Южная Осетия

Мэр Тбилиси назвал слова Путина об истории Грузии "неверной информацией"

Мэр Тбилиси призывает объяснить будущему поколению, "что и как было в реальности" в исторических отношениях грузин, осетин и абхазов. По словам Кахи Каладзе, Путин уже не в первый раз излагает неверные факты.