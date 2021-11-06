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В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
Возмущение по поводу присутствия на Франкфуртской книжной ярмарке издательства правого толка полностью оправдано. Нужно быть благодарным тем, кто говорит об этом вслух, считает редактор DW Штефан Деге.
Писатель Дмитрий Глуховский представит на Франкфуртской ярмарке немецкое издание романа "Пост". DW поговорила с ним о постмире, нашумевшей речи на премии GQ, отравлении Дмитрия Быкова и Нобелевской премии.
В ярмарочные павильоны Франкфурта возвращаются книги и люди. Их будет меньше, чем в предыдущие годы, но город не намерен терять статус главной литературной торговой площадки мира. Как пройдет книжная ярмарка-2021?
Знаменитая арт-ярмарка после коронавирусной паузы снова проходит в швейцарском Базеле. О трендах и новшествах - в статье DW.
Имбирные пряничные сердечки - товар в Германии ходовой, но лишь на ярмарках и разных народных праздниках. Во время пандемии они не проводятся.
Хотя организаторы ярмарки non/fiction отменили презентацию книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, за нее роман представили другие авторы. Издательство печатает дополнительный тираж.
Кира Ярмыш уверена, что руководство ярмарки non/fiction отменило презентацию ее книги только из-за того, что она пресс-секретарь Навального. В ответе, переданном DW через адвоката, назвала это решение трусливым.
Ответственность за отмену презентации книги пресс-секретаря Навального книжная ярмарка non/fiction возложила на издателей. В ФБК в ответ на это заявили, что руководство ярмарки лжет.
Невзирая на пандемию коронавируса жители Германии, США и Китая строят вполне конкретные планы на предстоящий туристический сезон. DW - о результатах опроса в этих трех странах.
Из-за пандемии многие немецкие компании отказались от рождественских вечеринок. Но неужели не будет альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp и другие крупные фирмы рассказали DW о своих планах.
14 октября начинается Франкфуртская книжная ярмарка. Ее дирекция решила, что в павильонах в этом году не будут выставлять книги. Но все же ярмарка состоится. Как?
Федеральное и земельное правительства согласовали дальнейшие шаги в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Массовые мероприятия, такие как ярмарки и уличные праздники, останутся под запретом до конца октября.
Книжную ярмарку, начавшую работать у стен Кремля, за три дня смогут посетить до 18 тысяч человек.
Несмотря на пандемию и связанные с ней запреты и ограничения, организаторы Франкфуртской книжной ярмарки все же решили ее провести. Как и для кого?
Родиной карусели стал болгарский город Пловдив, находившийся в 1620 году на территории Османской империи. Наши фотографии по случаю юбилея сделаны в немецком Ханау.
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