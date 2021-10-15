Южная Осетия

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Для подавления бунта в колонии №1 во Владикавказе стянуты силовики со всего региона, не исключен силовой вариант. По некоторым данным, в результате беспорядков есть пострадавшие.
В реанимации одной из больниц Владикавказа произошел прорыв трубы, по которой подавался кислород из подземного резервуара. В результате аварии скончались девять больных с COVID-19.
Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко рассказывает о живущей в Северной Осетии семье со строгим отцом. Драма удостоена главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
ЕСПЧ частично удовлетворил иск Грузии к РФ по войне в Южной Осетии. Почему решение суда разочаровало некоторых экспертов, и почему для Украины оно одновременно - хорошая и плохая новость? Интервью DW.
Европейский суд по правам человека счел, что Россия несет ответственность за события, произошедшие в ходе конфликта с Грузией после 12 августа 2008 года.
В Цхинвали прошла акция протеста в связи с гибелью Инала Джабиева, подозреваемого в нападении на главу МВД непризнанной Южной Осетии. Демонстранты требовали отставки президента и правительства.
Установка пограничных знаков на разделительной линии между Южной Осетией и Грузией вызвало недовольство у США. Вашингтон считает, что такие действия лишь усугубляют напряженность, заявил постпред США в ОБСЕ.
По данным СМИ, на акцию протеста вышли около 2000 человек. Демонстранты жалуются на потерю работы, недостаток информации о ситуации с коронавирусом и требуют создания временного правительства.
Территориальная целостность - принцип, без которого в Европе не будет мира, заявил Штайнмайер, говоря о российско-грузинских отношениях.
Парламент Грузии поддержал кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра. Оппозиция в голосовании не участвовала.
Мэр Тбилиси призывает объяснить будущему поколению, "что и как было в реальности" в исторических отношениях грузин, осетин и абхазов. По словам Кахи Каладзе, Путин уже не в первый раз излагает неверные факты.
Разграничительная линия между непризнанной Южной Осетией и остальной Грузией проходит по окраине села Хурвалети в часе езды от Тбилиси. Специальный репортаж DW.
В Грузии вторую неделю не стихают протесты. Больше всего людей волнует тема российского влияния в стране. На демонстрации побывал корреспондент DW.
В Тбилиси не прекращаются протесты, направленные как против властей Грузии, так и против Кремля. Однако российских туристов это не пугает. Покидать Грузию они не спешат.
Саломе Зурабишвили попросила ФРГ и ЕС объяснить Москве, что оккупация Абхазии и Южной Осетии неприемлема. Президент Германии Штайнмайер, со своей стороны, призвал Тбилиси не останавливаться при проведении реформ.
Премьер-министр Грузии Бахтадзе назвал правительство Николаса Мадуро нелегитимным. Он отметил, что на позицию Грузии повлияло признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact