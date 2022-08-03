10 причин любить Нижнюю Саксонию

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Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря до Везерской возвышенности и от границы Нидерландов - до Гарца. | 11 фотографий
Здесь можно совершить прогулку во время отлива по морскому дну, покататься на лошадях по цветущей вересковой пустоши, отправиться в путешествие по следам Гамельнского крысолова, увидеть памятники Везерского ренессанса, а также прогуляться по королевским садам эпохи барокко в Ганновере - столице немецкой федеральной земли Нижняя Саксония (Niedersachsen).
Нижняя Саксония по своей площади среди федеральных земель Германии занимает второе место после Баварии. Большая территория - большое разнообразие достопримечательностей. Многие немцы любят Нижнюю Саксонию из-за курортов на побережье Северного моря и Восточно-фризских островах. Здешнее прибрежное мелководье - Ваттовое море - включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Люнебургская пустошь - хорошо сохранившийся природный ландшафт в треугольнике между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Особенно прекрасна во время цветения вереска в августе-сентябре. В это время регион посещает около 5 миллионов туристов. Была объявлена заповедником в 1921 году. Здесь также разводят особую породу овец (Lüneburger Heidschnucke), мясо которых считается региональным деликатесом.
Из пустоши - в столицу федеральной земли. Главным архитектурным символом Ганновера считается Новая ратуша. Это большое репрезентативное здание было возведено в начале XX века в стиле историзма (эклектизма) за пределами Старого города. Тогда же вокруг него был разбит обширный парк. На купол можно подняться на уникальном лифте, который сначала движется вертикально, а затем - под углом в 17 градусов.
Нижняя Саксония - настоящий рай для тех, кто любит путешествовать на велосипеде. Один из популярных туристических веломаршрутов проложен вдоль реки Везер - 500 километров до места впадения в Северное море. Самые известные города на этой реке - Гамельн, Бремен и Бремерхафен. Среди архитектурных достопримечательностей особое место занимают памятники в стиле так называемого везерского ренессанса.
Одним из центров везерского ренессанса является Гамельн. В числе достопримечательностей этого периода - Дом свадебных торжеств на главной городской площади. Здесь же более семи столетий назад произошли события, которые легли в основу легенды о Гамельнском крысолове. С помощью своей волшебной дудочки он избавил город от нашествия крыс, а затем, не получив денег, увел отсюда всех детей.
В нижнесаксонском городе Гослар находится один из самых старых рудников в мире - Раммельсберг, где более тысячи лет добывали серебро, золото, медь и другие металлы. Сейчас он является музеем и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот же статус присвоен здешнему Старому городу. Во времена правления представителей Салической династии и рода Гогенштауфенов Гослар называли "Северным Римом".
Еще два нижнесаксонских памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в городе Хильдесхайме: церковь Святого Михаила, освященная в 1022 году и прозванная "Небесным замком", а также романский собор Вознесения Святой Марии с одной из старейших епископских кафедр Германии. Здесь же находится символ города - "Тысячелетняя роза".
Нижняя Саксония имеет давние традиции коневодства. Не случайно на гербе этой федеральной земли изображена белая лошадь. Здесь находится единственная в Германии придворная школа верховой езды. Она расположена в замке Бюккебург XVII века. В княжеских конюшнях содержат более двух десятков лошадей всех сохранившихся пород, использовавшихся для выездки в эпоху барокко.
В Нижней Саксонии находится штаб-квартира немецкого концерна Volkswagen. Город Вольфсбург был основан в 1938 году специально для рабочих автомобильного завода. Для туристов в начале нового тысячелетия здесь построили так называемый Автоград - своего рода парк развлечений, музей автомобильной истории и лабораторию будущего. Ежегодно его посещает около 2,3 миллиона человек.
Территория нынешнего района Калькризе считается вероятным местом битвы в Тевтобургском лесу. Во время этого сражения в 9 году н.э. германские племена под предводительством вождя херусков Арминия разбили 20-тысяченое римское войско. Это привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи. Сейчас здесь открыт музей и проводится фестиваль.
Главные туристические достопримечательности федеральных земель Германии.
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