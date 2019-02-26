10 Telegram-каналов о политике, которым можно доверять

Согласно расследованиям, околокремлевские структуры контролируют большинство крупнейших Telegram-каналов о политике. Но где можно найти непредвзятую информацию? Подборка DW.
Большинство крупнейших Telegram-каналов о политике контролируются либо напрямую из администрации президента России, либо околокремлевскими структурами - таковы результаты расследования издания "Проект", опубликованного в конце 2018 года. Лояльность анонимных каналов или контроль над ними стали результатом большой работы и масштабных денежных вливаний, уверены авторы статьи, речь может идти о сотнях миллионов рублей. Цель - попытаться контролировать настроения в интернете, дискредитировать оппозицию и отработать провластную повестку.
Кого же тогда стоит читать в Telegram, чтобы получать непредвзятую информацию и аналитику о политике? DW публикует подборку каналов, у которых, возможно, нет сотен тысяч подписчиков, но которым, на наш взгляд, можно доверять. Это доверие во многом основано на публичности: почти все эти каналы не являются анонимными. По мнению некоторых из этих авторов, мода на анонимные каналы проходит, поскольку выяснилось, что "эксклюзивы" этих каналов зачастую оказываются придуманы или даже украдены. Каким же каналам можно доверять?
Он хорошо известен аудитории "Эха Москвы", но при этом его практически нет в соцсетях. Для Telegram ведущий Антон Орехъ сделал исключение, чем обрадовал аудиторию мессенджера: Орехъ доступно и смешно рассказывает о происходящем в стране.
Как отличить независимый канал от прокремлевского? Вот как отвечает на это Антон в интервью DW: "Есть каналы, где "Кремль с человеческим лицом" - это повод насторожиться. А есть каналы, где идут вот эти все тёрки про то, какая башня какую переборола, какой чиновник в АП (администрации президента. - Ред.) за какого губернатора топит, какой олигарх какого подвинул и так далее. Это их игрушки, грызня в верхах за доступ к телу, к корму и месту в ложе".
Коллега Ореха и обозреватель DW Александр Плющев не нуждается в особых представлениях. В Telegram его канал - что-то вроде мерила здравого смысла и для провластных, и для оппозиционных политиков. "Телегу", как ее ласково называет Плющев, он любит за отсутствие "малопонятных алгоритмов" выдачи постов, которые есть в Facebook или Twitter, и комментариев, при помощи которых в других соцсетях "устраивают холивары".
Почему не стоит полностью доверять анонимным каналам, которые так полюбились аудитории Telegram на заре его становления, Плющев отвечает так: "Именной канал рискует репутацией, анонимный - ничем. Анонимность - хороший инструмент не только для работы в чьих-то интересах, но и для того, чтобы не париться насчет того, у кого брать деньги, какую рекламу размещать. Анонимность - это первый признак продажности, в широком смысле этого слова".
В Telegram глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пишет, как сказано в описании канала, "обо всех негативных трендах и победах над ними". Это не преувеличение: вместе с другими правозащитниками "Агора" приложила немало усилий для декриминализации 282-й статьи УК РФ "за репосты" и помощи тем, кто от нее пострадал. Также в канале Чиков пишет о попытках властей ограничить свободу в интернете, о борьбе с превышающими свои полномочия чиновниками и коррупционерами.
"Telegram - это новое медиапространство. Оно формируется на наших глазах, понятно, что его можно использовать как во благо, так и во вред общественным интересам", - заявил Чиков в интервью DW. Почему прокремлевские каналы так быстро распространились в Telegram? Чиков считает, что дело в ресурсах: "Telegram возник тогда, когда российские власти уже научились методам пропаганды и производству фейковых новостей. Поэтому технологии, отработанные Вконтакте и Twitter, перекочевали и сюда. Наличие ресурсов, людских, финансовых, временных, обеспечивает эффективность использования любой площадки".
