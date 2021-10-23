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Эр-Рияд

FILE PHOTO: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman speaks during the Future Investment Initiative Forum in Riyadh, Saudi Arabia October 24, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Эр-Рияд нацелен выйти на уровень нулевых выбросов углекислого газа к 2060 году 23.10.2021

Фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о планах достичь углеродной нейтральности почти за 40 лет.
Members of the FBI arrive for a private ceremony near the One World Trade Center and 9/11 Memorial ahead of the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, U.S., September 10, 2021. REUTERS/Carlos Barria

ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11 12.09.2021

В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
16.10.2018, Türkei, Istanbul: Ein Auto verlässt die Residenz des Konsuls von Saudi-Arabien. Türkische und saudische Ermittler haben die Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul abgeschlossen. Ziel des gemeinsamen Einsatzes war es, den Verbleib des seit zwei Wochen verschwundenen Journalisten und Regimekritikers Dschamal Chaschukdschi aufzuklären. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Саудовцы, убившие Джамаля Хашогги, прошли подготовку в США 23.06.2021

Оперативников Эр-Рияда готовили по контракту, одобренному Госдепартаментом США. Власти США и инструкторы, вероятно, не знали об их роли в репрессиях, сообщила The New York Times.
Airport Security Zone - The Airbus A321 civil jet airplane overflying the fence while approaching Frankfurt/Main International Airport, Germany (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Саудовская Аравия сделает крупный заказ у Airbus и Boeing 02.03.2021

По сообщению саудовских СМИ, Эр-Рияд планирует приобрести 70 новых самолетов. Речь идет о моделях A321 и Boeing 777 и 787.
05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Россия в феврале-марте увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+ 05.01.2021

Москва и Эр-Рияд заключили компромисс на министерской встрече ОПЕК+. Россия в первом квартале увеличит нефтедобычу. Саудовская Аравия и еще ряд стран пойдут на добровольные и пропорциональные сокращения поставок.

DOHA, QATAR - DECEMBER 5: King of Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz (2nd L) meets Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (3rd R) at Royal Palace in Doha, Qatar on December 5, 2016. Bandar Algaloud/ Saudi Kingdom/ Handout / Anadolu Agency

После трех лет блокады Саудовская Аравия откроет границу с Катаром 04.01.2021

Саудовская Аравия и еще три страны закрыли свои границы и разорвали все отношения с Катаром летом 2017 года. Теперь Эр-Рияд и Доха вновь открывают границы друг для друга.
13.09.2020, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, spricht während einer Pressekonferenz über die Entwicklung der Coronavirus-Zahlen in Israel. Israels Regierung hat angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Corona-Virus die Verhängung eines zweiten landesweiten Lockdowns beschlossen. Foto: Alex Kolomiensky/Pool Yedioth Ahronot/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Власти Израиля подтвердили визит Нетаньяху в Саудовскую Аравию 23.11.2020

По данным израильских СМИ, Нетаньяху отправился в Саудовскую Аравию вместе с главой "Моссада" и встретился там с наследным принцем. Министр просвещения Израиля этот визит подтвердил, а Эр-Рияд - опроверг.
HANDOUT - 21.11.2020, Berlin: Angela Merkel, Bundeskanzlerin, nimmt im Rahmen des beim virtuellen G20-Gipfel an einer Videokonferenz im Kanzleramt teil. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

G20: Меркель призвала увеличить финансирование глобального механизма вакцинации 21.11.2020

Канцлер ФРГ выступила на саммите "двадцатки", который проходит под эгидой Эр-Рияда в видеоформате. Участники G20 обсуждают борьбу с пандемией коронавируса, экономический спад в мире и изменение климата.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JULY 23: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets with Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz Al Saud (R) during his official visit in Jeddah, Saudi Arabia on July 23, 2017. Kayhan Ozer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили каналы для диалога 21.11.2020

Эрдоган и Сальман Аль Сауд заявили о готовности работать над улучшением отношений Анкары и Эр-Рияда, серьезно подорванных убийством саудовского журналиста Хашогги.
30.11.2018, Argentinien, Buenos Aires: 5716876 30.11.2018 Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman is welcomed by Argentinian President Mauricio Macri as he arrives for the G20 summit in Buenos Aires, Argentina, November 30, 2018. Vladimir Astapkovich / Sputnik Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik/dpa |

