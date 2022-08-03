 10 причин любить Саар | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.08.2022

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По Германии

10 причин любить Саар

Саар - земля маленькая по площади, но богатая разными достопримечательностями, да и до Франции и Люксембурга отсюда - рукой подать. | 11 фотографий

Неннинг

Древнеримская мозаика из Неннинга

Саар (Saarland) - самая маленькая по площади земля Германии, если не считать трех больших городов - Берлин, Гамбург и Бремен, обладающих этим статусом. По числу жителей она находится на предпоследнем месте - перед Бременом. Но достопримечательностей здесь много, причем на любой вкус. Знакомство начнем в столице - Саарбрюккене.

Саарбрюккен

Ludwigskirche Saarbrücken

Главным архитектурным символом Саарбрюккена считается барочная церковь Людвигскирхе XVIII века. Эта достопримечательность столицы земли Саар является самым значительным памятником протестантской сакральной архитектуры эпохи барокко в Германии наряду с дрезденской церковью Фрауэнкирхе и гамбургской церковью Святого Михаила.

Кулинарное соседство

Саарбрюккен

Кафе и рестораны на саарбрюккенской площади Святого Иоанна, названной в честь небесного покровителя города

Саар расположен на юго-западе Германии и граничит с Францией и Люксембургом. Это соседство сказывается на кухне. Регион пользуется славой среди гурманов. Многие здешние повара делают ставку на местные продукты, а также успешно сочетают современные и традиционные рецепты.

Сааршляйфе

Саар

Петля реки Саар

В этой земле много природных достопримечательностей. Самой известной из них считается Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная петля, которую делает река Саар в районе Метлаха. Этим местом, путешествуя по Германии, восхищался еще Виктор Гюго. Современные туристы могут насладиться такой панорамой, посетив смотровую площадку Клёф (Cloef).

"Саарская Тоскана"

Блисгау

Биосферный заповедник ЮНЕСКО Блисгау

По Саару проложено около 60-ти пеших и велосипедных туристических маршрутов. Особой популярностью пользуется тропа Саар-Хунсрюк-Штайг, несколько лет назад названая самым красивым пешим маршрутом года в Германии. Она как раз проходит мимо Сааршляйфе, которую мы только что видели, а на этой фотографии - биосферный заповедник ЮНЕСКО Блисгау, прозванный "Саарской Тосканой".

"Фёльклингер Хютте"

Металлургический завод в Фёльклингене

Ночная подсветка индустриального памятника

Вслед за природными красотами представим промышленную достопримечательность - "Фёльклингер Хютте". В 1994 году бывший металлургический комбинат в городе Фёльклинген стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более ста лет он был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии. Сейчас здесь проходят выставки и концерты.

Старые храмы

Санкт-Вендель

Готические своды базилики Святого Венделина

Наше путешествие мы начали около храма барочной эпохи, но в Сааре, конечно, есть и более старые церкви. Среди них - позднеготическая базилика Святого Венделина (Wendalinusbasilika) в городе Санкт-Вендель. Это одно из самых значительных сакральных сооружений федеральной земли. 

Древние римляне

Мерциг-Вадерн

Римская вилла Борг

Копнем еще глубже и доберемся до следов древних римлян. На территории нынешнего Саара они оставили их предостаточно. Например, в районе Мерциг-Вадерн находится Римская вилла Борг - археологический музей под открытым небом. 

Саарская "Гондвана"

Парк Gondwana - Das Praehistorium

Раздел экспозиции, посвященный кроманьонцам - ранним представителям современного человека

Остаемся в "машине времени" и отправляемся в доисторические времена. В 2008 году на территории бывшей каменноугольной шахты в районе Шифвайлера был открыт научно-развлекательный парк "Gondwana - Das Praehistorium". Экспозиции рассказывают о Большом взрыве, зарождении жизни на Земле, вымирании динозавров, а также об истории человеческой цивилизации.

Шлоссберг

Шлоссберг

Ежегодно эти пещеры посещает около 60 тысяч человек

Из бывшей угольной шахты - в пещеры, образовавшиеся в результате добычи пестрого песчаника. Находятся они под горой Шлоссберг в Хомбурге и считаются самыми большими такими пещерами в Европе. Здесь насчитывается в общей сложности двенадцать подземных уровней. Песок предназначался, в частности, для производства стекла. Позже пещеры использовали для складирования запасов крепости, стоявшей на горе.

Волчий парк

Мерциг

Вернер Фройнд со своими волками

Знакомство с Сааром завершим в городе Мерциг. В 1972 году здесь был создан "Парк волков". Его основатель Вернер Фройнд (1933-2014) более тридцати лет своей жизни посвятил изучению этих животных. В парке, носящем его имя, насчитывается семь вольеров, в каждом из которых живут от двух до шести волков - арктических, сибирских, европейских и канадских.

Контекст

Достопримечательности немецких земель

Главные туристические достопримечательности федеральных земель Германии.  

Где больше века выплавляли сталь

Более ста лет комбинат в Фёльклингене был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии.  

Завод "Фёльклингер Хютте" в Сааре

Металлургический комбинат в немецком городе Фёльклинген в 1994 году стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  

60 лет назад жители Саара решили войти в состав ФРГ

Саар - самая маленькая по площади федеральная земля Германии, если не считать трех городов, обладающих этим статусом.  

Алтарные витражи №957 - последняя большая работа Герхарда Рихтера

Три витража, изготовленные по эскизам Герхарда Рихтера, отныне украшают алтарные окна монастырской церкви в саарском Толае - самой старой действующей обители в Германии.  

Природные красоты Германии: Петля реки Саар

Река Саар дает название немецкой федеральной земле - Саар (Saarland) и является одним из притоков Мозеля. Такую излучину она делает в районе Метлаха.  

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