Журналист Сергей Смирнов уже несколько лет возглавляет "Медиазону" - одну из самых успешных редакций в России, пишущую о судебных и правоохранительных органах, пенитенциарной системе, а также различных проявлениях преследования российских граждан за их политические взгляды. Обо всем этом, а также о громких судебных делах, вроде дела "Нового величия", "Банды ГТА" и сенатора Арашукова, можно узнать и из канала Смирнова.
Бывший коллега Смирнова по "Русской планете" Павел Пряников увлекательно рассказывает об истории и социологии, при этом - в контексте актуальных событий. Небанальный взгляд на происходящее в России и мире - в канале "Толкователь".
Классическая и непредвзятая политическая аналитика от экспертов Центра политических технологий имени Игоря Бунина. Канал будет интересен тем, кто хочет глубоко разбираться в российских и международных политических играх. "Аудитория Bunin & Co - это те люди, которым нужна именно экспертная информация. Мы никогда не гнались за объемом, но гнались за качеством, это премиальный сегмент: политики, бизнес, СМИ, научное сообщество и продвинутое студенчество", - заявил в интервью DW ведущий эксперт Центра Роман Ларионов.
Эксперт считает главным преимуществом Telegram возможность напрямую общаться с целевой аудиторией: "Telegram позволяет нам доносить наше видение, минуя посредников в лице СМИ или соцсетей, и делать это оперативно".
Хотите узнать, что происходит в политике соседних с Россией стран? Об актуальных событиях в Казахстане рассказывает автор самого популярного политического канала страны, политолог Талгат Калиев. Telegram в последнее время также набирает популярность в Казахстане, правда, местные власти не столь активны в мессенджере, как в России, считает Калиев.
"Аналогов "фабрики троллей" в Казахстане нет. Я не встречал "коробок из под ксероксов", работа с медиа или соцсетями осуществляется через легальные бюджеты", - заявил Калиев в интервью DW. Он уверен, что в целом в Казахстане сейчас стало больше политических свобод, чем в России: "До истории с Крымом можно было говорить о большем либерализме в России. Сейчас ситуация зеркально изменилась. В России доминирующее положение занимает пропаганда и жесткое модерирование медийного пространства. В Казахстане, напротив, в последние годы отмечается смягчение правил игры на медийном рынке".
Telegram становится все популярнее и в Беларуси, о чем свидетельствует и многотысячная аудитория канала NEXTA. Его автор, блогер Степан, с юмором рассказывает о событиях в республике с акцентом на проступки чиновников и новости, которые не покажут по государственному телевидению.
В отличие от России, местная власть почти никак не проявляет себя в мессенджере, отметил Степан в интервью DW: "Власти не проявляют никакой активности. Хотя в последнее время Лукашенко все чаще говорит об информационной безопасности, скорее всего, тут имеется в виду умение противостоять российским каналам, которые очень активно взялись за Беларусь".
В отношении самого Степана белорусские правоохранительные органы проводили проверку, пытаясь выяснить порочат ли его действия президента страны. У родителей Степана в Минске прошли обыски. Дело не было возбуждено. Степан находится в Польше, где он учится в университете.
Последние два канала из нашей подборки являются анонимными. Но это, скорее, исключение из правила о том, что к анонимным каналам стоит относиться с опаской. "Протесты в мире" рассказывает об актуальных протестных горячих точках на всей планете. В последнее время он, например, заполнен фотографиями и видео из Венесуэлы, охваченной политическим кризисом.
Канал получил популярность в Telegram благодаря коротким расследованиям на основе открытых данных из интернета, OSINT - сокращение от open-source intelligence. Канал рассказывает, сколько миллионов тратит "Аэрофлот" на мониторинг соцсетей, как мэрия Москвы готовится разгонять митинги в 2019 году при помощи казаков, на каком автомобиле ездит телеведущий Дмитрий Киселев и на какой самолете летает патриарх Кирилл.
DW вы тоже можете найти в Telegram. Там мы нечасто пишем о политике, зато рассказываем о немецком обществе и жизни в Германии. Менталитет и стереотипы, технологии будущего и решения настоящего, полезное о работе и учебе, советы тем, кто приехал в Германию, - читайте нас здесь.
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