Саммит G20 во время пандемии: виртуально о COVID-19, кризисе и долгах 20.11.2020

Из-за пандемии COVID-19 саммит G20 пройдет виртуально. Многим участникам на руку то, что не надо ехать в Эр-Рияд, председательствующий сейчас в "большой двадцатке". О чем же пойдет речь?
1219869 Iran, Tehran. 08/25/2012 The building of the of Ministry of Foreign Affairs of Iran. Andrey Stenin/RIA Novosti |

Иран и Саудовская Аравия критикуют Францию из-за карикатур 27.10.2020

МИД в Тегеране вызвал на ковер поверенного в делах Франции в Иране. Эр-Рияд указал на недопустимость увязывания ислама с терроризмом.
Unidentified guests attend a meeting of Finance ministers and central bank governors of the G20 nations in the Saudi capital Riyadh on February 23, 2020. - The deadly coronavirus epidemic will dent global growth, the IMF warned, as G20 finance ministers and central bank governors weighed its economic ripple effects at a two-day gathering in Riyadh. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

Саммит G20 в Эр-Рияде из-за пандемии пройдет в видеоформате 28.09.2020

Саудовская Аравия, председательствующая по ротации в G20, намерена сосредоточить внимание на защите женщин и климата. Саммит будет проходить онлайн под девизом "Реализация шансов XXI века для всех".
(190313) -- CHICAGO, March 13, 2019 () -- Photo taken on March 13, 2019 shows the Boeing logo at its headquarters in downtown Chicago, the United States. U.S. aircraft manufacturer Boeing said Wednesday it has full confidence in the safety of its 737 Max aircraft, but it supports action to temporarily ground the entire global fleet of 737 Max out of an abundance of caution. (/Joel Lerner) |

Boeing заключил с Саудовской Аравией договор на поставку 1000 ракет 14.05.2020

Общая стоимость контракта американского авиастроительного концерна с Эр-Риядом составила в пересчете около 1,85 млрд евро.
ARCHIV - 24.06.2008, Saudi-Arabien, Riad: Technische Anlagen stehen auf dem Khurais-Ölfeld, das rund 160 Kilometer von Riad entfernt liegt. Mit einer beispiellosen Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Im Mai und Juni werden die Mitglieder des Ölkartells Opec und ihre Partner insgesamt 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern, teilte die Opec am Montag mit. (zu dpa «Historische Öl-Förderkürzung unter Dach und Fach - Ölpreis fällt trotzdem») Foto: Ali Haider/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на миллион баррелей в сутки 11.05.2020

Для сохранения стабильности на нефтяном рынке Эр-Рияд сократит добычу нефти почти до 7,5 млн барреей в сутки. Это самый низкий уровень за последние 18 лет, пишет Bloomberg.
In this Friday Aug. 9, 2019 frame grab from video, Southern Transitional Council separatist fighters line up before storming the presidential palace in the southern port city of Aden, Yemen. The separatists backed by the United Arab Emirates began withdrawing Sunday from positions they seized from the internationally-recognized government in Aden . Both the southern separatists and the government forces are ostensibly allies in the Saudi-led military coalition thatâ€™s been battling the Houthi rebels in northern Yemen since 2015, but the four days of fighting in Aden have exposed a major rift in the alliance. (AP Photo)

Коалиция Саудовской Аравии отвергла автономию Южного Йемена 27.04.2020

В заявлении, распространенном в Эр-Рияде, говорится, что в Адене должна быть восстановлена прежняя ситуация. Ранее сепаратисты в Адене объявили о создании правительства Южного Йемена.
ARCHIV +++ This March 27, 2018 photo shows an oilfield controlled by a U.S-backed Kurdish group, in Rmeilan, Hassakeh province, Syria. Since the Syrian government left the predominantly Kurdish area in northern Syria, the Syrian Kurds have been in control of some of the country's largest oil fields in Hassakeh province in the northeast starting in 2013. Many former government employees stayed on, and their salaries continued. (AP Photo/Hussein Malla) |

Москва и Эр-Рияд договорились о сокращении добычи нефти 09.04.2020

России и Саудовской Аравии удалось урегулировать разногласия, сообщило агентство Reuters. Для сокращения объемов добычи нефти, однако, необходимо согласие других стран ОПЕК+.
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