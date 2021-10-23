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Фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о планах достичь углеродной нейтральности почти за 40 лет.
В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
Оперативников Эр-Рияда готовили по контракту, одобренному Госдепартаментом США. Власти США и инструкторы, вероятно, не знали об их роли в репрессиях, сообщила The New York Times.
По сообщению саудовских СМИ, Эр-Рияд планирует приобрести 70 новых самолетов. Речь идет о моделях A321 и Boeing 777 и 787.
Москва и Эр-Рияд заключили компромисс на министерской встрече ОПЕК+. Россия в первом квартале увеличит нефтедобычу. Саудовская Аравия и еще ряд стран пойдут на добровольные и пропорциональные сокращения поставок.
Саудовская Аравия и еще три страны закрыли свои границы и разорвали все отношения с Катаром летом 2017 года. Теперь Эр-Рияд и Доха вновь открывают границы друг для друга.
По данным израильских СМИ, Нетаньяху отправился в Саудовскую Аравию вместе с главой "Моссада" и встретился там с наследным принцем. Министр просвещения Израиля этот визит подтвердил, а Эр-Рияд - опроверг.
Канцлер ФРГ выступила на саммите "двадцатки", который проходит под эгидой Эр-Рияда в видеоформате. Участники G20 обсуждают борьбу с пандемией коронавируса, экономический спад в мире и изменение климата.
Эрдоган и Сальман Аль Сауд заявили о готовности работать над улучшением отношений Анкары и Эр-Рияда, серьезно подорванных убийством саудовского журналиста Хашогги.
Из-за пандемии COVID-19 саммит G20 пройдет виртуально. Многим участникам на руку то, что не надо ехать в Эр-Рияд, председательствующий сейчас в "большой двадцатке". О чем же пойдет речь?
МИД в Тегеране вызвал на ковер поверенного в делах Франции в Иране. Эр-Рияд указал на недопустимость увязывания ислама с терроризмом.
Саудовская Аравия, председательствующая по ротации в G20, намерена сосредоточить внимание на защите женщин и климата. Саммит будет проходить онлайн под девизом "Реализация шансов XXI века для всех".
Общая стоимость контракта американского авиастроительного концерна с Эр-Риядом составила в пересчете около 1,85 млрд евро.
Для сохранения стабильности на нефтяном рынке Эр-Рияд сократит добычу нефти почти до 7,5 млн барреей в сутки. Это самый низкий уровень за последние 18 лет, пишет Bloomberg.
В заявлении, распространенном в Эр-Рияде, говорится, что в Адене должна быть восстановлена прежняя ситуация. Ранее сепаратисты в Адене объявили о создании правительства Южного Йемена.
России и Саудовской Аравии удалось урегулировать разногласия, сообщило агентство Reuters. Для сокращения объемов добычи нефти, однако, необходимо согласие других стран ОПЕК+.
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