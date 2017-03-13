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Берлин
Набережна реки Шпрее около Рейхстага Фото: Frank Peters/Zoonar/picture alliance
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10 причин любить Берлин

Керстин Шмидт | Максим Нелюбин

Берлин в рекламе не нуждается, но мы все же перечислим некоторые достопримечательности немецкой столицы. | 11 фотографий

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Берлин вместе с Гамбургом и Бременом входит в тройку немецких городов, обладающих статусом федеральной земли. Нельзя объять необъятное, поэтому здесь мы упомянем лишь избранные достопримечательности и некоторые важные события в ежегодном городском календаре.

Телевизионная башня

Берлин
Берлинская телевизионная башня на АлександерплацФото: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

Начнем с Берлинской телебашни на площади Александерплац. Самое высокое сооружение Германии и четвертая по высоте телебашня в Европе (368 метров) была введена в эксплуатацию в 1969 году. Смотровая площадка расположена на 210-метровой высоте.

Бранденбургские ворота

Берлин
Бранденбургские ворота в БерлинеФото: picture-alliance/dpa/L. Schulze

От телевышки по прямой, минуя Берлинский собор и следуя далее под липами по бульвару Унтер-ден-Линден, можно дойти до Бранденбургских ворот - главного архитектурного символа немецкой столицы. Эта фотография сделана из парка Большой Тиргартен. Недалеко отсюда, по правую сторону, находится Мемориал жертвам Холокоста, слева - Рейхстаг.

Рейхстаг

Берлин
Фонтан перед Рейхстагом в правительственном квартале Берлина Фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Об истории Рейхстага, где сейчас заседает немецкий парламент - бундестаг, мы уже подробно рассказывали. Здесь напомним, что Рейхстаг является самым посещаемым парламентским зданием в мире. На смотровую площадку под куполом до начала пандемии ежегодно поднималось около 2,4 миллиона человек. В зале пленарных заседаний бундестага также есть гостевые трибуны для посетителей - по предварительной записи, но для всех желающий.

Истсайдская галерея

Берлин
"Братский поцелуй" в БерлинеФото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Берлинская стена пала в 1989 году. Сегодня об истории разделенного города и страны в Берлине напоминают многочисленные памятники и музеи. Среди них - галерея под открытым небом East Side Gallery, где была сделана эта фотография "Братского поцелуя" художника Дмитрия Врубеля (1960-2022), а также музей КПП Чекпойнт Чарли и парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе.

Прогулка по реке

Берлин
Елизавета II и принц Филипп в Берлине в 2015 годуФото: Reuters/H. Hanschke

Увидеть многие достопримечательности Берлина можно, отправившись в тур по реке Шпрее. Королева Великобритании Елизавета II (1926-2022) тоже не стала отказывать себе в этом удовольствии. Летом 2015 года она совершила такую прогулку на 15-метровой деревянной лодке "Ajax", построенной в год ее рождения. Кстати, катера по Шпрее ходят до Павлиньего острова на юго-западе столицы и до Потсдама.

Музейный остров

Берлин
Бюст Нефертити - экспонат берлинского Нового музеяФото: picture-alliance/dpa/M. Sohn

На реке Шпрее в центре Берлина находится Музейный остров - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - кстати, как и Павлиний остров. В собраниях представлены произведения искусства разных стран, регионов, культур и эпох. Одним из самых известных экспонатов является бюст древнеегипетской царицы Нефертити.

Жилые поселения эпохи модернизма

Берлин
"Поселение-подкова" БрицФото: picture-alliance/dpa

Раз зашла речь о Всемирном наследии, следует упомянуть берлинские Жилые поселения эпохи модернизма, получившие этот статус в 2008 году. Всего их - шесть. Социальные строительные проекты были осуществлены в разных районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающие влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом.

Берлинале 

Берлин
Берлинале - 2022 Фото: Stefanie Loos/AFP/Getty Images

Берлин славится не только своими архитектурными достопримечательностями, но и культурной жизнью. Одним из самых важных таких событий года является международный кинофестиваль Берлинале, проходящий в феврале. Основанный в 1951 году, сейчас он входит в число важнейших мировых кинофорумов.

Карнавал культур

Берлин
Карнавал культур в 2019 годуФото: picture-alliance/dpa/J. Carstensen

Самым красочным уличным фестивалем Берлина считается Карнавал культур, проводящийся в районе Кройцберг с 1996 года в длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). В немецкой столице проживает около 180 национальностей. Многие из них представлены группами на традиционном параде, проходящем во время этого праздника.

"Форум Гумбольдтов" 

Берлин
Вид на "Форум Гумбольдтов" со стороны реки ШпрееФото: elxeneize/Zoonar/picture alliance

"Форум Гумбольдтов" - новая достопримечательность Берлина. Расположен на месте бывшей резиденции прусских монархов - Берлинского городского дворца. Общая площадь комплекса, открытого в 2022 году, составляет 40 тысяч квадратных метров, выставочная площадь - 16 тысяч квадратных метров. Всего здесь насчитывается около 20 тысяч экспонатов. Основу выставок в разных частях форума составляют произведения искусства из стран Африки, Азии, Океании, Америки - из бывших колоний, попавшие в Европу во времена колониализма.  

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