10 причин любить Саар

Саар (Saarland) - самая маленькая по площади земля Германии, если не считать трех больших городов - Берлин, Гамбург и Бремен, обладающих этим статусом. По числу жителей она находится на предпоследнем месте - перед Бременом. Но достопримечательностей здесь много, причем на любой вкус. Знакомство начнем в столице - Саарбрюккене.

Саарбрюккен

Главным архитектурным символом Саарбрюккена считается барочная церковь Людвигскирхе XVIII века. Эта достопримечательность столицы земли Саар является самым значительным памятником протестантской сакральной архитектуры эпохи барокко в Германии наряду с дрезденской церковью Фрауэнкирхе и гамбургской церковью Святого Михаила.

Кулинарное соседство

Кафе и рестораны на саарбрюккенской площади Святого Иоанна, названной в честь небесного покровителя города

Саар расположен на юго-западе Германии и граничит с Францией и Люксембургом. Это соседство сказывается на кухне. Регион пользуется славой среди гурманов. Многие здешние повара делают ставку на местные продукты, а также успешно сочетают современные и традиционные рецепты.

Сааршляйфе

Петля реки Саар

В этой земле много природных достопримечательностей. Самой известной из них считается Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная петля, которую делает река Саар в районе Метлаха. Этим местом, путешествуя по Германии, восхищался еще Виктор Гюго. Современные туристы могут насладиться такой панорамой, посетив смотровую площадку Клёф (Cloef).

"Саарская Тоскана"

Биосферный заповедник ЮНЕСКО Блисгау

По Саару проложено около 60-ти пеших и велосипедных туристических маршрутов. Особой популярностью пользуется тропа Саар-Хунсрюк-Штайг, несколько лет назад названая самым красивым пешим маршрутом года в Германии. Она как раз проходит мимо Сааршляйфе, которую мы только что видели, а на этой фотографии - биосферный заповедник ЮНЕСКО Блисгау, прозванный "Саарской Тосканой".

"Фёльклингер Хютте"

Ночная подсветка индустриального памятника

Вслед за природными красотами представим промышленную достопримечательность - "Фёльклингер Хютте". В 1994 году бывший металлургический комбинат в городе Фёльклинген стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более ста лет он был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии. Сейчас здесь проходят выставки и концерты.

Старые храмы

Готические своды базилики Святого Венделина

Наше путешествие мы начали около храма барочной эпохи, но в Сааре, конечно, есть и более старые церкви. Среди них - позднеготическая базилика Святого Венделина (Wendalinusbasilika) в городе Санкт-Вендель. Это одно из самых значительных сакральных сооружений федеральной земли.

Древние римляне

Римская вилла Борг

Копнем еще глубже и доберемся до следов древних римлян. На территории нынешнего Саара они оставили их предостаточно. Например, в районе Мерциг-Вадерн находится Римская вилла Борг - археологический музей под открытым небом.

Саарская "Гондвана"

Раздел экспозиции, посвященный кроманьонцам - ранним представителям современного человека

Остаемся в "машине времени" и отправляемся в доисторические времена. В 2008 году на территории бывшей каменноугольной шахты в районе Шифвайлера был открыт научно-развлекательный парк "Gondwana - Das Praehistorium". Экспозиции рассказывают о Большом взрыве, зарождении жизни на Земле, вымирании динозавров, а также об истории человеческой цивилизации.

Шлоссберг

Ежегодно эти пещеры посещает около 60 тысяч человек

Из бывшей угольной шахты - в пещеры, образовавшиеся в результате добычи пестрого песчаника. Находятся они под горой Шлоссберг в Хомбурге и считаются самыми большими такими пещерами в Европе. Здесь насчитывается в общей сложности двенадцать подземных уровней. Песок предназначался, в частности, для производства стекла. Позже пещеры использовали для складирования запасов крепости, стоявшей на горе.

Волчий парк

Вернер Фройнд со своими волками

Знакомство с Сааром завершим в городе Мерциг. В 1972 году здесь был создан "Парк волков". Его основатель Вернер Фройнд (1933-2014) более тридцати лет своей жизни посвятил изучению этих животных. В парке, носящем его имя, насчитывается семь вольеров, в каждом из которых живут от двух до шести волков - арктических, сибирских, европейских и канадских.