10 причин любить Саар

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Саар - земля маленькая по площади, но богатая разными достопримечательностями, да и до Франции и Люксембурга отсюда - рукой подать. | 11 фотографий
Саар (Saarland) - самая маленькая по площади земля Германии, если не считать трех больших городов - Берлин, Гамбург и Бремен, обладающих этим статусом. По числу жителей она находится на предпоследнем месте - перед Бременом. Но достопримечательностей здесь много, причем на любой вкус. Знакомство начнем в столице - Саарбрюккене.
Главным архитектурным символом Саарбрюккена считается барочная церковь Людвигскирхе XVIII века. Эта достопримечательность столицы земли Саар является самым значительным памятником протестантской сакральной архитектуры эпохи барокко в Германии наряду с дрезденской церковью Фрауэнкирхе и гамбургской церковью Святого Михаила.
Кафе и рестораны на саарбрюккенской площади Святого Иоанна, названной в честь небесного покровителя города
Саар расположен на юго-западе Германии и граничит с Францией и Люксембургом. Это соседство сказывается на кухне. Регион пользуется славой среди гурманов. Многие здешние повара делают ставку на местные продукты, а также успешно сочетают современные и традиционные рецепты.
В этой земле много природных достопримечательностей. Самой известной из них считается Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная петля, которую делает река Саар в районе Метлаха. Этим местом, путешествуя по Германии, восхищался еще Виктор Гюго. Современные туристы могут насладиться такой панорамой, посетив смотровую площадку Клёф (Cloef).
По Саару проложено около 60-ти пеших и велосипедных туристических маршрутов. Особой популярностью пользуется тропа Саар-Хунсрюк-Штайг, несколько лет назад названая самым красивым пешим маршрутом года в Германии. Она как раз проходит мимо Сааршляйфе, которую мы только что видели, а на этой фотографии - биосферный заповедник ЮНЕСКО Блисгау, прозванный "Саарской Тосканой".
Вслед за природными красотами представим промышленную достопримечательность - "Фёльклингер Хютте". В 1994 году бывший металлургический комбинат в городе Фёльклинген стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более ста лет он был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии. Сейчас здесь проходят выставки и концерты.
Наше путешествие мы начали около храма барочной эпохи, но в Сааре, конечно, есть и более старые церкви. Среди них - позднеготическая базилика Святого Венделина (Wendalinusbasilika) в городе Санкт-Вендель. Это одно из самых значительных сакральных сооружений федеральной земли.
Копнем еще глубже и доберемся до следов древних римлян. На территории нынешнего Саара они оставили их предостаточно. Например, в районе Мерциг-Вадерн находится Римская вилла Борг - археологический музей под открытым небом.
Остаемся в "машине времени" и отправляемся в доисторические времена. В 2008 году на территории бывшей каменноугольной шахты в районе Шифвайлера был открыт научно-развлекательный парк "Gondwana - Das Praehistorium". Экспозиции рассказывают о Большом взрыве, зарождении жизни на Земле, вымирании динозавров, а также об истории человеческой цивилизации.
Из бывшей угольной шахты - в пещеры, образовавшиеся в результате добычи пестрого песчаника. Находятся они под горой Шлоссберг в Хомбурге и считаются самыми большими такими пещерами в Европе. Здесь насчитывается в общей сложности двенадцать подземных уровней. Песок предназначался, в частности, для производства стекла. Позже пещеры использовали для складирования запасов крепости, стоявшей на горе.
Знакомство с Сааром завершим в городе Мерциг. В 1972 году здесь был создан "Парк волков". Его основатель Вернер Фройнд (1933-2014) более тридцати лет своей жизни посвятил изучению этих животных. В парке, носящем его имя, насчитывается семь вольеров, в каждом из которых живут от двух до шести волков - арктических, сибирских, европейских и канадских.
Главные туристические достопримечательности федеральных земель Германии.
Более ста лет комбинат в Фёльклингене был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии.
Металлургический комбинат в немецком городе Фёльклинген в 1994 году стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Саар - самая маленькая по площади федеральная земля Германии, если не считать трех городов, обладающих этим статусом.
Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.