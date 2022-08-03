10 причин любить Нижнюю Саксонию

Здесь можно совершить прогулку во время отлива по морскому дну, покататься на лошадях по цветущей вересковой пустоши, отправиться в путешествие по следам Гамельнского крысолова, увидеть памятники Везерского ренессанса, а также прогуляться по королевским садам эпохи барокко в Ганновере - столице немецкой федеральной земли Нижняя Саксония (Niedersachsen).

Северное море

Прогулка во время отлива вдоль берега острова Бальтрум

Нижняя Саксония по своей площади среди федеральных земель Германии занимает второе место после Баварии. Большая территория - большое разнообразие достопримечательностей. Многие немцы любят Нижнюю Саксонию из-за курортов на побережье Северного моря и Восточно-фризских островах. Здешнее прибрежное мелководье - Ваттовое море - включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Люнебургская пустошь

Люнебургская пустошь по время цветения вереска

Люнебургская пустошь - хорошо сохранившийся природный ландшафт в треугольнике между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Особенно прекрасна во время цветения вереска в августе-сентябре. В это время регион посещает около 5 миллионов туристов. Была объявлена заповедником в 1921 году. Здесь также разводят особую породу овец (Lüneburger Heidschnucke), мясо которых считается региональным деликатесом.

Ганновер

Старая ратуша в Ганновере

Из пустоши - в столицу федеральной земли. Главным архитектурным символом Ганновера считается Новая ратуша. Это большое репрезентативное здание было возведено в начале XX века в стиле историзма (эклектизма) за пределами Старого города. Тогда же вокруг него был разбит обширный парк. На купол можно подняться на уникальном лифте, который сначала движется вертикально, а затем - под углом в 17 градусов.

Везер

Долина реки Везер в районе города Боденвердер

Нижняя Саксония - настоящий рай для тех, кто любит путешествовать на велосипеде. Один из популярных туристических веломаршрутов проложен вдоль реки Везер - 500 километров до места впадения в Северное море. Самые известные города на этой реке - Гамельн, Бремен и Бремерхафен. Среди архитектурных достопримечательностей особое место занимают памятники в стиле так называемого везерского ренессанса.

Город Крысолова

Дом свадебных торжеств в Гамельне

Одним из центров везерского ренессанса является Гамельн. В числе достопримечательностей этого периода - Дом свадебных торжеств на главной городской площади. Здесь же более семи столетий назад произошли события, которые легли в основу легенды о Гамельнском крысолове. С помощью своей волшебной дудочки он избавил город от нашествия крыс, а затем, не получив денег, увел отсюда всех детей.

Гослар

Рудник Раммельсберг

В нижнесаксонском городе Гослар находится один из самых старых рудников в мире - Раммельсберг, где более тысячи лет добывали серебро, золото, медь и другие металлы. Сейчас он является музеем и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот же статус присвоен здешнему Старому городу. Во времена правления представителей Салической династии и рода Гогенштауфенов Гослар называли "Северным Римом".

Хильдесхайм

Еще два нижнесаксонских памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в городе Хильдесхайме: церковь Святого Михаила, освященная в 1022 году и прозванная "Небесным замком", а также романский собор Вознесения Святой Марии с одной из старейших епископских кафедр Германии. Здесь же находится символ города - "Тысячелетняя роза".

Школа верховой езды

Замок Бюккебург

Нижняя Саксония имеет давние традиции коневодства. Не случайно на гербе этой федеральной земли изображена белая лошадь. Здесь находится единственная в Германии придворная школа верховой езды. Она расположена в замке Бюккебург XVII века. В княжеских конюшнях содержат более двух десятков лошадей всех сохранившихся пород, использовавшихся для выездки в эпоху барокко.

Автоград

Миллионный "Жук" (VW Käfer) 1955 года и Porsche 911 1966 года в автомобильном музее в Вольфсбурге

В Нижней Саксонии находится штаб-квартира немецкого концерна Volkswagen. Город Вольфсбург был основан в 1938 году специально для рабочих автомобильного завода. Для туристов в начале нового тысячелетия здесь построили так называемый Автоград - своего рода парк развлечений, музей автомобильной истории и лабораторию будущего. Ежегодно его посещает около 2,3 миллиона человек.

Калькризе

Реконструкция битвы в Тевтобургском лесу

Территория нынешнего района Калькризе считается вероятным местом битвы в Тевтобургском лесу. Во время этого сражения в 9 году н.э. германские племена под предводительством вождя херусков Арминия разбили 20-тысяченое римское войско. Это привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи. Сейчас здесь открыт музей и проводится фестиваль.