После трех лет блокады Саудовская Аравия откроет границу с Катаром

Саудовская Аравия и еще три страны закрыли свои границы и разорвали все отношения с Катаром летом 2017 года. Теперь Эр-Рияд и Доха вновь открывают границы друг для друга.