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Ярмарка

Mithilfe von Autokränen wird der Frankfurter Weihnachtsbaum nach der Ankunft auf einem Tieflader auf dem Römerberg aufgestellt. Die rund 90 Jahre alte Fichte mit dem Namen Gretel stammt aus dem Spessart. Der berühmte Frankfurter Weihnachtsmarkt wird am 22. November 2021 eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Рождественская елка по имени Гретель (фото) 06.11.2021

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
20.10.2021 «Respekt! Kein Platz für Rassismus» hängt am ersten Tag für Fachbesucher auf der Frankfurter Buchmesse 2021 an einem Stand. Im Hintergrund ist der Stand des Jungeuropa-Verlages zu sehen. Aufgrund der Teilnahme des neurechten Verlags haben einige Autorinnen ihren Besuch bei der Buchmesse abgesagt. Nach der pandemiebedingten Pause 2020 darf die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden.

Комментарий: Издательствам правого толка нет места на книжной ярмарке 22.10.2021

Возмущение по поводу присутствия на Франкфуртской книжной ярмарке издательства правого толка полностью оправдано. Нужно быть благодарным тем, кто говорит об этом вслух, считает редактор DW Штефан Деге.
Dmitry Glochowsky, russischer Schriftsteller © Jörg Schulz

Дмитрий Глуховский: Нам предлагают жить в страхе и не вякать 19.10.2021

Писатель Дмитрий Глуховский представит на Франкфуртской ярмарке немецкое издание романа "Пост". DW поговорила с ним о постмире, нашумевшей речи на премии GQ, отравлении Дмитрия Быкова и Нобелевской премии.

Eine Tasche mit der Aufschrift Frankfurter Buchmesse steht nach der Vorschau-Pressekonferenz zur Frankfurter Buchmesse 2021 vor einem Fenster mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund.

Франкфуртская книжная ярмарка в эпоху ковида: меньше людей, больше форматов 18.10.2021

В ярмарочные павильоны Франкфурта возвращаются книги и люди. Их будет меньше, чем в предыдущие годы, но город не намерен терять статус главной литературной торговой площадки мира. Как пройдет книжная ярмарка-2021?
Besucherinnen laufen an dem Kunstwerk «This is How We Play Together» (2021) des Künstlerduos Elmgreen und Dragset auf der internatioanlen Kunstmesse Art Basel vorbei. Elmgreen kommt aus Dänemark, Dragset aus Norwegen. | Aktuell

Криптокартины, ковид-браслеты и Канье Уэст, - все это Art Basel, детка! 24.09.2021

Знаменитая арт-ярмарка после коронавирусной паузы снова проходит в швейцарском Базеле. О трендах и новшествах - в статье DW.
Ein Händler im Münchner Hauptbahnhof verkauft Lebkuchenherzen mit der Zuckerguss-Aufschrift Gruß aus München. Foto: Markus C. Hurek | Verwendung weltweit

В Германии уничтожают пряники-сердечки (фото) 10.05.2021

Имбирные пряничные сердечки - товар в Германии ходовой, но лишь на ярмарках и разных народных праздниках. Во время пандемии они не проводятся.

Buchpräsentation von Mikhail Zygar Copyright: Sergey Satanovskiy/DW

Против цензуры: Киру Ярмыш поддержали на книжной ярмарке 27.03.2021

Хотя организаторы ярмарки non/fiction отменили презентацию книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, за нее роман представили другие авторы. Издательство печатает дополнительный тираж.
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 22, 2021: Alexei Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh outside Moscow's Savelovsky District Court before her hearing into an administrative case of a repeated violation in organizing a rally. Mikhail Tereshchenko/TASS

