Франкфуртская книжная ярмарка в эпоху ковида: меньше людей, больше форматов

В ярмарочные павильоны Франкфурта возвращаются книги и люди. Их будет меньше, чем в предыдущие годы, но город не намерен терять статус главной литературной торговой площадки мира. Как пройдет книжная ярмарка-2021?