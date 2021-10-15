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Южная Осетия

Vladikavkaz, RUSSIAN FEDERATION: Prisoners are seen in a prison courtyard in Vladikavkaz, 23 May 2007. The self-mutilation of hundreds of prisoners in a colony in southern Russia has highlighted a mass of allegations of abuse and mistreatment throughout the country's prison system. Russia, despite recent legal reforms, still has one of the highest rates of imprisonment in the world. AFP PHOTO / KAZBEK BASAYEV (Photo credit should read KAZBEK BASAYEV/AFP via Getty Images)

Сотни заключенных устроили бунт в колонии Владикавказа 15.10.2021

Для подавления бунта в колонии №1 во Владикавказе стянуты силовики со всего региона, не исключен силовой вариант. По некоторым данным, в результате беспорядков есть пострадавшие.
VLADIKAVKAZ, NORTH OSSETIA, RUSSIA - AUGUST 10, 2021: An oxygen station at the Republican Clinical Hospital in Vladikavkaz where at least nine COVID-9 patients died after a malfunction of the oxygen system caused by an oxygen pipe bursting underground. Press office of the North Ossetia-Alania Republic Head and Government/TASS

Коронавирус: девять пациентов умерли без кислорода во Владикавказе 09.08.2021

В реанимации одной из больниц Владикавказа произошел прорыв трубы, по которой подавался кислород из подземного резервуара. В результате аварии скончались девять больных с COVID-19.

July 10, 2021, Cannes, Provence Alpes Cote d'Azur, France: Kira KOVALENKO attends the screening of 'Flag Day' by Sean PENN during the 74th annual Cannes Film Festival on July 9th 2021 in Cannes, France (Credit Image: Â© Mickael Chavet via ZUMA Wire

Режиссер из РФ получила главный приз второй по значимости программы Канн 16.07.2021

Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко рассказывает о живущей в Северной Осетии семье со строгим отцом. Драма удостоена главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

ЕСПЧ принял решение в деле "Грузия против РФ". При чем здесь Украина? 26.01.2021

ЕСПЧ частично удовлетворил иск Грузии к РФ по войне в Южной Осетии. Почему решение суда разочаровало некоторых экспертов, и почему для Украины оно одновременно - хорошая и плохая новость? Интервью DW.
20.08.2008 file - A Russian tank passes by a huge portrait of Russian prime minister Vladimir Putin as it passes through Tskhinvali, South Ossetia, Georgia 20 August 2008 as part of a convoy. Russia has rejected a draft UN Security Council resolution on Georgia, saying it contradicted the terms of last week's ceasefire deal. EPA/MAXIM SHIPENKOV /dpa (zu dpa Russland reagiert mit Militärmanöver auf Gewalt in Ukraine vom 24.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ЕСПЧ частично удовлетворил иск Грузии к РФ из-за войны 2008 года 21.01.2021

Европейский суд по правам человека счел, что Россия несет ответственность за события, произошедшие в ходе конфликта с Грузией после 12 августа 2008 года.
TSKHINVALI, SOUTH OSSETIA. JUNE 15, 2009. The view of Moskovsky residential district, which is under construction in Tskhinvali. (Photo ITAR-TASS / Alexander Ryumin) +++(c) dpa - Report+++ |

Премьер непризнанной Южной Осетии ушел в отставку на фоне протестов 29.08.2020

В Цхинвали прошла акция протеста в связи с гибелью Инала Джабиева, подозреваемого в нападении на главу МВД непризнанной Южной Осетии. Демонстранты требовали отставки президента и правительства.
14.07.2015 epa04846467 Barded wire of the border between the Georgian breakaway region of South Ossetia and Georgia in the village of Khurvaleti, some 60 kms from Tbilisi, Georgia, 14 July 2015. According to media reports, protesters came out in protest against what they called 'creeping annexation' after Russia border guards allegedly altered border markings, encroaching on Georgian territory. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE |

США обеспокоены обустройством границы между Грузией и Южной Осетией 23.04.2020

Установка пограничных знаков на разделительной линии между Южной Осетией и Грузией вызвало недовольство у США. Вашингтон считает, что такие действия лишь усугубляют напряженность, заявил постпред США в ОБСЕ.