Кира Ярмыш назвала отмену презентации ее книги политическим решением 24.03.2021

Кира Ярмыш уверена, что руководство ярмарки non/fiction отменило презентацию ее книги только из-за того, что она пресс-секретарь Навального. В ответе, переданном DW через адвоката, назвала это решение трусливым.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 5, 2019: Visitors at the 21st Non/fiction international book fair for high-quality fiction and non-fiction at Moscow's Gostiny Dvor Shopping and Exhibition Center. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Команда Навального обвинила non/fiction во лжи из-за отмены презентации книги Ярмыш 24.03.2021

Ответственность за отмену презентации книги пресс-секретаря Навального книжная ярмарка non/fiction возложила на издателей. В ФБК в ответ на это заявили, что руководство ярмарки лжет.
Worried tourist checking map in a coast town Copyright: xAntonioGuillemx Panthermedia27676839

Немцы, американцы и китайцы предвкушают турсезон-2021 06.03.2021

Невзирая на пандемию коронавируса жители Германии, США и Китая строят вполне конкретные планы на предстоящий туристический сезон. DW - о результатах опроса в этих трех странах.
Santa Claus is coming, five hat of Santa on a rustic wooden background with space for text | Verwendung weltweit

Рождественские корпоративы в Германии отменяются? 14.10.2020

Из-за пандемии многие немецкие компании отказались от рождественских вечеринок. Но неужели не будет альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp и другие крупные фирмы рассказали DW о своих планах.
Schild Frankfurter Buchmesse in einem Pavillion, aufgenommen am 16.10.2019 auf der Buchmesse in Frankfurt am Main. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

На крупнейшей в мире книжной ярмарке книг в этом году не будет 13.10.2020

14 октября начинается Франкфуртская книжная ярмарка. Ее дирекция решила, что в павильонах в этом году не будут выставлять книги. Но все же ярмарка состоится. Как?
Parents demonstrate for the citywide opening of all kindergartens and schools following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Berlin, Germany, June 9, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

В ФРГ школы вернутся к нормальной работе после летних каникул 17.06.2020

Федеральное и земельное правительства согласовали дальнейшие шаги в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Массовые мероприятия, такие как ярмарки и уличные праздники, останутся под запретом до конца октября.

06.06.2020, Russland, Moskau: 6258051 06.06.2020 People wearing protective suits disinfect bookshelves at a Red Square book festival amid the coronavirus disease outbreak, in Moscow, Russia. Ekaterina Chesnokova / Sputnik Foto: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/dpa |

В Москве, несмотря на запрет массовых мероприятий, открылся книжный фестиваль 06.06.2020

Книжную ярмарку, начавшую работать у стен Кремля, за три дня смогут посетить до 18 тысяч человек.

ARCHIV - Eine Frau stapelt Bücher am 16.03.2016 in Vorbereitung auf die Buchmesse in Leipzig (Sachsen). Der deutsche Buchmarkt gilt immer noch als der zweitgrößte der Welt. Doch die Titel-Flut geht weiter zurück. (zu dpa Wer liest denn all die Bücher? - Zahl der Titel nimmt ab) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Пустят ли россиян на крупнейшую в мире книжную ярмарку? 28.05.2020

Несмотря на пандемию и связанные с ней запреты и ограничения, организаторы Франкфуртской книжной ярмарки все же решили ее провести. Как и для кого?
ARCHIV - 21.07.2016, Hessen, Hanau: Das restaurierte historische Karussell (Aufnahme mit Weitwinkelobjektiv). Das historische Karussell von 1779 wurde durch die Initiative des Fördervereins für das Karussell im Staatspark Hanau-Wilhelmsbad e.V von 2010 an für rund 4,1 Millionen Euro restauriert. (zu dpa 400 Jahre Karussell - Doch Schausteller haben nichts zu feiern) Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Очень круглый юбилей: каруселям - 400 лет! (фото) 17.05.2020

Родиной карусели стал болгарский город Пловдив, находившийся в 1620 году на территории Османской империи. Наши фотографии по случаю юбилея сделаны в немецком Ханау.
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