибольшие потери россияне, по данным ВСУ, понесли на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
В Луганской области Украины продолжаются боевые действия за населенные пункты, еще не захваченные российской армией - Северодонецк, Лисичанск, Врубовку и Тошковку, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома", - сообщил он.
По информации британской разведки, после продолжающихся более месяца ожесточенных боев за Северодонецк российские войска контролируют большую часть этого города. "Российская тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный сопутствующий ущерб всему городу. Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах на химзаводе "Азот" в промышленной зоне города", - указывается в заявлении Минобороны Великобритании.
Российские войска подвергли обстрелам Николаевскую и Днепропетровскую области. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил, что из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" были обстреляны Зеленодольск и Апостолово. В Зеленодольске снаряды попали по жилым кварталам, повреждены несколько многоэтажных домов. Территория рядом со зданиями усеяна кассетными боеприпасами, сообщил Резниченко. В результате обстрела Апостолово загорелась лесополоса, спасатели борются с огнем. О жертвах и раненых не сообщается. Из Николаева сообщили как минимум о пяти взрывах.
США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 1 млрд долларов, объявил президент страны Джо Байден. Киеву будут поставлены артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, Вашингтон выделит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 225 млн долларов для украинцев, пострадавших от войны.
Министры обороны НАТО и ряда стран Запада объявят на встрече в Брюсселе, начавшейся 15 июня, о новой военной помощи Украине, пообещал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Мы тесно работаем с Украиной и со всеми партнерами, чтобы предоставить столько поддержки, сколько возможно и настолько быстро, насколько это возможно, потому что есть неотложная необходимость усилить поддержку", - сказал он.
Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS II. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) по окончании третьего заседания контактной группы по обороне Украины, называемого "форматом Рамштайн".
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести против России седьмой пакет санкций, предупредив о возможности вторжения Москвы в другие страны. "Российское вторжение в Украину - это первый шаг, который необходим руководству РФ, чтобы открыть путь в другие страны, к завоеванию других народов", - сказал он, выступая по видеосвязи перед чешским парламентом. Зеленский также вновь призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина в определенный момент будет вынуждена вести переговоры с Россией, чтобы попытаться положить конец войне между двумя странами. "Украинскому президенту и его должностным лицам придется начать переговоры с Россией", - сказал Макрон в ходе визита в Румынию.
С начала введения санкций Евросоюза против России из-за войны в Украине Германия заморозила российские активы на сумму 4,48 млрд евро, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner). Он пояснил, что речь идет не только о средствах Центробанка РФ, но и о долях компаний, но подробностей не привел.
Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи для урегулирования проблемы с вывозом зерна из украинских портов, сообщил турецкий телеканал TRT. По его данным, страны назначат своих представителей в звании генералов для осуществления работы этого канала, они будут более детально обсуждать вопросы вывоза зерна.
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