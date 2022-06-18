10 причин любить Мекленбург - Переднюю Померанию

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Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер на востоке Германии. | 11 фотографий
Мекленбург - Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern) не только федеральная земля с очень длинным названием (вернее, самым длинным среди всех шестнадцати земель Германии), но и знаменитая своими бескрайними просторами, хотя далеко и не самая большая по площади в Германии. Здешние ландшафты способствуют тому, чтобы вздохнуть полной грудью, наслаждаясь спокойствием и природными красотами. Здесь есть и красивейшие морские пляжи, и многочисленные острова, и более тысячи озер… Однако начнем с двух особенных городов.
Наше знакомство с восточногерманской федеральной землей Мекленбург - Передняя Померания начнем со Штральзунда. В Средние века он был одним из важнейших членов Ганзейского союза. Архитектурные памятники этого периода, дошедшие до наших дней, в 2002 году получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО - по совместной заявке с Висмаром, который мы также рекомендуем посетить.
Особенная достопримечательность находится в порту Штральзунда - барк "Горх Фок". Он был построен в Германии в 1933 году. После Второй мировой войны этот парусник перешел в собственность СССР и бороздил моря под именем "Товарищ". В Штральзунд он вернулся в 2003 году. Сейчас на его борту работает музей.
В Мекленбурге - Передней Померании много известных морских курортов. Среди них - курорт Альбек на острове Узедом. Долгое время он был особенно популярен среди немецкой и европейской знати. Среди его гостей были также Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский. На острове Узедом находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра.
Далее заглянем на Рюген - самый большой немецкий остров. Свежий балтийский воздух, потрясающая природа - все для отдыха. Здесь сохранилось много домов и вилл, построенных в XIX веке в стиле так называемой курортной архитектуры. Их отличительными чертами являются белые фасады, а также деревянные балконы и веранды, богато украшенные резьбой. Увидеть их можно, например, в Заснице или Бинце.
С Рюгена на пароме можно переправиться на один из самых романтических немецких островов - Хиддензе. Здесь запрещено движение транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Его протяженность не превышает 17 километров, ширина - значительно меньше. Ездят по острову на повозках, электромобилях и велосипедах, но еще приятнее ходить пешком.
Балтийское побережье Германии давно привлекает творческих людей. Меловые скалы Рюгена служили мотивом для Каспапа Давида Фридриха - одного из главных представителей романтического направления немецкой живописи. На соседнем острове Хиддензе жил лауреат Нобелевской премии по литературе Герхарт Гауптман, а на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст в деревушке Аренсхоп существовала целая колония художников.
Примерно в часе езды от балтийского побережья расположено Мекленбургское озерное плато. Здесь находится пресноводное озеро Мюриц - самое большое внутреннее озеро Германии. Настоящий рай для любителей отдыха на воде и природе. Лодочные и автобусные туры по этим местам отправляются из города Варен. По каналам и рекам отсюда можно доплыть до Берлина или Гамбурга.
На юге Мекленбурга - Передней Померании в 1990 году был основан Национальный парк Мюриц. Он является самым большим по площади национальным парком в Германии. Входящий в него буковый лес Серран имеет статус памятника Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Мекленбург - Передняя Померания считается одной из главных житниц Германии. Сельское хозяйство имеет здесь многовековые традиции, о чем свидетельствуют многочисленные старые поместья и замки, построенные на эти доходы. Раньше они служили резиденциями знатных мекленбургских династий, а сейчас часто используются в качестве комфортабельных резиденций для отпускников и туристов.
Напоследок заглянем в столицу этой земли - город Шверин. Шверинский замок входит в число немецких кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта резиденция главы Мекленбургского дома была построена на Дворцовом острове в Шверине в стиле романтического историзма в 1845-1857 годах. Сейчас здесь работает земельный парламент - ландтаг Мекленбурга - Передней Померании.
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