20.04.2020, Russland, Vladikavkaz: VLADIKAVKAZ, RUSSIA - APRIL 20, 2020: Law enforcement officers and people taking part in a protest against the self-isolation order in Svobody Square by the Palace of Justice. Non-working period was expanded in the Republic of North Ossetia till April 30, 2020 to prevent the spread of the novel coronavirus. Elina Sugarova/TASS Foto: Elina Sugarova/TASS/dpa |

Сотни жителей Владикавказа протестуют против режима самоизоляции 20.04.2020

По данным СМИ, на акцию протеста вышли около 2000 человек. Демонстранты жалуются на потерю работы, недостаток информации о ситуации с коронавирусом и требуют создания временного правительства.
06.10.2019, Georgien, Tiflis: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) kommt auf dem Schota Rustaweli Flughafen Tiflis an und wird von David Zalkaliani, Außenminister von Georgien, begrüßt. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Georgien. Recrop. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Штайнмайер заверил Грузию в поддержке на пути в ЕС и НАТО 07.10.2019

Территориальная целостность - принцип, без которого в Европе не будет мира, заявил Штайнмайер, говоря о российско-грузинских отношениях.
September 8, 2019*** New Georgian Prime Minister Giorgi Gakharia speaks at the Parliament in Tbilisi as he faces a confidence vote, on September 8, 2019. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)

Премьер-министром Грузии стал бывший менеджер Lufthansa Гахария 08.09.2019

Парламент Грузии поддержал кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра. Оппозиция в голосовании не участвовала.
Nemtsova Interview mit Kacha Kaladze, Bürgermeister von Tiflis, ehemaliger Fußballspieler.

Мэр Тбилиси назвал слова Путина об истории Грузии "неверной информацией" 14.07.2019

Мэр Тбилиси призывает объяснить будущему поколению, "что и как было в реальности" в исторических отношениях грузин, осетин и абхазов. По словам Кахи Каладзе, Путин уже не в первый раз излагает неверные факты.

11 лет у забора: что происходит на линии разграничения с Южной Осетией (10.07.2019) 10.07.2019

Разграничительная линия между непризнанной Южной Осетией и остальной Грузией проходит по окраине села Хурвалети в часе езды от Тбилиси. Специальный репортаж DW.

Протесты в Грузии: кто и почему выступает против РФ? (01.07.2019) 01.07.2019

В Грузии вторую неделю не стихают протесты. Больше всего людей волнует тема российского влияния в стране. На демонстрации побывал корреспондент DW.

Российские туристы не боятся отдыхать в Грузии (28.06.2019) 28.06.2019

В Тбилиси не прекращаются протесты, направленные как против властей Грузии, так и против Кремля. Однако российских туристов это не пугает. Покидать Грузию они не спешат.
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 20: President of Georgia Salome Zurabishvili (L) greets children waving Germany and Georgia flags as she welcomed by German President Frank Walter Steinmeier (2nd L) with an official welcoming ceremony at Bellueve Palace in Berlin, Germany on February 20, 2019. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Президент Грузии просит у Берлина помощи в конфликте с Россией 20.02.2019

Саломе Зурабишвили попросила ФРГ и ЕС объяснить Москве, что оккупация Абхазии и Южной Осетии неприемлема. Президент Германии Штайнмайер, со своей стороны, призвал Тбилиси не останавливаться при проведении реформ.
14.06.2018+++ Mamuka Bakhtadze, acting Finance Minister and Prime Minister nominee, speaks to the media in Tbilisi, Georgia, June 14, 2018. REUTERS/David Mdzinarishvili

Грузия заявила о поддержке демократических сил в Венесуэле 04.02.2019

Премьер-министр Грузии Бахтадзе назвал правительство Николаса Мадуро нелегитимным. Он отметил, что на позицию Грузии повлияло признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии.
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