10 причин любить Мекленбург - Переднюю Померанию

Мекленбург - Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern) не только федеральная земля с очень длинным названием (вернее, самым длинным среди всех шестнадцати земель Германии), но и знаменитая своими бескрайними просторами, хотя далеко и не самая большая по площади в Германии. Здешние ландшафты способствуют тому, чтобы вздохнуть полной грудью, наслаждаясь спокойствием и природными красотами. Здесь есть и красивейшие морские пляжи, и многочисленные острова, и более тысячи озер… Однако начнем с двух особенных городов.

Фахверковый дом в историческом центре Висмара

Штральзунд и Висмар

Наше знакомство с восточногерманской федеральной землей Мекленбург - Передняя Померания начнем со Штральзунда. В Средние века он был одним из важнейших членов Ганзейского союза. Архитектурные памятники этого периода, дошедшие до наших дней, в 2002 году получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО - по совместной заявке с Висмаром, который мы также рекомендуем посетить.

Барк "Горх Фок I" в порту Штральзунда

"Горх Фок"

Особенная достопримечательность находится в порту Штральзунда - барк "Горх Фок". Он был построен в Германии в 1933 году. После Второй мировой войны этот парусник перешел в собственность СССР и бороздил моря под именем "Товарищ". В Штральзунд он вернулся в 2003 году. Сейчас на его борту работает музей.

Балтийский курорт Альбек на острове Узедом

Морские курорты

В Мекленбурге - Передней Померании много известных морских курортов. Среди них - курорт Альбек на острове Узедом. Долгое время он был особенно популярен среди немецкой и европейской знати. Среди его гостей были также Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский. На острове Узедом находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра.

Набережная в Заснице

Остров Рюген

Далее заглянем на Рюген - самый большой немецкий остров. Свежий балтийский воздух, потрясающая природа - все для отдыха. Здесь сохранилось много домов и вилл, построенных в XIX веке в стиле так называемой курортной архитектуры. Их отличительными чертами являются белые фасады, а также деревянные балконы и веранды, богато украшенные резьбой. Увидеть их можно, например, в Заснице или Бинце.

Маяк на острове Хиддензе

Хиддензе

С Рюгена на пароме можно переправиться на один из самых романтических немецких островов - Хиддензе. Здесь запрещено движение транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Его протяженность не превышает 17 километров, ширина - значительно меньше. Ездят по острову на повозках, электромобилях и велосипедах, но еще приятнее ходить пешком.

Меловые скалы Рюгена на картине Каспара Давида Фридриха, 1818 год

Источник вдохновения

Балтийское побережье Германии давно привлекает творческих людей. Меловые скалы Рюгена служили мотивом для Каспапа Давида Фридриха - одного из главных представителей романтического направления немецкой живописи. На соседнем острове Хиддензе жил лауреат Нобелевской премии по литературе Герхарт Гауптман, а на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст в деревушке Аренсхоп существовала целая колония художников.

Город Варен на озере Мюриц

Озерный рай

Примерно в часе езды от балтийского побережья расположено Мекленбургское озерное плато. Здесь находится пресноводное озеро Мюриц - самое большое внутреннее озеро Германии. Настоящий рай для любителей отдыха на воде и природе. Лодочные и автобусные туры по этим местам отправляются из города Варен. По каналам и рекам отсюда можно доплыть до Берлина или Гамбурга.

Озеро Герта Зе в Национальном парке Мюриц

Национальный парк Мюриц

На юге Мекленбурга - Передней Померании в 1990 году был основан Национальный парк Мюриц. Он является самым большим по площади национальным парком в Германии. Входящий в него буковый лес Серран имеет статус памятника Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Замок Ботмер около Висмара

Мекленбургские поместья

Мекленбург - Передняя Померания считается одной из главных житниц Германии. Сельское хозяйство имеет здесь многовековые традиции, о чем свидетельствуют многочисленные старые поместья и замки, построенные на эти доходы. Раньше они служили резиденциями знатных мекленбургских династий, а сейчас часто используются в качестве комфортабельных резиденций для отпускников и туристов.

Раннее утро в Шверине

Шверинский замок

Напоследок заглянем в столицу этой земли - город Шверин. Шверинский замок входит в число немецких кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта резиденция главы Мекленбургского дома была построена на Дворцовом острове в Шверине в стиле романтического историзма в 1845-1857 годах. Сейчас здесь работает земельный парламент - ландтаг Мекленбурга - Передней Померании.