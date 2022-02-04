Генерал-ветеран, экс-премьер и оборона Украины

“Сказать, что я был потрясен - значит ничего не сказать. Вся жизнь изменилась в одну минуту”. Георгий Каландадзе вспоминает 19 декабря 2021 года, и в его голосе до сих пор слышно изумление.

В тот день гражданин Украины и бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии, Каландадзе приехал в аэропорт Берлина, чтобы улететь в Киев. Однако на паспортном контроле его остановили и сказали, что он задержан на основании международного запроса прокуратуры Грузии по обвинению в пытках. В ожидании судебного решения об экстрадиции его выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде и попросили сдать паспорт. Первое заседание земельного суда Бранденбурга 4 января было для Каландадзе неутешительным: судьи решили, что его можно выдать Грузии.

Судебные тяжбы грузинского генерала

Проблемы Каландадзе продолжаются почти десять лет. Он родился в Грузии в 1980 году. В грузинской армии дослужился до звания бригадного генерала. В августе 2008 года командовал 4-й бригадой сухопутных сил Грузии, которая приняла на себя главный удар во время российского вторжения в Южную Осетию.

Разрушенный дом в Цхинвали, август 2008 года

Вскоре после этого Каландадзе стал первым заместителем начальника генерального штаба и первым заместителем командующего сухопутных войск, затем - исполняющим обязанности командующего сухопутных войск. В октябре 2012 года президент Михаил Саакашвили назначил его начальником генерального штаба вооруженных сил страны.

Однако это решение было оспорено партией "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, которая победила партию Саакашвили "Единое национальное движение" на парламентских выборах за неделю до этого. Новое правительство обвинило Каландадзе в превышении должностных полномочий и арестовало. Вскоре генерала выпустили под залог, но отстранили от должности. "В конечном счете, я смог выиграть судебный процесс, доказать, что невиновен”, - сказал Каландадзе в интервью DW.

Вскоре после завершения президентства Саакашвили в ноябре 2013 года генерал покинул Грузию и поселился в Украине. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, он стал советником командования вооруженных сил Украины. "Все это время грузинское правительство не оставляло попыток до меня добраться, - сетует Каландадзе. - Например, на меня подал в суд за клевету человек, которого я назвал российским агентом. В обеспечение его иска на 10 тысяч долларов арестовали мой родной дом - без моего присутствия в суде! А в конце 2015 или в начале 2016 года завели еще одно дело - обвинили меня в пытках человека, которого поймали на перевозке взрывчатки из Абхазии".

Михаил Саакашвили

Тбилиси и Москва заодно?

В 2019 году Каландадзе получил в Украине политическое убежище, о чем, по его словам, Киев уведомил Интерпол. На сайте организации отставной генерал в списках разыскиваемых не значится. Бригадного генерала назначили советником командующего Национальной гвардии Украины. Президент Владимир Зеленский в 2020 году дал ему украинское гражданство. Получение паспорта Украины влечет за собой отказ от предыдущего гражданства. "Я много раз въезжал и выезжал из Европейского Союза, бывал в Венгрии, Франции, а Германию посещал раз пять - и никаких проблем. От властей ФРГ я пока не получил вразумительных объяснений, почему вдруг возникли проблемы", - утверждает Каландадзе.

По его мнению, триггером могло стать интервью, которое он дал одному из оппозиционных грузинских телеканалов в начале декабря. В нем генерал говорил о бывших сотрудниках ЧВК Вагнера, которые, по его словам, при попустительстве властей обзавелись бизнесом в Грузии. "На самом деле, меня хотела бы заполучить и Россия - в отместку за 2008 год. Получается, что Тбилиси и Москва заодно”, - заявил Каландадзе DW.

В том, что в преследовании отставного генерала заинтересованы и Иванишвили, и Москва, убежден и министр европейской интеграции Грузии в 2010-2012 годах, а ныне эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Торнике Гордадзе. "Иванишвили - бизнесмен. Он считает, что Россия в этой ситуации может оказаться в выигрыше, и потому не хочет портить отношения с Путиным", - сказал Гордадзе в интервью DW.

На дело Каландадзе многие в Германии обратили внимание после того, как издание Bild сделало большой материал о нем. В статье журналисты пишут, что запрос на арест генерала мог быть передан из Тбилиси в Берлин по дипломатическим каналам. Примечателен заголовок статьи, где рядом с фотографией Каландадзе журналисты задают вопрос: "Скоро его судьбу будет решать Путин"?

Насколько независимы суды в Грузии?

В немецком суде Каландадзе говорил о том, что в Грузии его не будут судить беспристрастно, так как система юстиции находится под контролем правящей партии "Грузинская мечта" и ее неформального лидера Бидзины Иванишвили.

Бидзина Иванишвили

В своем недавнем докладе международная организация Transparency International приходит к выводу, что "влияние основателя правящей партии Бидзины Иванишвили на ключевые институты соответствует определению захвата государства, хотя Иванишвили официально ушел из политики. Его партия "Грузинская мечта" в последние годы укрепила свою власть над судебными и правоохранительными органами, эффективно заглушив политический импульс, необходимый для борьбы с коррупцией".

По словам бывшего депутата парламента, одного из основателей оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгия Канделаки, "судебная система страны политизирована нынешней властью. При этом влияние России на политику грузинского руководства растет. Почти полное молчание официальных структур по поводу происходящего вокруг Украины - лишь один из примеров". Канделаки убежден, что рассчитывать на справедливое судебное расследование на родине отставной генерал не может.

Грузия и немецкая внешняя политика

Можно ли в таком случае считать Грузию правовым государством? Этот вопрос DW адресовала представителю МИД Германии Кристоферу Бургеру (Christofer Burger). "Разумеется, при рассмотрении просьбы о правовой помощи соответствующие суды и, конечно, федеральное правительство тщательно оценивают, соблюдаются ли в том или ином конкретном случае основополагающие принципы правового государства или есть сомнения на этот счет. Такая проверка проводится в каждом конкретном случае", - заверил Бургер.

На просьбу оценить тот факт, что грузинское правительство преследует бывшего начальника собственного генштаба, играющего сегодня важную роль в обороне Украины, представитель МИД ответил: "Я не стану комментировать отдельный случай, это задача органов юстиции. Тот факт, что кто-либо занимал высокое положение, еще ничего не говорит о том, виновен ли он в совершении правонарушения".

За более решительные действия Берлина выступает Штефан Майстер (Stefan Meister) - глава представительства в Тбилиси близкого к немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung). "Мы - главный партнер Грузии среди всех стран ЕС и могли бы играть намного более существенную роль, помогать демократической трансформации страны," - отметил Майстер в телефонном разговоре с DW. Однако, по его словам, "все выглядит так, будто Берлин хочет любой ценой поддерживать хорошие отношения с нынешним руководством в Тбилиси". В итоге, по его словам, похоже, будто внешняя политика Германии "определяется не столько политическими, сколько дипломатическими, я бы даже сказал, бюрократическими соображениями".

Георгий Каландадзе подал апелляцию на решение бранденбургского суда. Дата заседания пока не определена. Неоднократные просьбы DW прокомментировать ситуацию, направленные в генеральную прокуратуру и министерство юстиции Грузии, а также в посольство страны в Германии остались без ответа.

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